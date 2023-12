Le plan directeur du parc national Quttinirpaaq est déposé au Parlement





Le plan contribue à protéger l'environnement et à rapprocher la population canadienne de la nature au Nunavut

IQALUIT, NU, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes ouvertes pour découvrir, apprendre et se rapprocher de la nature. L'Agence Parcs Canada est reconnue comme chef de file dans le domaine de la conservation et elle prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation et pour contribuer au rétablissement des espèces en péril.

Le nouveau plan directeur du parc national Quttinirpaaq a été déposé au Parlement le 12 décembre 2023. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Faisant partie de l'archipel arctique canadien, le parc national Quttinirpaaq est situé à l'extrémité de l'île d'Ellesmere. Nommé par les Inuit, « Quttinirpaaq » qui signifie « au sommet » - un nom approprié pour le parc national le plus septentrional du Canada, situé à moins de 800 kilomètres du pôle Nord.

D'après les commentaires des Inuit de Resolute Bay et de Grise Fiord et d'autres partenaires, y compris les ministères fédéraux et territoriaux, les organisations inuit, les chercheurs universitaires et les visiteurs d'ici et d'aujourd'hui, le deuxième plan directeur du parc national Quttinirpaaq guidera la gestion du parc au cours des dix prochaines années tout en veillant à ce que les droits des Inuit soient protégés et que les connaissances inuit (ou Qaujimajatuqangit) soient utilisées pour guider les décisions de gestion.

Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important de patrimoine naturel au Canada, mobilisera les Inuit et collaborera avec eux, et donnera aux Canadiens l'occasion de découvrir notre environnement de façon nouvelle et novatrice.

Le nouveau plan du parc national Quttinirpaaq décrit les stratégies clés suivantes :

Honorer les engagements communs : Renforcer l'engagement des Inuit dans le parc national Quttinirpaaq en participant activement à la gestion du parc, en favorisant les possibilités économiques et en favorisant les liens communautaires dans les zones adjacentes.

Travailler ensemble : Parcs Canada collabore avec des partenaires pour renforcer l'engagement des Inuit dans le parc national Quttinirpaaq. Grâce à la collaboration, nous nous efforcerons d'harmoniser les initiatives de recherche, de tourisme et d'infrastructure à Quttinirpaaq avec les intérêts communautaires, et de renforcer la participation des Inuit aux efforts de recherche.

Apprendre des gens et des terres : La gestion du parc national Quttinirpaaq réunira la science et le Qaujimajatuqangit (les connaissances inuit) afin de favoriser Avatittinnik Kamatsiarniq (le respect et la protection de l'environnement) et d'accroître notre compréhension des valeurs naturelles et culturelles du parc et de la région dans son ensemble. Ces connaissances seront utilisées pour encourager l'appréciation et la compréhension mondiales de l'extrême arctique, des répercussions des changements climatiques et de l'ingéniosité des Inuit à s'adapter aux défis et aux circonstances changeantes.

Le plan directeur du parc national Quttinirpaaq peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://parcs.canada.ca/pn-np/nu/quttinirpaaq/info/plan/gestion-management-2023.

Pour en savoir plus sur le parc national Quttinirpaaq, veuillez visiter

https://parcs.canada.ca/pn-np/nu/quttinirpaaq.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation appartiennent à l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses aspects. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiennes et Canadiens ainsi que des visiteurs de partout dans le monde créent des liens avec l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que les prochaines générations pourront profiter du parc national Quttinirpaaq.?»

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national Quttinirpaaq protège 37 775 kilomètres carrés de terres dans le nord de l'île d'Ellesmere, est le parc national le plus septentrional et est le second plus grand parc national au Canada en superficie. Quttinirpaaq est un mot inuktitut qui signifie « au sommet », en référence à l'emplacement du parc au sommet du monde.

Quttinirpaaq joue un rôle important dans la compréhension de l'histoire humaine dans l'Arctique, avec certaines des concentrations les plus anciennes et l'une des plus denses de sites archéologiques préhistoriques de l'Arctique à l'intérieur de ses limites. Le paysage du parc est dominé par les glaciers et les montagnes, mais comprend une diversité remarquable d'écosystèmes uniques et localisés. Le parc est considéré comme un point de référence mondial pour les effets du changement climatique.

La fréquentation du parc national Quttinirpaaq est grandement touchée par l'accès, car les navires de croisière et les vols nolisés sont le seul moyen pour la plupart des visiteurs de se rendre au parc. Entre 2008 et 2017, la fréquentation annuelle moyenne au cours des années où aucune croisière est venue était de 17 visiteurs. Au cours de cette période, il y a eu trois années où les navires ont atterri, et le parc a vu une moyenne de 215 visiteurs. De plus, en moyenne, 20 chercheurs sont présents dans le parc chaque année, passant de cinq jours à deux mois. Bien que de 40 à 150 membres du personnel du ministère de la Défense nationale puissent utiliser la piste d'atterrissage du fjord Tanquary pendant la saison d'exploitation, ils passent rarement la nuit.

Le gouvernement du Canada célèbre les familles en leur permettant d'obtenir l'entrée gratuite dans tous les lieux administrés par Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux sont un excellent moyen pour les jeunes de découvrir le plein air et d'en apprendre davantage sur l'environnement et l'histoire. Les priorités et les objectifs du nouveau plan directeur sont axés sur l'établissement de liens entre le parc national Quttinirpaaq et les jeunes Inuit dans les collectivités de Resolute Bay et de Grise Fiord .

