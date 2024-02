Le gouvernement du Canada et le Conseil Mushkegowuk terminent avec succès l'évaluation de la faisabilité et font un grand pas vers la protection officielle de l'ouest de la baie James et du sud-ouest de la baie d'Hudson





L'aire marine nationale de conservation proposée s'étend sur 86 000 km2, est la région où vivent les Cris d'Omushkego et abrite des espèces canadiennes emblématiques

KASHECHEWAN, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil Mushkegowuk et le gouvernement du Canada ont annoncé la réussite de l'évaluation de faisabilité visant l'établissement d'une aire marine nationale de conservation (AMNC) proposée dans l'ouest de Weeneebeg (baie James) et le sud-ouest de Washaybeyoh (baie d'Hudson). Il s'agit d'une étape importante vers la protection officielle de ce riche environnement marin.

L'annonce a été faite dans la communauté de Kashechewan, en Ontario, par le grand chef Leo Friday du Conseil Mushkegowuk et Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Le peuple omushkego vit dans la région depuis des millénaires, et on y trouve une riche biodiversité. La région abrite l'une des plus grandes populations de bélugas au Canada et une population menacée d'ours polaires. C'est également un endroit de valeur exceptionnelle mondial pour la reproduction et la migration des oiseaux aquatiques.

La protection de cet écosystème marin aide à conserver la biodiversité et à atténuer les changements climatiques et contribue à la continuité des cultures et des traditions des communautés cries d'Omushkego qui sont depuis longtemps les intendants de ces terres et de ces eaux. L'AMNC proposée permettrait aux Omushkego d'exercer leurs droits à la prise de décisions pour l'avenir de la région grâce à une gouvernance partagée avec Parcs Canada.

Parcs Canada et d'autres ministères fédéraux collaboreront à la mise en oeuvre d'une protection provisoire pour l'AMNC proposée. Parcs Canada et le peuple omushkego s'efforceront de veiller à ce que l'aire marine nationale de conservation proposée appuie pleinement les membres de la collectivité dans le maintien et l'amélioration des liens avec les terres, les eaux et les glaces pour assurer la continuité des droits inhérents, y compris la récolte.

La mobilisation et la consultation se poursuivront auprès des collectivités autochtones et locales, d'autres administrations pertinentes et des ministères fédéraux, des intervenants et du public au cours des prochaines étapes de l'établissement. La nouvelle aire marine nationale de conservation, une fois protégée, contribuerait également 1,5 pour cent à l'objectif du gouvernement du Canada de protéger 30 pour cent des terres et des eaux au Canada d'ici 2030.

Les aires marines nationales de conservation sont établies et gérées de manière à protéger des exemples représentatifs de régions marines au Canada pour le bénéfice, l'éducation et la jouissance de la population canadienne et du monde entier. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires, comme le Conseil Mushkegowuk, le gouvernement du Canada s'est engagé à freiner et inverser la perte de biodiversité d'ici 2030 et à arriver à un rétablissement complet de la nature d'ici 2050 afin qu'elle puisse être appréciée par tous, pour les générations à venir.

Citations

« Nous chassons, piégeons et pêchons pour survivre. Nous avons signé un traité qui, nous a-t-on dit, nous permettrait de continuer à être les intendants de nos terres et de nos eaux traditionnelles. Il s'agit d'une étape bienvenue vers la réalisation de cette promesse. »

