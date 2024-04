Une nouvelle rondelle destinée aux fans de hockey révolutionne le monde du sport





L' "Eisgenoss" accompagne les fans de hockey sur glace dans leur parcours vers le championnat du monde de 2026 qui se déroulera en Suisse

ZURICH, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Une nouvelle rondelle de hockey sur glace avec une puce intégrée est en train de révolutionner le monde du sport. La rondelle de hockey sur glace suisse, appelée "Eisgenoss", qui a été émise en édition limitée sous divers formats (or, argent et caoutchouc dur traditionnel), marque le début d'une nouvelle ère. En plus de symboliser la croyance dans le pouvoir du sport d'unir les communautés, l' "Eisgenoss" ouvre la voie à de nouvelles opportunités de participation des fans. Pour les collectionneurs, la rondelle combine valeur et innovation technique. Les ventes de cette rondelle spéciale vont également permettre d'apporter un soutien aux jeunes talents suisses du hockey sur glace.

Grâce à une puce intégrée, l' "Eisgenoss" donne aux fans la possibilité d'accéder à des privilèges uniques. Lorsque la puce est lue avec un téléphone portable, les propriétaires peuvent profiter de nombreux avantages exclusifs en fonction de la catégorie de l'Eisgenoss : droits de préachat pour des billets de championnat du monde et de matchs internationaux ; entrée VIP pour un match international ; rencontres avec des stars de l'équipe nationale suisse de hockey sur glace ; expériences exclusives en coulisses ; articles de marchandisage signés ; informations exclusives et contenu multimédia ; droits de vote et bien plus encore. Tout cela porte l'interaction avec les fans à un tout autre niveau.

L' "Eisgenoss" accompagne les fans de hockey sur glace suisses dans leur parcours vers le championnat du monde 2026 qui se déroulera dans leur pays

L'article de collection unique a été lancé conjointement par la Fédération suisse de hockey sur glace (Swiss Ice Hockey Federation, SIHF), la société suisse philoro spécialisée dans le négoce de l'or, et Vivents, une société spécialisée dans le Web 3.0, en vue du championnat du monde de hockey sur glace qui se déroulera en 2026 en Suisse. L' "Eisgenoss" est disponible sous forme d'une pièce unique en or (2,293 kg), de 200 pièces d'argent (1 kg) ou de 2 500 pièces dans la conception originale (en caoutchouc dur) en Suisse. La rondelle d'or et la rondelle d'argent ont été produites par philoro SCHWEIZ et sont 100 % fabriquées en Suisse. Une partie des recettes de la vente des rondelles servira à promouvoir les jeunes talents du hockey sur glace suisse.

"L'Eisgenoss représente la nouvelle communauté exclusive du hockey sur glace suisse, et elle nous accompagnera tout au long de notre parcours vers le championnat du monde dans notre pays. L'accès se fait via une clé physique et numérique", a déclaré Marco Baumann, directeur du marketing et du parrainage au sein de la Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF). "Le fait qu'une rondelle de hockey sur glace soit désormais disponible en or et en argent représente déjà une nouveauté. À cela s'ajoute la puce électronique, qui permet de nouveaux types d'interaction avec les fans", a poursuivi M. Baumann. "Le sport et les métaux précieux sont inextricablement liés. Les trophées récompensant le succès et de la discipline sont toujours rehaussés d'or et d'argent", a confié pour sa part Christian Brenner, PDG de philoro, société spécialisée dans le négoce de l'or.

"Réorganiser le pouvoir de la communauté de manière révolutionnaire"

Parce que l' "Eisgenoss" associe valeur physique et valeur numérique, la rondelle est connue sous le nom de "phygital". La création, la conception, la réalisation technique et le placement sur le Web 3.0 ont été réalisés par Vivents. "Le monde du sport offre le cadre idéal pour les programmes de fidélité basés sur la chaîne de blocs tels que l'"Eisgenoss", qui enrichissent l'expérience des fans et permettent de réorganiser le pouvoir de leur communauté de manière révolutionnaire. Avec le lancement de l'"Eisgenoss" et ses propriétés phygitales, nous avons imaginé une nouvelle dimension en termes d'engagement et d'expérience des fans", a déclaré Sarah Schlagenhauf, PDG et fondatrice de Vivents.

