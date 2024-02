Home Depot annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023, une augmentation du dividende trimestriel de 7,7 % et ses perspectives au sujet de l'exercice 2024





ATLANTA, le 20 févr. 2024 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023.

Quatrième trimestre de l'exercice 2023

L'entreprise a généré des ventes de 34,8 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2023, ce qui représente une diminution de 2,9 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2022. Toujours au quatrième trimestre de l'exercice 2023, les ventes comparables ont diminué de 3,5 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont diminué de 4 %.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2023, soit un bénéfice dilué par action de l'ordre de 2,82 $, comparativement à un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 3,30 $ à la même période durant l'exercice 2022. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023, le bénéfice dilué par action a diminué de 14,5 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Exercice financier 2023

L'entreprise a généré des ventes de 152,7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, ce qui représente une diminution de 3 % par rapport à l'exercice 2022. Les ventes comparables de l'exercice 2023 ont diminué de 3,2 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont diminué de 3,5 %.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 15,1 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, soit un bénéfice dilué par action de l'ordre de 15,11 $, comparativement à un bénéfice net de 17,1 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 16,69 $ pendant l'exercice 2022. Lors de l'exercice 2023, le bénéfice dilué par action a diminué de 9,5 % par rapport à l'exercice précédent.

«Après trois années de croissance exceptionnelle de nos activités, l'exercice 2023 s'est déroulé sous le signe de la modération», a déclaré Ted Decker, président du conseil d'administration, chef de la direction et président de l'entreprise. «Au cours de l'exercice 2023, nous avons mis l'accent sur plusieurs initiatives visant à renforcer nos activités tout en restant fidèles à nos investissements stratégiques, c'est-à-dire créer la meilleure expérience interreliée, accroître notre part du marché des entrepreneurs grâce à notre écosystème de services unique et construire de nouveaux magasins. Nous demeurons enthousiastes quant à l'avenir du domaine de la rénovation résidentielle et à notre capacité à accroître notre part de ce vaste marché fragmenté, que nous évaluons à plus de 950 milliards de dollars. De plus, je tiens à remercier nos associés pour leur travail acharné et leur dévouement à servir nos clients et nos communautés.»

Déclaration relative au dividende

L'entreprise a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de 7,7 % dans son dividende trimestriel, ce qui porte sa valeur à 2,25 $ par action, soit un dividende annuel de 9 $ par action.

Le dividende sera payable le 21 mars 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 7 mars 2024. Ce trimestre est le 148e consécutif où l'entreprise paie un dividende en espèces.

Perspectives au sujet de l'exercice 2024

L'entreprise comptera 53 semaines dans les résultats d'exploitation de ses états financiers de l'exercice 2024 et a fourni les perspectives suivantes au sujet de ce nouvel exercice :

Croissance totale des ventes d'environ 1 %, en incluant la 53 e semaine L'entreprise estime que la 53 e semaine viendra ajouter environ 2,3 milliards de dollars aux ventes totales.

semaine Diminution des ventes comparables d'environ 1 % au cours de la période de 52 semaines

Ouverture d'environ 12 nouveaux magasins

Taux de marge brute d'environ 33,9 %

Taux de marge d'exploitation d'environ 14,1 %

Taux d'imposition d'environ 24,5 %

Intérêts débiteurs nets d'environ 1,8 milliard de dollars

Augmentation du bénéfice dilué par action d'environ 1 % (au cours de la période de 53 semaines) L'entreprise estime que la 53 e semaine viendra ajouter approximativement 0,30 $ au bénéfice dilué par action.



Home Depot tiendra aujourd'hui, à 9 h, heure de l'Est, une conférence téléphonique en vue de discuter de l'information contenue dans le présent communiqué de presse et de sujets connexes. Cette conférence sera intégralement accessible en webdiffusion et en différé au ir.homedepot.com/events-and-presentations.

