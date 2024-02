Un résultat net de 33 millions de dollars pour le troisième trimestre de la SQDC





MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré un résultat net global de 33 M$ pour son troisième trimestre de l'exercice financier 2023-2024, clos le 30 décembre dernier. La somme est remise en totalité au gouvernement et est notamment réinvestie en prévention et en recherche en matière de cannabis.

À cela s'ajoutent les revenus fiscaux liés à son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de taxe d'accise évalués à 61,4 M$ (43,5 M$ de dollars au Québec et 17,9 M$ de dollars au fédéral). C'est donc un total de 94,4 M$ de dollars qui est versé aux gouvernements, dont 76,5 M$ de dollars à l'État québécois.

Les résultats trimestriels en bref

Les ventes totales de la SQDC réalisées entre le 10 septembre et le 30 décembre 2023 ont atteint 201,6 M$, en comparaison à 187,3 M$ au sein du même trimestre de la dernière année financière, ce qui représente une augmentation de 7,6 %.

Ce sont 37 215 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de cette période de l'année financière, en comparaison à 33 242 kg au cours du trimestre correspondant de l'année financière précédente.

Le réseau de succursales a vendu 34 858 kg de cannabis, pour un montant total de 189,3 M$.

Les ventes sur le site Web ont atteint 2 357 kg de cannabis, pour un montant totalisant 12,3 M$.

Le nombre de transactions réalisées durant le trimestre s'élève à 4,9 M .

. Les charges nettes ont totalisé 33,4 M$, correspondant à un ratio de 16,6 % des ventes.

La SQDC compte aujourd'hui 98 succursales, comparativement à 92 à la fin du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Faits saillants du trimestre

Durant le trimestre, afin de toujours mieux répondre aux attentes de la clientèle et ainsi continuer d'accomplir sa mission, la SQDC a bonifié ses catégories de produit, notamment dans les extraits, les produits comestibles et les formats.

Le 17 octobre dernier a marqué les 5 ans de la légalisation et de l'ouverture des premières succursales de la Société québécoise du cannabis.

Le 13 novembre 2023, la SQDC et les employés et employées représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-5454) ont signé de nouvelles conventions collectives, mettant fin au conflit de travail et entraînant le retour progressif aux activités normales.

Le 27 novembre 2023, Suzanne Bergeron a rejoint l'organisation en tant que présidente et cheffe de la direction.

Le rapport financier intermédiaire pour le trimestre allant du 10 septembre au 30 décembre 2023 est disponible dès maintenant dans SQDC.ca

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.ca.

