Visitez l'Observatoire de la Capitale en famille pour la semaine de relâche





QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) propose une visite à l'Observatoire de la Capitale aux familles cherchant une activité différente et captivante pour la semaine de relâche.

Découvrir l'Observatoire, c'est admirer la vue exceptionnelle à 360 degrés sur Québec et en apprendre davantage sur l'histoire de la capitale et ses attraits. Il est situé au dernier étage (le 31e) du plus haut gratte-ciel de la ville, l'édifice Marie-Guyart.

Du 2 au 10 mars 2024, une programmation toute spéciale sera proposée aux familles.

Activité d'animation « carte postale* » tenue une fois l'heure ;

Casse-têtes pour les enfants ;

Table à dessin sur la façade sud.

*Le but du jeu est de reconstituer l'album souvenir d'un arrière-arrière-grand-père fictif venu à Québec, il y a bien longtemps. À l'aide de cartes postales anciennes, l'enfant doit associer les grands moments de sa visite aux lieux significatifs de la capitale.

« Cette initiative vise à inciter les familles de la région à découvrir ou à se réapproprier ce site exceptionnel au coeur de notre capitale et à venir profiter de la plus belle vue à Québec », a indiqué Marie Claire Ouellet, présidente-directrice générale de la CCNQ.

La visite de l'Observatoire de la Capitale offre aussi l'occasion de découvrir l'exposition Horizons, un parcours illustré et immersif qui explore différentes thématiques en lien avec notre société, notre histoire et notre culture. Un jeu-questionnaire est également proposé pour tester les connaissances de nos jeunes en visite.

L'Observatoire de la Capitale sera ouvert tous les jours de 10 h à 17 h durant la semaine de relâche. Une tarification spéciale pour les familles est offerte au coût de 35 $ (taxes incluses) pour 2 adultes et 2 enfants. Réservez en ligne sur le site de l'Observatoire : https://observatoire-capitale.com/billetterie-en-ligne.

Créé en 1998, l'Observatoire de la Capitale est géré par la Commission de la capitale nationale du Québec. À 221 mètres d'altitude, il est situé au 1035, De La Chevrotière, au coeur de la colline Parlementaire.

Pour obtenir plus de détails sur l'Observatoire et les activités proposées pour la semaine de relâche, n'hésitez pas à nous contacter. Il est également possible d'organiser une visite des lieux sur demande pour les médias.

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec

22 février 2024 à 11:00