À la fin du quatrième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 335 magasins de détail dans les 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie environ 465 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des «déclarations prévisionnelles», telles qu'elles sont définies par la loi américaine intitulée «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Les déclarations prévisionnelles portent notamment sur la demande de nos produits et services (sujette à l'influence des conditions macroéconomiques), la croissance nette des ventes, les ventes comparables, les effets de la concurrence, notre marque et notre réputation, la mise en oeuvre d'initiatives en magasin et dans les domaines du commerce de détail interrelié, de la chaîne d'approvisionnement et des technologies, les situations des stocks, le contexte économique, l'état des marchés de l'habitation et de la rénovation résidentielle, l'état des marchés de crédit, y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation, l'effet des barrières tarifaires, les problèmes liés aux modes de paiement que nous acceptons, les demandes d'offres de crédit, la gestion de nos relations avec nos associés, nos associés potentiels et nos fournisseurs de produits et de services, le coût et la disponibilité de la main-d'oeuvre, le coût du carburant et d'autres sources d'énergie, les événements pouvant interférer avec nos activités, notre chaîne d'approvisionnement, notre infrastructure technologique ou la demande pour nos produits et services, notamment les litiges relatifs au commerce international, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les problèmes de santé publique, les événements liés à la cybersécurité, les conflits géopolitiques, les conflits militaires ou les faits de guerre, notre capacité à maintenir un environnement sûr et sécuritaire dans nos magasins, notre capacité à répondre aux attentes concernant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et à atteindre nos objectifs en la matière, la poursuite ou la suspension des rachats d'actions, le rendement en matière de bénéfices nets, les bénéfices par action, les dividendes futurs, la répartition des capitaux propres et des dépenses en capital, la trésorerie, le rendement du capital investi, l'effet de levier financier sur les dépenses, les modifications des taux d'intérêt et des taux de change, l'inflation et la déflation du prix des marchandises ou d'autres produits, notre capacité d'émettre des titres de créances et de le faire à un taux acceptable pour nous, l'incidence et le résultat attendu des enquêtes, des demandes, des réclamations et des contentieux, y compris la conformité aux règlements en découlant, les difficultés associées à une exploitation dans des marchés internationaux, l'adéquation de notre couverture d'assurance, l'effet des charges, l'effet de l'adoption de certains principes comptables, l'effet des changements légaux et réglementaires, notamment les changements apportés aux lois et réglementations fiscales, les ouvertures et les fermetures de magasins, les perspectives pour l'exercice 2024 et pour les exercices suivants, les perspectives financières, ainsi que l'incidence sur notre organisation des entreprises dont nous avons fait l'acquisition et la capacité de reconnaître les avantages attendus liés à toute acquisition.

Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les renseignements actuellement disponibles ainsi que sur nos hypothèses, attentes et prévisions actuelles quant à des événements à venir. Vous ne devriez pas vous fonder sur nos déclarations prévisionnelles. Ces déclarations ne sont pas garantes du rendement à venir de l'entreprise et sont sujettes aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre sont hors de notre contrôle, dépendent de tierces parties ou nous sont pour l'instant encore inconnus, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de façon significative de nos expériences passées ainsi que de nos attentes et de nos prévisions. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits dans la partie I, point 1A, «Facteurs de risques», et ailleurs dans notre Rapport annuel du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 29 janvier 2023, et peuvent également être décrits de temps à autre dans de futurs rapports que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. D'autres facteurs que nous ne pouvions prévoir et n'avons pas décrits ci-dessus, en général parce que nous ne les jugeons pas significatifs à l'heure actuelle, peuvent également exister. De tels facteurs pourraient également faire en sorte que nos résultats diffèrent de façon significative de nos attentes. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles ont été énoncées et ne sont tenues à jour que si la loi l'exige. Nous vous recommandons néanmoins d'examiner toute déclaration éventuelle que nous présentons relativement à ces questions dans les déclarations que nous faisons à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, ainsi que dans nos autres déclarations publiques.

THE HOMEDEPOT,INC ÉTAT CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ DES RÉSULTATS (Non vérifié)

Trois mois ayant pris fin le





Exercice ayant pris fin le



montants en millions, USD, exception faite des données par action 28 janvier

2024

29 janvier

2023

Variation (%)

28 janvier

2024

29 janvier

2023

Variation (%) Ventes nettes $ 34,786

$ 35,831

(2.9) %

$ 152,669

$ 157,403

(3.0) % Coût des ventes 23,278

23,905

(2.6)

101,709

104,625

(2.8) Marge bénéficiaire brute 11,508

11,926

(3.5)

50,960

52,778

(3.4) Charges d'exploitation :





















Frais de vente, généraux et administratifs 6,679

6,549

2.0

26,598

26,284

1.2 Dépréciation et amortissement 686

625

9.8

2,673

2,455

8.9 Total des charges d'exploitation 7,365

7,174

2.7

29,271

28,739

1.9 Bénéfice d'exploitation 4,143

4,752

(12.8)

21,689

24,039

(9.8) Dépenses (revenus) d'intérêts et autres :





















Intérêts créditeurs et autres, nets (55)

(43)

