Le gouvernement du Canada investit dans la compétitivité d'Outils Diacarb





L'entreprise de Saint-Laurent obtient une aide financière de 450 000 $ de DEC.

SAINT-LAURENT, QC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la numérisation des entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, accompagnée d'Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 450 000 $ à Outils Diacarb. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité et sa compétitivité.

Diacarb se spécialise dans l'usinage et la fabrication en série de petites pièces complexes et précises. Depuis près de 45 ans, l'entreprise se démarque dans de nombreux secteurs d'activité, comme l'optique, la photonique, les télécommunications, la robotique, les sciences de la vie, le transport et la défense. En septembre 2023, l'entreprise a été reprise par Marie-Eve Rachita et Louis Tremblay-Noël, avec le soutien du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ). Le financement de DEC lui permettra d'acquérir des équipements de production comme un tour à commande numérique suisse.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Cette annonce est une nouvelle preuve de l'engagement de notre gouvernement envers les entreprises manufacturières de la grande région de Montréal. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, comme c'est le cas aujourd'hui, nous faisons en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la relance économique du Canada. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les PME sont au coeur du développement des collectivités et c'est pourquoi nous sommes fiers de les soutenir. Je suis donc ravie de l'appui de DEC aujourd'hui à Outils Diacarb, qui contribuera à renforcer la vitalité et le développement économique de Saint-Laurent. Félicitations à toute l'équipe d'Outils Diacarb pour ce beau projet et merci de participer à bâtir une économie plus forte, résiliente et durable pour toute la population canadienne. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous continuons à travailler avec les manufacturiers innovants pour leur donner les outils nécessaires à l'augmentation de leur productivité et de leur compétitivité. Grâce au soutien de notre gouvernement, ils peuvent miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance, pour stimuler l'économie locale. »

Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent

« Nous sommes reconnaissants de l'appui de DEC pour nous accompagner dans ce projet d'acquisition d'équipements. Celui-ci nous permettra d'améliorer notre compétitivité dans un marché à forte concurrence. Cet investissement s'inscrit définitivement dans notre plan de croissance à long terme afin d'optimiser notre production. Chez Diacarb, nous sommes fiers d'offrir une production constante en série de petites composantes usinées complexes et précises. »

Marie-Eve Rachita, directrice, Outils Diacarb

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain

. Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

19 février 2024 à 09:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :