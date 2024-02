LTIMindtree et Eurolife FFH concluent un accord pour la mise en place de l'IA générative et de l'Hub numérique en Europe et en Inde





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a signé aujourd'hui un protocole d'accord avec Eurolife FFH, une compagnie d'assurance de premier plan à Athènes, en Grèce, soutenue par Fairfax Digital Services, afin d'établir le premier Hub numérique et la première IA générative à Athènes ainsi que des installations dédiées en Pologne, en Europe et à Mumbai, en Inde.

Le protocole d'accord a été signé par Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil d'administration, LTIMindtree, Alexandros Sarrigeorgiou, président-directeur général, Eurolife FFH Insurance Group et Sanjay Tugnait, président-directeur général, Fairfax Digital Services, en présence de Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la Grèce à la résidence de l'ambassadeur de Grèce à Delhi. Cette annonce s'aligne également sur le nouveau programme « Anusandhan » du gouvernement de l'Inde, visant à catalyser l'innovation et la recherche dans l'écosystème de la technologie et des startups.

Dans le cadre de cette association, Eurolife FFH mettra en place une IA générative et un hub numérique à Athènes pour développer des solutions innovantes pour les entreprises d'assurance en Grèce et LTIMindtree fournira une expertise approfondie du domaine ainsi qu'un soutien à partir de ses installations dédiées en Pologne et à Mumbai. Les professionnels des deux entreprises suivront conjointement une formation spécialisée en IA générative et en transformation numérique pour développer des produits et services de pointe qui amélioreront l'expérience client et l'efficacité opérationnelle pour les entreprises dans les secteurs de l'assurance, de la banque, de la navigation et de la fabrication.

Alexandros Sarrigeorgiou, PDG d'Eurolife FFH, a affirmé : « Ce partenariat s'inscrit dans notre ambition d'exploiter la puissance des technologies de pointe pour offrir des innovations à nos clients et partenaires. Notre objectif est d'innover, en particulier dans le domaine de l'assurance, et de nous dépasser pour créer des solutions qui répondent aux besoins changeants des clients dans divers autres secteurs. Cette collaboration est un pas vers un avenir où l'IA générative et l'innovation numérique stimuleront le succès des entreprises et amélioreront l'expérience client. »

Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil d'administration de LTIMindtree, a déclaré : « Notre collaboration avec Eurolife FFH constitue une partie cruciale de notre feuille de route stratégique visant à stimuler une croissance transformative pour les entreprises en libérant le véritable potentiel de l'IA générative. En fusionnant les capacités d'innovation de LTIMindtree avec l'expertise sectorielle d'Eurolife FFH, nous créons une plateforme pour une adoption accélérée de nouvelles technologies afin de relever les défis les plus pressants de l'industrie, tout en établissant de nouvelles références tant sur les marchés nationaux qu'internationaux. »

Sanjay Tugnait, président et PDG de Fairfax Digital Services, a déclaré : « Alors que la Grèce et l'Inde s'associent pour établir une IA générative et un Hub numérique, notre collaboration transcende les frontières et les algorithmes. Ensemble, nous concevons une convergence de la puissance technologique, jetant les bases de la création de solutions industrielles de pointe pour permettre la génération de revenus et l'optimisation des coûts pour les entreprises, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience client. Ce partenariat illustre la fusion de cultures diverses et de visions partagées, qui façonneront le paysage futur de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique. »

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation, et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant près de 82 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées des anciens Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.ltimindtree.com/.

Eurolife FFH aspire à être au service des gens, en concevant des produits d'assurance qui répondent à tous leurs besoins. Membre de Fairfax Financial Holdings Ltd, elle est l'une des principales organisations du secteur grec de l'assurance. Elle propose des solutions d'assurance intégrées pour les particuliers et les entreprises, qui couvrent tous les aspects de la vie et de l'activité professionnelle. Eurolife FFH dispose d'un vaste réseau de partenaires en assurance dans tout le pays et travaille de concert avec eux afin de soutenir ses clients et de leur permettre de se dépasser chaque jour. Eurolife FFH se veut un catalyseur de changement positif, non seulement à travers ses produits et services d'assurance, mais aussi par le biais d'initiatives importantes qui contribuent au développement durable. En plaçant des personnes à l'épicentre, elle définit et soutient des actions ciblées qui se focalisent sur le faible taux de natalité et la qualité de vie dans les zones reculées, l'égalité des sexes et l'inclusion, la culture, l'esprit d'entreprise, etc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

