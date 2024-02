Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans l'amélioration de routes à l'Île?du?Prince?Édouard





CHARLOTTETOWN, PEI, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Des travaux d'amélioration seront effectués sur des routes locales grâce à un investissement conjoint de plus de 21,4 millions de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ce dont bénéficieront les résidents de l'île et leurs entreprises.

Annoncés par le ministre Lawrence MacAulay, le député Heath MacDonald, le ministre Ernie Hudson et le chef Roderick W. Gould, quatre projets permettront de prolonger la durée de vie de routes locales et de relier les collectivités.

Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport modernes pour relier les collectivités, aider les entreprises à acheminer leurs biens vers les marchés et bâtir une économie forte pour tous les Canadiens.

Les projets qui seront réalisés dans le comté de Kings, le comté de Queens et le comté de Prince consistent à améliorer environ 149 kilomètres de routes. Les travaux comprendront le resurfaçage de routes afin d'en améliorer la qualité et de répondre aux besoins des collectivités en pleine croissance. Cet investissement permettra d'améliorer les routes qui mènent aux exploitations agricoles, aux ports de pêche, aux usines de transformation, aux destinations touristiques et aux collectivités rurales, qui contribuent à la réussite économique de la province.

Le projet d'amélioration de la route 2 de la Première Nation Abegweit consiste à améliorer et à soutenir les infrastructures le long de la route 2 et de fixer une limite de vitesse réduite pour encourager les automobilistes à rouler moins vite, ce qui améliorera la sécurité des piétons et des cyclistes au sein de la collectivité.

Citations

« Ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, nous dépendons de nos routes chaque jour, que ce soit pour conduire nos enfants à l'école, aller au travail ou acheminer nos marchandises vers les marchés. Il est essentiel d'investir dans les infrastructures routières pour répondre à ces demandes, maintenir la qualité de nos routes et assurer la sécurité des résidents de l'île. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les collectivités comme la nôtre comptent sur les routes et les autoroutes pour stimuler l'économie. Ce financement permettra d'améliorer les routes, de faire croître l'économie de l'île et de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes pour les années à venir. »

Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les routes de l'Î.-P.-É. fournissent un lien social et économique inestimable pour nos résidents, nos collectivités rurales et notre économie. L'investissement dans ces routes permettra de créer des emplois locaux pour les résidents de l'île, ainsi que d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la circulation des personnes, des biens et des services dont nos collectivités ont besoin. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Les travaux d'amélioration routière ouvrent la voie au progrès puisqu'ils permettent de mieux relier les gens, les entreprises et les collectivités. Les travaux qui seront effectués sur la route 2, qui traverse la réserve de Scotchfort, permettront aux gens de se sentir en sécurité lorsqu'ils se rendront dans notre collectivité et y circuleront, et ils soutiendront notre croissance économique pendant de nombreuses années. »

Roderick W. Gould Jr., chef de la Première Nation Abegweit

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10 745 881 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 10 745 881 $.

. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 10 745 881 $. Ce volet soutient des projets qui visent à accroître l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, à améliorer les infrastructures communautaires, ainsi qu'à améliorer la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 19 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totalisant plus de 72,8 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 46,5 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement fédéral au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

