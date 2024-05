Edgio lance la gestion des surfaces d'attaque pour une protection continue contre les menaces





Edgio, la plateforme de choix pour la sécurité, la rapidité et la simplicité à la périphérie, annonce aujourd'hui le lancement de sa solution de gestion des surfaces d'attaque (ASM). ASM est conçu pour découvrir tous les actifs web, fournir un inventaire complet des technologies, détecter les expositions de sécurité et gérer la réponse à l'exposition dans l'ensemble de l'organisation à partir d'une interface de gestion centralisée. Associé aux solutions holistiques de sécurité web et aux services de sécurité gérés d'Edgio, ASM fournit le premier service de gestion continue en périphérie des menaces d'applications web.

À une époque où les menaces liées à l'IA s'intensifient à un rythme sans précédent, il est essentiel de déployer des solutions capables de suivre le rythme des menaces de persistantes avancées en constante évolution. Sur la base des conclusions du rapport d'enquête sur les violations de données (DBIR) de Verizon, plus de 60 % des violations de données ont été attribuées à des applications web. En outre, selon un rapport publié en 2023 par IBM, le coût moyen d'une violation de données s'élevait à 4,45 millions de dollars. Ces résultats soulignent la nécessité pour les organisations de gérer en continu l'exposition aux menaces sur leurs applications web et tout au long du cycle de vie DevSecOps. Avec Edgio ASM, les organisations ont désormais la capacité de suivre et d'inventorier en continu tous les actifs web externes, de détecter automatiquement les vulnérabilités potentielles et les risques de sécurité, et de fournir une interface centralisée permettant aux équipes de sécurité de suivre et de gérer la correction de tous les problèmes de sécurité. En outre, Edgio fournit une protection holistique des applications web et des API (WAAP) pour protéger les ressources web contre un large éventail de menaces critiques, allant du DDoS et de l'injection de code malveillant aux attaques API et bot, le tout depuis la périphérie, sans sacrifier les performances. La plateforme combinée fournit une détection et une réponse de bout en bout aux menaces, réduisant ainsi le délai moyen de détection (MTTD) et de réponse (MTTR).

« Les compétences des acteurs malveillants s'améliorent plus rapidement que celles de la plupart des entreprises de sécurité (avant tout en raison de l'innovation en matière d'IA et de LLM) qui ne comprennent souvent pas qu'elles disposent de centaines de domaines et d'adresses IP publics créant une surface d'attaque qui change d'un jour à l'autre », déclare Ajay Kapur, CTO et directeur général, Edgio Applications. « Edgio est fier d'offrir la première solution ASM périphérique du secteur qui offre une visibilité inégalée sur les expositions aux menaces. Combinée à notre plateforme primée de protection des applications web et des API, cette solution contribue à minimiser les risques liés aux menaces persistantes avancées et à améliorer l'efficacité opérationnelle pour les clients. »

En plus d'ASM, Edgio a récemment publié la solution de protection côté client qui surveille les scripts et les API côté client pour empêcher l'exécution de code malveillant susceptible de compromettre les données sensibles des clients, y compris les attaques de skimming de carte de crédit (c'est-à-dire les attaques Magecart). Avec PCI DSS 4.0 imposant des exigences de protection côté client d'ici mars 2025, les organisations gérant les informations de carte de paiement seront bien placées pour acquérir un avantage concurrentiel en adoptant des contrôles de sécurité côté client plus tôt que prévu.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site web d'Edgio.

À propos d'Edgio

Edgio (NASDAQ : EGIO) aide les entreprises à fournir des expériences et du contenu en ligne plus rapidement, en toute sécurité et avec plus de contrôle. Notre réseau mondial périphérique, convivial pour les développeurs et associé à nos solutions d'applications et de médias entièrement intégrées, constitue une plateforme unique pour la diffusion de sites Web et de contenus en continu qui soient performants et sécurisés. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et dotée de services périphériques de bout en bout, les entreprises peuvent diffuser du contenu plus rapidement et en toute sécurité, ce qui leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'accélérer le travail de leurs équipes et de réduire leurs coûts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suivant edg.io et suivez-nous sur X (ex-Twitter), LinkedIn et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2024 à 17:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :