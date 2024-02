Le gouvernement du Canada et l'Association touristique autochtone du Canada annoncent qu'un premier groupe d'entreprises obtient le soutien du Fonds pour le tourisme autochtone





L'annonce témoigne de l'engagement du gouvernement à l'égard du tourisme autochtone au Canada et des progrès que connaît le secteur

ST. JOHN'S, NL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le tourisme autochtone aide à faire avancer la réconciliation, tout en créant des emplois dans des communautés partout au pays. C'est pourquoi le soutien à sa croissance, en partenariat étroit avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, est l'une des grandes priorités du gouvernement du Canada. Plus spécifiquement, le gouvernement travaille avec l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) à la mise en oeuvre du Volet micro et petites entreprises (VMPE) de 10 millions de dollars du Fonds pour le tourisme autochtone (FTA), qui offre un soutien financier direct aux entreprises de tourisme autochtone.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a annoncé aujourd'hui, de concert avec le président-directeur général de l'ATAC, Keith Henry, qu'un premier groupe d'entreprises recevraient un soutien financier au titre du VMPE du FTA. Au total, 13 entreprises de tourisme autochtone de Terre-Neuve-et-Labrador obtiennent un financement fédéral de 325 000 $, par l'entremise de l'ATAC. La ministre Martinez Ferrada a fait cette annonce lors de son allocution au Congrès et salon annuel 2024 de Hospitality Newfoundland and Labrador.

Les entreprises suivantes de Terre-Neuve-et-Labrador ont chacune bénéficié ou bénéficieront d'une subvention de 25 000 $ accordée par l'entremise du VMPE du FTA :

Gros Morne Adventures, à Norris Point ;

; Komatik Support Services Inc. (Royal Inn + Suites), à Goose Bay;

Mountain Waters Resort (Ledonis Ltd), à Portland Creek ;

; Pirate's Haven Resort, à Robinsons ;

; Secret Cove Brewing Company, à Port au Port Est;

The Bay of Islands Inn (The Olde Brake House Museum), à Meadows;

Wild Gros Morne Outdoor Experience Incorporated, à Shoal Brook ;

; Big Land Fishing Lodge and Tours, à Corner Brook ;

; Saltbox and Everoutdoor Adventures, à Corner Brook ;

; Under the Stump, à Rocky Harbour ;

; Pollen Nation Farm, à Little Rapids ;

; Serenity Salon Limited, à Pasadena ;

; A Place To Stay / The Lilly Pads, à Conne River .

Le Volet micro et petites entreprises de 10 millions de dollars a été lancé par la ministre Martinez Ferrada en novembre 2023. Il est administré par l'ATAC, en collaboration avec des organismes de tourisme provinciaux et territoriaux, et s'inscrit dans le FTA de 20 millions de dollars annoncé dans le budget de 2022. Le VMPE vise à soutenir l'industrie touristique autochtone et à favoriser sa croissance durable à long terme. L'annonce d'aujourd'hui illustre l'engagement du gouvernement à soutenir le tourisme autochtone.

Pour qu'une entreprise puisse obtenir un financement au titre du VMPE, elle doit être accréditée dans le cadre du Programme d'accréditation l'Original Original de l'ATAC, qui évalue l'état de préparation des entreprises, notamment en ce qui a trait à l'accueil de visiteurs et à l'exportation. L'obtention de cette accréditation permet de veiller à ce que les demandeurs soient capables d'utiliser les fonds de manière efficiente. En aidant les entreprises admissibles à avoir accès à des contributions non remboursables pouvant aller jusqu'à 25 000 $, le VMPE aidera le tourisme autochtone à croître et à prospérer. Il contribuera aussi à soutenir les communautés autochtones et à positionner encore mieux le Canada en tant que destination de premier choix sur le marché international.

Au sujet du Volet micro et petites entreprises du Fonds pour le tourisme autochtone

Le budget de 2022 a prévu 20 millions de dollars sur deux ans pour l'établissement du FTA, qui vise à favoriser la progression de l'industrie du tourisme autochtone vers une croissance durable à long terme. Le VMPE du FTA a été lancé officiellement le 17 novembre 2023 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il met l'accent sur l'offre de soutien financier, la promotion du Programme d'accréditation l'Original Original et la collaboration avec les organismes de tourisme autochtone des provinces et des territoires pour veiller à la distribution équitable des fonds à l'échelle du pays. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à l'égard de l'autodétermination des peuples autochtones et de la réconciliation, et aussi de l'objectif qu'il s'est fixé d'intégrer les expériences autochtones authentiques dans le paysage touristique canadien. Elle s'inscrit dans la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme « Canada 365 : accueillir le monde tous les jours », et est le fruit des consultations qui ont été menées auprès des intervenants et des groupes autochtones, ce qui souligne bien le rôle crucial du tourisme autochtone dans la stratégie du Canada en matière de tourisme.

Citations

« Le tourisme autochtone a le pouvoir de créer des possibilités, de transformer le tourisme canadien et de favoriser la réconciliation. C'est pourquoi nous consacrons autant d'efforts pour appuyer sa croissance et sa prospérité. Par l'entremise d'un processus d'attribution de fonds administré par des Autochtones, nous soutenons les communautés pour qu'elles prennent leurs propres décisions et développent à leur propre rythme le tourisme. J'ai bien hâte de voir les effets positifs de ce financement dans les communautés de Terre-Neuve-et-Labrador. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« Il s'agit aujourd'hui d'un moment marquant pour la croissance du tourisme autochtone au Canada et l'autonomisation économique de ces communautés. L'annonce d'un financement pour 13 entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador par l'entremise du Volet micro et petites entreprises du Fonds pour le tourisme autochtone illustre l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser le développement économique, la prospérité et la préservation culturelle des communautés autochtones. Comme l'octroi de financement se poursuivra pour d'autres opérateurs touristiques autochtones au Canada, les expériences de tourisme authentiques pourront elles aussi se multiplier pour répondre à la demande croissante des visiteurs. »

- Le président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada, Keith Henry

Faits en bref

Avant la pandémie, le tourisme autochtone était le segment en croissance la plus rapide sur le marché canadien du tourisme, affichant des gains importants en ce qui a trait à la création d'emplois et à la part qu'il contribue au produit intérieur brut du Canada .

. L'industrie du tourisme autochtone a été durement touchée par la pandémie, mais elle montre maintenant de signes de reprise. Selon l'Association touristique autochtone du Canada , depuis 2022, la contribution directe de cette industrie au PIB s'élève à 1,2 milliard de dollars. Elle compte aussi quelque 32 000 emplois.

, depuis 2022, la contribution directe de cette industrie au PIB s'élève à 1,2 milliard de dollars. Elle compte aussi quelque 32 000 emplois. Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a prévu une somme de 20 millions de dollars pour le Fonds pour le tourisme autochtone afin d'aider l'industrie à surmonter les effets de la pandémie.

a prévu une somme de 20 millions de dollars pour le Fonds pour le tourisme autochtone afin d'aider l'industrie à surmonter les effets de la pandémie. De plus, au moins 15 % (ou 16 millions de dollars) du financement alloué au Programme pour la croissance du tourisme dans le budget de 2023 sera investi dans des attractions touristiques autochtones.

22 février 2024 à 11:39

