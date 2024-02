Assent nomme Ann Klee à son conseil d'administration





Assent Inc. (Assent), un chef de file des solutions de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, annonce la nomination d'Ann R. Klee au sein de son conseil d'administration. L'expertise de Klee en droit de l'environnement, en conformité réglementaire et en gestion des risques renforcera l'accent stratégique mis par Assent sur le conseil aux fabricants en matière de tendances et de réglementations de durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Klee siège également aux conseils d'administration du Center for Climate and Energy Solutions, WGBH, Wabtec Corporation et Sotera Health.

Klee apporte au C.A. d'Assent plus de 35 ans d'expérience en leadership dans les secteurs privé et public. Elle fournira des conseils stratégiques pour aider à stimuler la croissance et le succès durables à long terme de l'entreprise. Juriste en environnement, Klee a précédemment occupé des postes au sein de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, du département de l'Intérieur des États-Unis et du Sénat américain. Klee a également passé dix ans de sa carrière à pratiquer le droit de l'environnement pour diverses entreprises du Fortune 500 avant de rejoindre General Electric Company (NASDAQ : GE), où elle a été vice-présidente de la santé et de la sécurité de l'environnement pendant onze ans. Plus récemment, Klee a été vice-présidente exécutive de Suffolk Construction, où elle a dirigé la stratégie de développement commercial de l'entreprise, les affaires gouvernementales et l'engagement externe.

« Je suis heureuse de rejoindre le conseil d'administration d'Assent, alors que la société continue d'élargir la portée de ses solutions technologiques pour la gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement », déclare Ann Klee, membre du conseil d'administration d'Assent. « Je me réjouis de pouvoir m'appuyer sur mon expérience pour collaborer avec l'équipe de direction d'Assent et conseiller les fabricants industriels sur la conformité compte tenu des réglementations environnementales de plus en plus complexes auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. »

Le conseil d'administration d'Assent fournit à l'organisation et à son équipe de direction des conseils et une expertise diversifiée dans les domaines de la technologie, de la durabilité et de la fabrication, et crée des opportunités ayant un impact sur les industries de l'électronique, de l'équipement industriel, des dispositifs médicaux, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense. La nomination de Klee soutiendra Assent alors que l'entreprise répond à la demande croissante du marché pour des solutions de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement.

« Ann apporte une précieuse combinaison de leadership et d'expertise en développement durable, et je suis ravi qu'elle rejoigne notre conseil d'administration », déclare Andrew Waitman, chef de la direction d'Assent. « Alors que les fabricants font face à des exigences réglementaires croissantes, nous avons pour mission de sensibiliser les dirigeants à ces questions et d'agir immédiatement pour répondre à leurs besoins croissants en matière de durabilité de la chaîne d'approvisionnement. L'expérience approfondie d'Ann en tant que stratège visionnaire et leader transformationnelle nous aidera à accélérer notre prochaine étape de croissance alors que nous continuons à développer notre activité et restons à l'avant-garde du secteur. »

À propos d'Assent Inc.

Assent fournit une solution de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement qui aide les fabricants du monde entier à répondre à leurs besoins en matière de conformité des produits et d'ESG. Fondée en 2010, l'entreprise aide les fabricants à collecter et gérer les données de la la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour répondre aux normes de produits écologiquement et socialement responsables. Grâce à une technologie de pointe et à une expertise réglementaire approfondie, Assent permet aux entreprises de collecter des données en parfaite conformité avec les réglementations et les normes sectorielles afin de gérer les risques, d'accélérer l'accès au marché et de favoriser des pratiques durables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.assent.com.

