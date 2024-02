NEP nomme Lise Heidal au poste de présidente de NEP Broadcast Services Europe





NEP Group, premier partenaire mondial de technologies médiatiques pour les sports et le divertissement en direct, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Lise Heidal au poste de présidente pour l'Europe de NEP Broadcast Services, avec effet au 1er avril 2024. Basée en Norvège, Mme Heidal définira la stratégie, les priorités et les domaines cibles pour le Royaume-Uni, l'Irlande et neuf pays d'Europe du Nord, centrale et du Sud, afin d'orienter la future planification des activités de services de diffusion de NEP.

Forte de plus de 25 ans d'expérience plurielle dans les secteurs des médias, des télécommunications et du conseil, Mme Heidal est une leader pragmatique à l'engagement affirmé en faveur de l'excellence opérationnelle, de la transformation commerciale et de l'innovation stratégique. Elle est réputée pour sa détermination à constituer des équipes remarquables et son intérêt sincère pour les personnes avec lesquelles elle travaille. L'approche de Lise Heidal combine vision stratégique et expertise opérationnelle, tout en favorisant une culture de la responsabilité. Avant de rejoindre NEP, elle a occupé pendant deux ans et demi le poste de vice-présidente de la production de TV 2, premier diffuseur commercial de Norvège. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice générale de NEP Norvège et a dirigé plusieurs initiatives mondiales de NEP qui ont généré un développement continu et une croissance rentable de 2010 à 2021.

Christer Pålsson a été nommé directeur commercial (CCO) pour l'Europe. Il fera partie de la nouvelle équipe de direction européenne et rendra compte à Lise Heidal. En tant que CCO, M. Pålsson sera responsable de toutes les activités commerciales et de vente dans la région et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe commerciale mondiale de NEP pour aligner les stratégies et leur mise en oeuvre, notamment pour les grands événements organisés dans le monde entier. Possédant une vaste expérience de la direction d'entreprise, des ventes, du service client et des partenariats, il a réalisé de nombreuses opérations pour NEP dans les pays nordiques, en Europe centrale et méridionale. Avant de rejoindre NEP, Christer Pålsson était responsable des ventes internationales de la société Mediatec Broadcasting, acquise par NEP en 2015.

Pour soutenir cette transition, NEP a également le plaisir d'annoncer que Jose (Tex) Teixeira rejoindra NEP le 4 avril, tout d'abord en tant que président de NEP Nordics, Europe centrale et méridionale. M. Teixeira possède plus de 30 ans d'expérience en matière de diffusion en direct d'événements sportifs de classe mondiale en Afrique et en Nouvelle-Zélande. Personnalité créative, loyale et énergique et dotée d'un esprit positif, M. Teixeira s'est spécialisé dans la stratégie et l'acquisition de contenus, la programmation et la production. Il a dirigé de grandes équipes en sachant créer des environnements dynamiques et gérer les relations stratégiques avec les titulaires de droits, les fédérations et les fournisseurs dans plusieurs territoires tout au long de sa carrière. Il a récemment occupé le poste de directeur des contenus pour SuperSport et de PDG par intérim en 2023.

Arjan van Westerloo et Steve Jenkins , qui complètent l'équipe de direction européenne, conserveront leurs fonctions actuelles de président de NEP Pays-Bas et de président de NEP Royaume-Uni et Irlande, respectivement.

Mike Werteen , président mondial de NEP Broadcast Services, a déclaré : « Regrouper nos activités britanniques et européennes sous la direction d'une seule équipe de management dynamique et expérimentée représente une avancée passionnante. Grâce à la mise en place de ce puissant groupe, nous pouvons concrétiser notre vision : être le leader mondial de la fourniture de services médiatiques dans le domaine du sport et du divertissement en direct. Sous la direction de Lise Heidal, soutenue par les solides fondamentaux mis en place par tous les membres de l'équipe européenne et britannique, je suis convaincu que nous serons en mesure de tirer parti de tous les talents, synergies, ventes et opportunités de carrière sur ces marchés importants. »

Lise Heidal a déclaré : « C'est un grand honneur pour moi d'être nommée responsable de la branche européenne de NEP Broadcast Services. C'est un privilège d'avoir l'opportunité de travailler avec une équipe composée de personnes aussi dévouées et talentueuses. Je m'engage pleinement à améliorer nos efforts de collaboration à travers l'Europe pour servir nos clients et continuer à tirer parti de nos succès communs. »

L'équipe de direction européenne continuera de gérer les activités quotidiennes, tout en ayant comme première priorité d'accroître la collaboration et d'améliorer les processus dans la région dans le cadre des objectifs 2024 et des plans à long terme de la Société.

À propos de NEP

Vous avez une vision. Nous aussi, nous la voyons. Grâce à notre réseau mondial d'experts équipés de technologies de pointe, notre écosystème de production mondial unique permet aux créateurs de contenu et aux titulaires de droits de raconter des histoires de manière révolutionnaire. Forts de nos 35 années d'expérience solide en matière de diffusion, d'événements en direct et de production virtuelle, nous vous fournissons les solutions dont vous avez besoin, à tout moment et en tout lieu.

Basé aux États-Unis, NEP Group est présent dans 25 pays et compte plus de 5 000 employés. Ensemble, nous avons soutenu des productions dans une centaine de pays sur les sept continents et nous continuons de croître. Découvrez comment nous aidons nos clients à donner vie à leurs contenus en visitant notre site : nepgroup.com.

16 février 2024 à 09:50

