Rapport d'enquête de la CNESST - La Fonderie Horne demeure engagée envers la santé et la sécurité de ses employés et entrepreneurs

ROUYN-NORANDA, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Le 28 avril 2023, des travailleurs d'une entreprise sous-traitante étaient impliqués dans un accident de travail lors d'un arrêt général à la Fonderie Horne. Après quelques mois d'enquête, la CNESST a rendu son rapport d'enquête en lien avec cet accident de travail.

Nous tenons à mentionner que nous prenons très au sérieux les résultats du rapport d'enquête qui nous est remis par la CNESST. Nous allons prendre connaissance plus en détail des conclusions et des recommandations qui sont formulées avec nos équipes et nous pourrons ainsi mieux évaluer les recommandations de la CNESST à la lumière de ses conclusions. Nous pourrons évaluer les recommandations qui ont d'ores et déjà été appliquées compte tenu des actions posées par la Fonderie Horne depuis et quelles sont celles qui sont toujours d'actualité et peuvent être mises en oeuvre sur notre site.

Rappelons que les travaux planifiés sur lesquels les entrepreneurs étaient affectés en avril dernier sont en lien avec une tâche de l'arrêt général qui consiste à nettoyer une des trémies afin d'effectuer une inspection visuelle pour déterminer les travaux correctifs nécessaires. Ces travaux sont effectués depuis plusieurs années par des entrepreneurs. Il existait à l'époque et existe toujours un processus de permis de travail en place, lequel comporte une section sur l'analyse des risques reliés à la tâche. Ce permis de travail vise à encadrer les travaux et à s'assurer que les travaux en question soient effectués de façon sécuritaire.

«?La Fonderie Horne a comme priorité la santé et la sécurité de ses employés et des entrepreneurs travaillant sur son site ainsi que de la communauté. Nous nous assurons de fournir un environnement de travail sécuritaire et contrôlé pour nos employés et entrepreneurs et l'incident dont il est question ici en est un hors du commun. Afin de faire la lumière sur cet événement, une enquête interne a été menée par nos équipes à la suite de l'accident. Cette enquête a permis de déterminer que certaines procédures pour les espaces clos devaient être révisées et les entrepreneurs devant les mettre en place mieux encadrés,?» mentionne Vincent Plante, directeur général de la Fonderie Horne et de l'affinerie CCR. Les mesures préventives déjà déployées nous ont permis d'actualiser et de renforcer nos pratiques en matière de sécurité des employés et des entrepreneurs dans l'exercice de leur fonction.

À la Fonderie Horne, la santé-sécurité fait partie intégrante de nos valeurs et est une priorité absolue. Dans une usine métallurgique, les risques sont omniprésents et sur notre site, nous prenons les moyens pour les éliminer. Notre entreprise est d'ailleurs reconnue pour ses mesures de contrôle rigoureuses en la matière. Pour ce faire, nous adhérons à la culture Travail sécuritaire de Glencore afin d'atteindre notre objectif de zéro blessure.

À cet effet, rappelons qu'en 2022-2023 avons réalisé une séquence de 514 jours sans événements enregistrables, ce qui représente un record en près de 100 ans d'activité. De plus, le taux d'événement enregistrable par millions d'heures travaillées ne cesse de diminuer depuis les 5 dernières années, ayant passé de 5,9 en 2019 à 2,54 pour 2023, avec un taux à zéro pendant toute l'année 2022.

Nous sommes engagés à poursuivre en ce sens et à poser les actions nécessaires, en vue d'assurer la santé et la sécurité de nos employés et des entrepreneurs qui travaillent sur notre site.

13 février 2024