L "Eisgenoss" en caoutchouc coûte 300 francs, l'édition en argent 3 300 francs et la version unique en or est en vente pour la somme 300 000 francs. "Avec l' "Eisgenoss" en or, nous avons créé la rondelle la plus précieuse au monde", a déclaré Christian Brenner de philoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.eisgenoss.ch .

Pour un communiqué de presse plus détaillé et des photos, voir : https://bit.ly/3xVsvZd

Légende de l'image : La rondelle de hockey sur glace suisse appelée "Eisgenoss", qui a été émise en édition limitée en format or, argent et caoutchouc dur traditionnel, permet aux fans d'accéder à des privilèges uniques grâce à une puce intégrée.

À propos de la SIHF

La Fédération suisse de hockey sur glace (Swiss Ice Hockey Federation, SIHF) est l'organisation qui chapeaute le hockey sur glace suisse. La division "Sport" est en charge de toutes les équipes nationales ainsi que de l'ensemble de la relève (talent et sport des jeunes), tandis que la division "Ligues et Coupe" organise le fonctionnement de toutes les ligues et de tous les formats de coupes ? de la Ligue suisse à la 4e Ligue, ainsi que de l'ensemble des ligues juniors. La SIHF comprend en outre les départements "Officiating" et "Education", en charge respectivement de l'arbitrage et de la formation initiale et continue pour l'ensemble du hockey sur glace suisse.

À propos de philoro SCHWEIZ AG

philoro SCHWEIZ AG a été fondée en 2017. Le négociant de métaux précieux paneuropéen fait partie de philoro HOLDING GmbH, qui a été fondée à Vienne en 2011, et est l'un des principaux fournisseurs privés européens pour les investissements en métaux précieux de haute qualité. L'entreprise familiale compte plus d'un million de clients, près de 250 employés et 16 succursales dans les pays germanophones, ainsi qu'une succursale à New York. Les succursales en Suisse sont situées à Wittenbach, près de Saint-Gall, et à Zurich, près de la Bahnhofstrasse. Il existe également une branche liechtensteinoise à Eschen. Les services de philoro couvrent l'ensemble du spectre des investissements dans les métaux précieux. Cela comprend l'achat, la vente et le stockage des métaux précieux, des programmes d'abonnements à des réserves de métaux précieux et des conseils personnalisés pour les investisseurs privés et institutionnels. En plus d'offrir les normes de service et de sécurité les plus élevées qui soient dans sa boutique en ligne et dans ses succursales, philoro défend les normes de qualité les plus élevées en matière de négociation et de vente, mais aussi dans la qualité des produits de ses réserves d'or ? de la production d'or certifiée et durable conformément aux règles de la LBMA (London Bullion Market Association) jusqu'au traitement des barres et des pièces. La gestion de la qualité et la qualité du service de philoro ont permis à l'entreprise de recevoir de nombreux prix, notamment de la part de TÜV NORD et de Focus Money.

À propos de Vivents

Vivents, leader international du Web 3.0 et de l'innovation créative basé à Zurich, se spécialise dans l'intégration de la technologie de la chaîne de blocs, dans la création d'expériences immersives pour des produits et des marques et dans l'exploitation de la place de marché électronique "Vivents" axée sur l'art, le luxe et les actifs numériques. En tant que pionnière dans la combinaison des technologies numériques et physiques, Vivents a développé des innovations révolutionnaires pour des acteurs bien connus des secteurs du luxe, du sport et de la vente au détail. Son expertise dans le développement de programmes de fidélité basés sur le Web 3.0 et de produits phygitaux fait de Vivents un chef de file de l'industrie en termes de fusion transparente des mondes en ligne et hors ligne, révolutionnant l'expérience client de demain. Voir www.vivents.com

25 avril 2024

