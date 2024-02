DE GRANDES POINTURES DES MONDES DU SPORT ET DE LA CULTURE ACCORDENT LEUR APPUI AU CENTRE SPORTIF DE MONTRÉAL-NORD





MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Dans une vidéo rendue publique aujourd'hui, une série d'athlètes professionnels et amateurs (médaillés olympiques, champions du monde, gagnants du Super Bowl, de la Coupe Stanley, du trophée Larry O'Brien et de la Coupe Grey) et de vedettes de la scène culturelle se joignent au mouvement et réclament qu'on investisse dans le projet de construction de centre sportif à Montréal-Nord.

« Alors que la confection des budgets des gouvernements du Québec et d'Ottawa est dans le dernier droit, les appuis continuent d'affluer à l'égard de notre projet », confirme la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. « Notre projet de centre sportif garantit des retombées concrètes en matières sociale, de santé publique et de sécurité publique à court et à long termes pour des milliers de familles. Il reçoit de plus en plus d'appuis à travers le Québec; il est temps que les gouvernements de Québec et d'Ottawa annoncent qu'ils vont y contribuer. »

Dans la vidéo diffusée sur la page Facebook de l'Arrondissement, une douzaine de vedettes québécoises des mondes du sport et de la culture donnent leur appui à ce projet attendu depuis des années. Ces personnalités sont :

Athlètes professionnels

Laurent Duvernay-Tardif NFL, Jets de New-York et Chiefs de Kansas City , 2014-2023 Gagnant du Super Bowl, 2019 Médecin

Chris Boucher NBA, Warriors de Golden State et Raptors de Toronto , 2017-... Gagnant du trophée Larry O'Brien , 2018

Bennedict Mathurin NBA, Pacers d' Indiana , 2022-...

Mathieu Joseph LNH, Lightning de Tampa Bay et Sénateurs d' Ottawa , 2018-... Gagnant de la Coupe Stanley, 2020 et 2021

Patrice Bernier Joueur de soccer (international canadien à 56 reprises) Carrière de 18 saisons sur deux continents Impact de Montréal, 2000-02 et 2012-17 (capitaine de 2014 à 2017)

Étienne Boulay LCF, Alouettes de Montréal, 2006-2012 Gagnant de la Coupe Grey, 2009 et 2010 Animateur télévision et radio

Roger Cibasu LCF, Argonauts de Toronto et Alouettes de Montréal, 2019-... Gagnant de la Coupe Grey, 2023 Gagnant de la Coupe Vanier, 2014 (nommé « joueur le plus utile »)



Athlètes amateurs

Bruny Surin

Sprinter



Jeux olympiques de 1992 et de 1996 (médaillé d'or, 4 x 100m )



10 présences aux Championnats du monde, deux aux Jeux du Commonwealth et une aux Jeux Panaméricains



Chef de mission Équipe Canada , Olympiques de Paris 2024



Membre de l'ordre du Canada

Pierre Lavoie

Triathlète, spécialiste de la distance Ironman, et entrepreneur social



Champion du monde 40-44 ans, 2005



Cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie



Chevalier de l'Ordre national du Québec et membre de l'Ordre du Canada

Farah Jacques

Athlétisme, Olympiques de Rio, 2016

Vedettes de la culture et des médias

Debbie Lynch-White

Comédienne, animatrice et conceptrice



Prix Iris de la meilleure actrice, 2019

Richardson Zéphir

Comédien, humoriste et improvisateur

Jeremy Filosa

journaliste sportif

Ce projet de centre sportif reçoit aussi l'appui de :

Luguentz Dort (NBA, Thunder d' Oklahoma City )

Frédéric Barbusci (LNI)

Jeannot Robitaille (archer, Jeux olympiques de 1992 et 1996)

Grandes lignes du projet

Pour offrir une programmation sportive et de loisirs, l'Arrondissement de Montréal-Nord ne possède qu'une petite palestre dans une ancienne école primaire construite dans les années '60 et la dalle d'un aréna désaffecté qui présente des problèmes de climatisation.

Pour ne plus être dépendant des installations scolaires, l'Arrondissement souhaite construire un nouveau bâtiment avec une offre de services diversifiée et adaptée aux besoins de la population. Le projet comprend notamment :

gymnase double

palestre de gymnastique

deux bassins aquatiques

salle d'entraînement

piste de marche de 3 couloirs

salle polyvalente

gradins de 200 places

Le coût estimé de cet installation sportive est de 155 M$; un premier financement de 80 M$ a été annoncé en 2023 par la Ville de Montréal pour le volet aquatique.

Le projet ne cesse de recevoir des appuis publics

En plus des quelques 1500 citoyens qui ont signifié leur appui au projet via le site www.sportmtlnord.com, le projet de construire un centre sportif à Montréal-Nord a reçu, au cours des derniers mois, l'appui des organismes suivants :

Organismes locaux

Association québécoise des retraités, section Montréal-Nord

Centre des jeunes l'Escale

Centre communautaire Annour

Cercle du 3 e âge de Montréal-Nord

âge de Montréal-Nord Club de basketball de Montréal-Nord

Club de natation de Montréal-Nord

Club de tir à l'arc Cupidon

Coopérative Multisports Plus

Gymkhana

Ligue de tennis de Montréal-Nord

tennis de Montréal-Nord Nos jeunes à coeur

SPVM, poste de quartier #39

Table de quartier de Montréal-Nord

Un itinéraire pour tous

Organismes métropolitains

Montréal physiquement active

Montréal, Métropole en santé

Conseil du sport de Montréal

RSEQ Montréal

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'île-de-Montréal

Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'île

Organismes nationaux

Fédération de natation du Québec

Société de sauvetage

Sports Québec

Porte-parole disponibles pour entrevue :

Christine Black , mairesse de Montréal-Nord

, mairesse de Montréal-Nord Représentants des organismes Gymkhana, Coopératives Multisports Plus et AQDR de Montréal-Nord (qui peuvent témoigner des conditions que leurs membres doivent supporter pour pratiquer leurs activités)

Documentation disponible sur demande :

Portrait statistique de la population de l'arrondissement

Données sur la sous-dotation de l'arrondissement en installations sportives

Enquête TOPO - Portrait des jeunes montréalais (qui démontre que les citoyens de Montréal-Nord souffrent plus d'obésité, d'hypertension, de diabète, des maladies du coeur ainsi que des maladies respiratoires que la moyenne des Montréalais)

