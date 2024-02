Le Canada renforce la coopération mondiale en matière d'énergie et de climat à l'occasion de la réunion ministérielle 2024 de l'Agence internationale de l'énergie





PARIS, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Cette semaine, en compagnie de ses homologues d'autres pays, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a participé à la réunion ministérielle 2024 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à titre de vice-président de l'événement en vue de renforcer la collaboration internationale en faveur de la sécurité énergétique mondiale et de la transition vers la carboneutralité d'ici 2050.

L'AIE est la principale organisation intergouvernementale d'envergure mondiale qui fournit des données, recommandations stratégiques et analyses indépendantes sur le secteur énergétique mondial. En tant que membre fondateur de l'AIE, le Canada a été ravi de souligner le 50e anniversaire de l'organisation, de prendre acte des progrès accomplis et d'aider à définir l'orientation stratégique de l'AIE pour l'avenir.

Pendant l'événement, le ministre Wilkinson a mis de l'avant, au nom du gouvernement du Canada, les priorités ci-dessous, qui ont toutes été prises en compte dans le communiqué définitif de l'AIE (en anglais) sur la réunion ministérielle :

1. Accélérer le développement et l'adoption des technologies nécessaires à la création de filières énergétiques propres, abordables, sûres et fiables au Canada et ailleurs dans le monde, notamment par les moyens suivants :

En mettant en lumière le leadership du Canada à l'occasion du premier forum sur l'innovation énergétique de l'AIE, où des chefs de file de l'industrie, des groupes de réflexion et les pays membres ont discuté de l'importance de soutenir les nouvelles technologies propres et de les faire adopter à plus grande échelle.

En reconnaissant le rôle important que joue le secteur nucléaire dans la transition énergétique mondiale et en saluant le communiqué de l'AIE qui, pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, qualifie le nucléaire de source d'énergie fiable.

En signant un accord Canada-Royaume-Uni pour favoriser la collaboration entre les deux pays en matière de fusion nucléaire. Le Royaume-Uni est l'un des premiers partenaires bilatéraux en importance du Canada dans le domaine de l'énergie nucléaire et l'un des chefs de file mondiaux en recherche-développement dans le domaine de la fusion. De plus, les deux pays ont des compétences complémentaires en énergie thermonucléaire.

En annonçant du soutien qui permettra d'assurer et d'accroître la résilience du réseau électrique ukrainien en aidant les alliés et partenaires de l' Ukraine à favoriser les investissements dans ce réseau et sa reconstruction, de même qu'à faciliter l'élaboration d'un modèle de sécurité du réseau qui soutiendra le plan énergétique de l' Ukraine .

2. Préconiser l'adoption d'une approche inclusive, centrée l'humain, dans la transition énergétique mondiale (un domaine où le Canada est un véritable chef de file mondial), notamment par les moyens suivants :

En engageant un dialogue de haut niveau - Building a Prosperous & Inclusive Economy for the Future - qui permettra de discuter des efforts actuellement déployés pour garantir que tout le monde puisse profiter des retombées positives d'une économie propre -- notamment grâce au plan provisoire pour des emplois durables et au projet de loi connexe, de même qu'au nouveau Programme fédéral de garantie de prêts pour les Autochtones, qui aidera les Autochtones à exercer un leadership dans l'économie propre à titre de partenaires financiers.

- qui permettra de discuter des efforts actuellement déployés pour garantir que tout le monde puisse profiter des retombées positives d'une économie propre -- notamment grâce au plan provisoire pour des emplois durables et au projet de loi connexe, de même qu'au nouveau Programme fédéral de garantie de prêts pour les Autochtones, qui aidera les Autochtones à exercer un leadership dans l'économie propre à titre de partenaires financiers. En invitant des représentants de la First Nations Major Projects Coalition - la chef Shalene Gale et Niilo Edwards - à faire partie de la délégation officielle du gouvernement du Canada à la réunion ministérielle de l'AIE et en soutenant la participation des Autochtones aux projets et à l'élaboration des politiques qui touchent le secteur de l'énergie.