Grand chef Leo Friday

Conseil Mushkegowuk

« Aujourd'hui marque un grand pas en avant pour le Conseil Mushkegowuk, le peuple cri d'Omushkego et le gouvernement du Canada. Ensemble, nous nous rapprochons de la protection officielle de cette incroyable zone, d'aider les espèces en péril à se rétablir et de travailler à atténuer davantage les effets des changements climatiques. Félicitations au Conseil Mushkegowuk, à Parcs Canada et à tous ceux qui ont participé à l'atteinte de cette étape importante. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La réussite de l'évaluation de faisabilité de l'aire marine nationale de conservation proposée dans l'ouest de la baie James et le sud-ouest de la baie d'Hudson est une excellente nouvelle. Protéger l'environnement et investir ensemble dans la conservation, comme le Conseil Mushkegowuk et Parcs Canada le font ici aujourd'hui, est la seule façon de s'assurer que ces ressources incroyables persistent dans le temps afin que les générations futures puissent en profiter et en bénéficier également. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La réalisation de cette évaluation de faisabilité en vue de l'établissement d'une nouvelle aire marine nationale de conservation dans les régions de l'ouest de la baie James et du sud-ouest de la baie d'Hudson est une réalisation incroyable. Je suis convaincue que le Conseil Mushkegowuk et Parcs Canada continueront de travailler ensemble, dans un esprit de réconciliation et de nation à nation, pour consulter les collectivités, les partenaires et les intervenants afin d'établir bientôt une autre belle aire marine nationale de conservation au Canada. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Conseil Mushkegowuk et Parcs Canada démontrent clairement que lorsque différentes nations se réunissent et collaborent pour atteindre des objectifs communs, le succès est possible. L'achèvement de cette évaluation de faisabilité est la preuve qu'ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses pour l'environnement et les générations futures. J'ai hâte de suivre ce projet alors qu'il progresse dans les prochaines phases en vue de l'établissement officiel d'une nouvelle aire marine nationale de conservation sur les côtes ouest et sud-ouest de la baie James et de la baie d'Hudson. Cette annonce est particulièrement importante pour moi car j'ai travaillé avec le Conseil Mushkegowuk pour lancer le processus de l'AMNC lors de ma visite à Moose Factory en août 2021. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis fier du travail accompli par Parcs Canada pour établir des relations de travail solides, honnêtes et respectueuses avec les communautés autochtones de partout au Canada. Le travail que nous avons accompli ensemble est tout simplement remarquable, et cette initiative d'aire marine nationale de conservation est un exemple parfait de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous efforçons ensemble d'atteindre un objectif commun. Félicitations à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette étape majeure pour la conservation. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

« Wildlands League félicite les Omushkego, le Conseil Mushkegowuk et Parcs Canada pour avoir franchi cette étape importante. Les Canadiens et Canadiennes commencent tout juste à comprendre l'importance mondiale de cet écosystème marin que les Omushkego ont géré depuis toujours, où errent les ours polaires et où nagent les bélugas. Cette région revêt également une importance hémisphérique pour les oiseaux de rivage, notamment le Bécasseau maubèche - une espèce en voie de disparition, l'un des migrateurs les plus longs du règne animal. Les Omushkego font de la conservation à leur manière tout en donnant de l'espoir à un pays et au monde. »

Janet Sumner

Directrice générale, Wildlands League

« Cette annonce constitue une étape passionnante vers la protection d'un environnement unique et intact qui soutient l'humanité depuis des milliers d'années. Soutenir les dirigeants locaux qui souhaitent protéger les lieux qui comptent pour eux est le meilleur moyen de parvenir à des solutions durables qui profitent aux communautés et à la nature. »

Louie Porta

Directeur administratif, Océans Nord

Les faits en bref

Les Omushkego vivent dans l'ouest de Weeneebeg (baie James) et le sud-ouest de Washaybeyoh (baie d'Hudson) depuis des temps immémoriaux et leurs territoires traditionnels couvrent une grande partie des basses terres de la baie d'Hudson et de la baie James et s'étendent au-delà de la côte dans la région marine et ses îles.

Un comité directeur a été mis sur pied pour aider à orienter l'évaluation de la faisabilité de l'AMNC proposée dans l'ouest de la Baie James . Il comprend des représentants de Parcs Canada et du Conseil Mushkegowuk, qui représente sept Premières Nations ( Attawapiskat , Kashechewan , Fort Albany , Moose Cree, Chapleau Cree, Taykwa Tagamou et Missanabie Cree) ainsi que des Premières Nations de Weenusk et de Fort Severn .

. Il comprend des représentants de Parcs Canada et du Conseil Mushkegowuk, qui représente sept Premières Nations ( , , , Moose Cree, Chapleau Cree, Taykwa Tagamou et Missanabie Cree) ainsi que des Premières Nations de Weenusk et de . Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la réconciliation et le renouvellement des relations avec les peuples autochtones, fondés sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

s'est engagé à assurer la réconciliation et le renouvellement des relations avec les peuples autochtones, fondés sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Fondé sur le savoir autochtone, les perspectives locales et la science, le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver 25 pour cent des zones marines et côtières d'ici 2025 et 30 pour cent d'ici 2030, tout en faisant progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

