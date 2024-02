La Patient Safety Movement Foundation présente son plan d'action 2024 pour la création d'un système de santé plus sûr





Dans le cadre de l'événement de mi-année de la Patient Safety Movement Foundation, le 26 janvier, des experts en sécurité des patients du monde entier ont participé à l'élaboration d'un plan d'action visant à éliminer les préjudices évitables subis par les patients et les travailleurs de la santé. La Patient Safety Leadership Association a été créée par la Patient Safety Movement Foundation pour répondre au besoin d'un forum ciblé pour les responsables de la qualité et de la sécurité des patients et les militants de la sécurité des patients. Ce forum est un réseau mondial de dirigeants conçu pour défendre le travail essentiel des responsables de la qualité et de la sécurité des patients au sein du système de santé, en soutenant leurs efforts pour mettre en oeuvre des solutions fondées sur des données probantes et de nouvelles technologies dont il est prouvé qu'elles sauvent la vie des patients.

La Patient Safety Leadership Association devrait jouer un rôle clé dans la mise en oeuvre du plan d'action défini lors de l'événement de mi-année. Les actions prévues par ce plan sont les suivantes :

Solliciter un engagement inébranlable de la part des conseils d'administration des hôpitaux et des cadres supérieurs pour promouvoir une culture de la sécurité des patients au sein de leurs institutions, tout en mettant en oeuvre un processus d'examen rigoureux.

Impliquer activement les patients et leurs familles dans les décisions cruciales en matière de soins de santé d'une manière qui reconnaisse leurs perspectives inestimables et les rôles essentiels qu'ils ont à jouer dans leurs propres soins.

Exhorter la direction des hôpitaux à favoriser un climat qui donne la priorité au bien-être des employés du secteur de la santé et à garantir un lieu de travail qui leur donne les moyens d'agir, les soutient et favorise leur résilience face aux difficultés.

Adopter le potentiel de transformation de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la précision des diagnostics et la prise de décision en matière de soins de santé, en réponse à des données récentes montrant que les diagnostics erronés sont l'un des principaux facteurs d'erreurs médicales.

Élever les normes de sécurité pour le traitement des enfants malades, en particulier pendant l'hospitalisation, tout en renforçant l'engagement des parents.

La formation de la Patient Safety Leadership Association en tant que ressource indispensable pour faire progresser la sécurité des patients au niveau mondial a été vivement approuvée lors de l'événement de mi-année. Cette initiative permet à ses membres de discuter d'événements indésirables sensibles et de demander conseil à des leaders, cliniciens et chercheurs de renommée mondiale dans le domaine de la sécurité des patients. Les connaissances ainsi acquises peuvent à leur tour être partagées avec l'ensemble de la communauté médicale par le biais d'ateliers, de webinaires et de symposiums afin d'élaborer des solutions transformatrices en matière de soins de santé.

« Nous disposons désormais des outils et du savoir-faire nécessaires pour rendre les soins de santé sûrs et, plus important encore, de la volonté d'y parvenir », déclare Michael Ramsay, directeur général de la Patient Safety Movement Foundation.

Vous trouverez plus d'informations sur la Patient Safety Leadership Association sur le site Web de la Patient Safety Movement Foundation à l'adresse suivante : https://psmf.org/patient-safety-leadership-association/.

À PROPOS DE LA PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani a fondé la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) à but non lucratif pour éliminer les erreurs médicales évitables dans les hôpitaux. Son équipe a travaillé avec des experts en sécurité des patients du monde entier afin de créer des pratiques fondées sur des preuves exploitables (AEBP) qui relèvent les principaux défis. Les AEBP sont disponibles en ligne gratuitement pour les hôpitaux. Les hôpitaux sont encouragés à s'engager formellement envers le ZÉRO décès évitable et les entreprises de technologie de la santé sont invitées à signer l'Open Data Pledge visant à partager leurs données pour pouvoir développer des algorithmes prédictifs capables d'identifier les erreurs avant qu'elles ne deviennent mortelles. Le Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie de la Fondation rassemble toutes les parties prenantes, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les entreprises de technologie médicale, les employeurs gouvernementaux et les payeurs privés. La PSMF a été créée grâce au soutien de la Fondation Masimo pour l'éthique, l'innovation et la concurrence dans les soins de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur psmf.org.

17 février 2024 à 20:45