et - à faire partie de la délégation officielle du gouvernement du Canada à la réunion ministérielle de l'AIE et en soutenant la participation des Autochtones aux projets et à l'élaboration des politiques qui touchent le secteur de l'énergie. En accueillant de nouveaux signataires dans la campagne Parité d'ici 30 de la réunion ministérielle sur l'énergie propre. Sous la direction du gouvernement du Canada, cette initiative s'emploie à renforcer rapidement l'égalité entre les sexes et la diversité dans la transition vers l'énergie propre, de même qu'à combler le fossé entre les sexes d'ici 2030. Elle réunit actuellement tous les pays du G7 et plus de 200 signataires issus de l'industrie, du gouvernement ou d'organismes à but non lucratif. En prévision de la réunion, la Commission européenne est devenue la plus récente signataire de la campagne.

3. Attirer des capitaux et des investissements du secteur privé au Canada pour soutenir la transition mondiale vers la carboneutralité, notamment par les moyens suivants :

En faisant la promotion des entreprises canadiennes à l'étranger et en attirant des investissements au Canada grâce à une importante délégation de chefs de file de l'industrie et d'entreprises de technologies propres, dont EverWind, NanoOne et Cameco des secteurs de l'éolien marin, des technologies propres et du nucléaire au Canada.

des secteurs de l'éolien marin, des technologies propres et du nucléaire au Canada. En mettant en oeuvre le protocole d'entente entre le Canada et les États-Unis sur la collaboration en matière d'énergie, signé en juin 2021, en faveur de transitions énergétiques durables et équitables, de l'innovation dans le domaine de l'énergie propre, de la connectivité et des transports sobres en carbone. À l'occasion de leur réunion bilatérale à la réunion ministérielle de l'AIE, la secrétaire Granholm et le ministre Wilkinson ont convenu d'accroître la collaboration dans les secteurs des chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques et de l'énergie nucléaire.

En poursuivant le travail amorcé dans le cadre du dialogue bilatéral Canada- France sur les minéraux critiques, signé en septembre 2023, qui a pour but de renforcer la coopération entre le Canada et la France dans le domaine des minéraux critiques en sécurisant leur approvisionnement et en préconisant l'investissement, en collaborant dans des projets de recherche et développement industriels et universitaires, et en promouvant les normes mondiales environnementales, sociales et de gouvernance.

sur les minéraux critiques, signé en septembre 2023, qui a pour but de renforcer la coopération entre le Canada et la dans le domaine des minéraux critiques en sécurisant leur approvisionnement et en préconisant l'investissement, en collaborant dans des projets de recherche et développement industriels et universitaires, et en promouvant les normes mondiales environnementales, sociales et de gouvernance. En soutenant l'Alliance pour des minéraux critiques durables, qui a été créée à la COP15 sur la biodiversité et qui réunit l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, la France , le Japon et le Royaume-Uni, pour favoriser, à l'échelle mondiale, l'adoption de pratiques d'exploitation minière, de traitement et de recyclage durables et socialement inclusives et responsables, de même que le recours à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables.

Le Canada est ravi de soutenir la coopération mondiale en matière d'énergie et de climat ainsi que les recherches et programmes de l'AIE, sous la gouverne de Fatih Birol, Ph. D. Le gouvernement du Canada continuera de travailler de façon active et collaborative avec ses partenaires internationaux en vue de promouvoir la sécurité et l'abordabilité énergétiques ainsi que d'accélérer la transition énergétique mondiale vers la carboneutralité d'ici 2050.

