L'égalité dès la conception : un modèle pour gérer les risques de dérives discriminatoires de l'IA





Depuis 2021, Mary Kay Inc. collabore avec l'Equal Rights Trust (ERT), une organisation dont la mission est de promouvoir l'égalité grâce au respect du droit dans le monde entier. Dans le cadre de cette collaboration, Mary Kay Inc. a soutenu de nouvelles recherches axées sur la compréhension et la lutte contre les impacts discriminatoires de l'intelligence artificielle (IA) et de ses impacts sur l'égalité des genres, ainsi que sur le développement d'une nouvelle approche d'« égalité dès la conception ».

L'initiative a abouti au lancement récent d'un nouvel ensemble de normes juridiques ? les Principes sur l'égalité dès la conception dans la prise de décision algorithmique ? élaborés par l'Equal Rights Trust et approuvés par un groupe d'organisations internationales de promotion de l'égalité. Les Principes expliquent pourquoi les gouvernements et les entreprises doivent adopter une telle approche et fournir des orientations détaillées pour sa mise en oeuvre.

Jim Fitzgerald, directeur de l'Equal Rights Trust, vient de publier un article soulignant les progrès rapides et le potentiel de transformation de l'intelligence artificielle tout en mettant en garde contre les impacts négatifs et les menaces discriminatoires des systèmes algorithmiques non réglementés.

Retrouvez l'article de Jim Fitzgerald, intitulé Equality by Design: A Model for Managing Discriminatory Risks of AI en cliquant ici.

Les déclarations de Jim Fitzgerald, directeur de l'Equal Rights Trust et de Melinda Foster Sellers, Chief People Officer chez Mary Kay Inc., sont reprises ci-dessous :

« Au cours des trois dernières années, Mary Kay a soutenu nos recherches, analyses et consultations sur la discrimination algorithmique et nous a permis d'élaborer les Principes sur l'égalité dès la conception », a déclaré Jim Fitzgerald, directeur de l'Equal Rights Trust. « Aujourd'hui, Mary Kay travaille à notre côté alors que nous passons à la phase suivante : un effort de collaboration pour développer des orientations pratiques pour les entreprises sur la façon d'adopter l'approche de l'égalité dès la conception. Ce faisant, la société franchit la prochaine étape d'une trajectoire qui a commencé par de solides politiques internes en matière d'égalité et de non-discrimination, qui est passé à la collaboration avec nous et d'autres acteurs dans ce domaine, et qui est maintenant axée sur l'incubation et le pilotage des meilleures pratiques. Sur cette trajectoire, Mary Kay contribue à modéliser la façon dont les entreprises peuvent jouer un rôle actif dans l'élaboration d'approches rationalisées afin d'éliminer la discrimination et de promouvoir l'égalité. »

« Chez Mary Kay, nous reconnaissons l'impact profond de l'IA sur l'avenir des entreprises et de la société en général », a déclaré Melinda Foster Sellers, Chief People Officer, Mary Kay Inc. « Notre collaboration avec Equal Rights Trust souligne notre détermination à faire en sorte que les avancées technologiques, en particulier dans le domaine de l'IA, défendent l'égalité des sexes. L'impact des Principes sur l'égalité dès la conception dans la prise de décision algorithmique a déjà été transformateur pour les principales parties prenantes de l'IA et fait écho à notre engagement à contribuer à la création d'une économie numérique inclusive dans laquelle les entrepreneuses peuvent exceller sans préjugé ni obstacle. Ce partenariat reflète notre mission durable consistant à autonomiser les femmes et à promouvoir l'égalité dans tous les domaines. »

À propos d'Equal Rights Trust

L'Equal Rights Trust est une organisation non gouvernementale internationale indépendante qui a pour but d'éliminer la discrimination et de veiller à ce que chacun puisse participer à la société sur un pied d'égalité. Pour ce faire, l'Equal Rights Trust travaille en partenariat pour fournir un soutien expert aux personnes en première ligne dans la lutte contre la discrimination, leur permettant ainsi de faire pression pour l'élaboration, l'adoption et la mise en oeuvre du droit à l'égalité, et de l'utiliser efficacement. Depuis 2007, le Trust soutient les activistes pour l'égalité dans plus de 50 pays, tout en développant un consensus au niveau international sur la nécessité et le contenu de lois sur l'égalité. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur equalrightstrust.org

À propos de Mary Kay

Jadis. Maintenant. Pour toujours. Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui compte des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. Depuis 60 ans, Mary Kay donne aux femmes la possibilité de déterminer leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, à la représentation et à l'innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à préserver notre planète pour les générations futures, à protéger les femmes contre le cancer et les violences conjugales et à encourager la jeunesse à poursuivre ses rêves. Pour plus de renseignements consultez marykayglobal.com. Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et suivez-nous sur X (anciennement Twitter)