27.9

(178)

(55)

non significative Intérêts débiteurs 513

451

13.7

1,943

1,617

20.2 Intérêts et autres, nets 458

408

12.3

1,765

1,562

13.0 Bénéfice, avant les charges d'impôts 3,685

4,344

(15.2)

19,924

22,477

(11.4) Charge d'impôts 884

982

(10.0)

4,781

5,372

(11.0) Bénéfice net $ 2,801

$ 3,362

(16.7) %

$ 15,143

$ 17,105

(11.5) %























Actions ordinaires moyennes pondérées en circulation 991

1,015

(2.4) %

999

1,022

(2.3) % Bénéfice par action en circulation $ 2.83

$ 3.31

(14.5)

$ 15.16

$ 16.74

(9.4)























Actions ordinaires moyennes pondérées diluées 994

1,018

(2.4) %

1,002

1,025

(2.2) % Bénéfice dilué par action $ 2.82

$ 3.30

(14.5)

$ 15.11

$ 16.69

(9.5)

























Trois mois ayant pris fin le





Exercice ayant pris fin le



Données de vente choisies (1) 28 janvier

2024

29 janvier

2023

Variation (%)

28 janvier

2024

29 janvier

2023

Variation (%) Transactions clients (en millions) 372.0

378.5

(1.7) %

1,621.8

1,666.4

(2.7) % Facture moyenne $ 88.87

$ 90.05

(1.3)

$ 90.07

$ 90.36

(0.3) Ventes au pied carré dans les magasins de détail $ 550.50

$ 571.15

(3.6)

$ 604.55

$ 627.17

(3.6) (1) Les données de vente choisies n'incluent pas les résultats de HD Supply.

THE HOMEDEPOT,INC BILANS CONSOLIDÉS ET SIMPLIFIÉS (Non vérifiés) montants en millions, USD 28 janvier

2024

29 janvier

2023 Actif





Actif à court terme :





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 3,760

$ 2,757 Comptes clients nets 3,328

3,317 Stock de marchandises 20,976

24,886 Autres actifs à court terme 1,711

1,511 Total de l'actif à court terme 29,775

32,471 Immobilisations corporelles nettes 26,154

25,631 Actifs liés au droit d'utilisation découlant de contrats de location simple 7,884

6,941 Écarts d'acquisition 8,455

7,444 Autres actifs 4,262

3,958 Actif total $ 76,530

$ 76,445







Passif et capitaux propres





Passif à court terme :





Comptes fournisseurs $ 10,037

$ 11,443 Salaires à payer et frais afférents 2,096

1,991 Versements à court terme relatifs aux dettes à long terme 1,368

1,231 Passifs liés aux contrats de location simple à court terme 1,050

945 Autres passifs à court terme 7,464

7,500 Passif total à court terme 22,015

23,110 Dettes à long terme, excluant les versements à court terme 42,743

41,962 Passifs liés aux contrats de location simple à long terme 7,082

6,226 Autres passifs à long terme 3,646

3,585 Passif total 75,486

74,883 Total des capitaux propres 1,044

1,562 Passif total et capitaux propres $ 76,530

$ 76,445

THE HOMEDEPOT,INC ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ (Non vérifié)

Exercice ayant pris fin le montants en millions, USD 28 janvier

2024

29 janvier

2023 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :





Bénéfices nets $ 15,143

$ 17,105 Rapprochement des bénéfices nets et de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :





Dépréciation et amortissement 3,247

2,975 Dépenses liées à la rémunération sous forme d'actions 380

366 Changements aux fonds de roulement 2,333

(6,240) Changements aux impôts reportés (245)

138 Autres activités d'exploitation 314

271 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 21,172

14,615







Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :





Dépenses en capital (3,226)

(3,119) Paiements liés à l'acquisition d'entreprises, nets (1,514)

-- Autres activités d'investissement 11

(21) Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (4,729)

(3,140)







Flux de trésorerie provenant d'activités de financement :





Remboursement de la dette à court terme, net --

(1,035) Produits de la dette à long terme, nets d'escomptes 1,995

6,942 Remboursement de la dette à long terme (1,271)

(2,491) Rachats d'actions ordinaires (7,951)

(6,696) Produits provenant de la vente d'actions ordinaires 323

264 Dividendes en espèces (8,383)

(7,789) Autres activités de financement (156)

(188) Trésorerie nette des activités de financement (15,443)

(10,993) Changements à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie 1,000

482 Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 3

(68) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 2,757

2,343 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 3,760

$ 2,757