Citation

« Les changements climatiques et les problèmes de sécurité énergétique ont des impacts qui dépassent les frontières. Pour surmonter ces défis et saisir les extraordinaires possibilités économiques que présente la transition énergétique mondiale, la collaboration internationale est essentielle. Le Canada s'attaque au double défi de la décarbonation et de la sécurité énergétique en montrant la voie à suivre pour édifier une économie carboneutre inclusive et en faisant activement la promotion de la transition vers l'énergie propre à l'échelle mondiale. Nous continuerons de bâtir un avenir carboneutre durable à l'échelle du pays et avec des partenaires de partout dans le monde de façon à en faire profiter toute la population canadienne. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Le Canada figure parmi les membres fondateurs de l'AIE et a joué un rôle de premier plan au sein de l'AIE au cours des deux dernières années. En plus d'avoir assuré la vice-présidence de la réunion ministérielle 2024 - pour la première fois dans l'histoire récente -, le Canada a exercé un leadership actif au sein du Comité de la recherche et de la technologie énergétiques, du groupe de travail sur les minéraux critiques et du groupe de travail sur la surveillance du marché du gaz et des carburants propres et la sécurité de l'approvisionnement de l'AIE.

figure parmi les membres fondateurs de l'AIE et a joué un rôle de premier plan au sein de l'AIE au cours des deux dernières années. En plus d'avoir assuré la vice-présidence de la réunion ministérielle 2024 - pour la première fois dans l'histoire récente -, le Canada a exercé un leadership actif au sein du Comité de la recherche et de la technologie énergétiques, du groupe de travail sur les minéraux critiques et du groupe de travail sur la surveillance du marché du gaz et des carburants propres et la sécurité de l'approvisionnement de l'AIE. Depuis le 5 février 2024, le Canada a devancé la Chine et pris la première place du classement mondial de la chaîne d'approvisionnement en batteries au lithium-ion de BloombergNEF. L'entreprise évalue chaque année 30 pays en fonction de leur capacité à offrir une chaîne d'approvisionnement en batteries au lithium-ion sécuritaire, fiable et durable. Selon BNEF, la première place du Canada s'explique par l'engagement politique des gouvernements provinciaux et fédéral.

Le Canada est un chef de file mondial en matière de technologies propres et fait amplement le poids sur la scène internationale. Le Canada , qui ne compte que pour 0,5 % de la population mondiale, abrite 13 entreprises figurant sur le palmarès mondial Clean Tech 100 de 2024 - soit le plus grand nombre après les États-Unis. En fait, cela représente 13 % des entreprises de technologies propres en tête de peloton dans le monde.

est un chef de file mondial en matière de technologies propres et fait amplement le poids sur la scène internationale. , qui ne compte que pour 0,5 % de la population mondiale, abrite 13 entreprises figurant sur le palmarès mondial Clean Tech 100 de 2024 - soit le plus grand nombre après les États-Unis. En fait, cela représente 13 % des entreprises de technologies propres en tête de peloton dans le monde. En juin 2023, le ministre Wilkinson a présenté la Loi canadienne sur les emplois durables . Le projet de loi, le premier du genre dans le monde, place les travailleurs et les collectivités au coeur de la politique et du processus décisionnel du gouvernement fédéral en établissant un cadre de responsabilisation, une structure de gouvernance et des mécanismes de mobilisation pour orienter une action fédérale efficace.

. Le projet de loi, le premier du genre dans le monde, place les travailleurs et les collectivités au coeur de la politique et du processus décisionnel du gouvernement fédéral en établissant un cadre de responsabilisation, une structure de gouvernance et des mécanismes de mobilisation pour orienter une action fédérale efficace. En octobre 2021, l'AIE a publié un rapport incitant les pays et les entreprises à s'engager à réduire, d'ici 2030, les émissions de méthane provenant de l'exploitation des combustibles fossiles de 75 % par rapport aux niveaux de 2012. Le Canada a été le premier grand pays producteur de pétrole et de gaz à démontrer sa volonté d'atteindre cet objectif. En ce moment, nous mettons la dernière main à la réglementation nécessaire pour y parvenir et à la mise sur pied d'un centre d'excellence sur la détection du méthane afin de veiller à ce que ces émissions soient rigoureusement surveillées et mesurées.

Lien pertinent

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

14 février 2024 à 12:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :