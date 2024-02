Air Transat : le SCFP présentera une recommandation des médiatrices à ses membres





MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) annonce que les comités de négociation patronal et syndical ont reçu une recommandation des médiatrices après une impasse dans le renouvellement de la convention collective des 2100 agents de bord d'Air Transat. La composante Air Transat du SCFP va la présenter à ses membres lors d'assemblées d'information, suivies d'une période de vote. Ce processus écarte toute possibilité de grève. D'ici là, le SCFP n'émettra aucun commentaire sur le sujet.

La convention collective de ces agents de bord basés aux aéroports de Montréal (YUL) et de Toronto (YYZ) est arrivée à échéance le 31 octobre 2022. La négociation a commencé officiellement le 17 avril 2023.

Une première entente de principe entre les parties était intervenue le 14 décembre dernier. Au terme d'assemblées générales, les agents de bord avaient voté à 98,1 % pour la rejeter, à un taux de participation de 87 %.

Le 7 janvier, une deuxième entente de principe avait été conclue, rejetée aussi par les membres le 1er février par un vote à 81,9 %.

La composante Air Transat fait partie de la Division aérienne du SCFP, qui représente plus de 18 500 agents de bord chez Air Transat, Air Canada, Air Canada Rouge, Sunwing, WestJet, Encore, Calm Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines, PAL et Pascan.

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada. Il compte 740 000 membres dans tout le pays et représente notamment des travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d'urgence, du transport aérien et des communications.

