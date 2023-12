Converge annonce l'utilisation de Mix AItm, l'IA prédictive pour aider les entrepreneurs à décarboner la construction en béton





Mix AItm aide les entrepreneurs à prévenir le surdimensionnement du béton et à réduire les émissions de carbone intrinsèques.

LONDRES, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Converge , une entreprise de technologie de construction de premier plan, annonce l'utilisation de Mix AItm. Ce nouvel outil utilise l'IA prédictive pour aider les entrepreneurs à réduire le surdimensionnement du béton et les émissions de carbone intrinsèques, en promouvant des pratiques de construction à faibles émissions de carbone.

Mix AItm complète ConcreteDNA®, la plateforme concrète de surveillance et de gestion des données basée sur l'intelligence artificielle de Converge. L'outil analyse des données concrètes pour offrir des prévisions basées sur l'IA de la résistance du béton, de la température et de l'empreinte carbone, en tenant compte des conditions environnementales historiques et futures.

« Il existe une occasion sans précédent de tirer parti de l'IA dans le secteur des matériaux de construction pour en accélérer rapidement la décarbonation, alors qu'il s'agit de l'un des secteurs pour lequel il s'avère particulièrement difficile de réduire l'empreinte carbone. L'impact de l'IA sur le climat et le carbone a été un sujet de discussion clé au sommet des ODD des Nations Unies plus tôt cette année, et l'IA est apparue comme une solution potentielle à de nombreux défis discutés à la COP28 cette semaine. Grâce à Mix AItm, Converge utilise des techniques d'IA de pointe pour fournir une solution numérique réelle et hautement évolutive pour décarboner le secteur du béton », a déclaré Raphael Scheps, cofondateur et PDG de Converge.

Le ciment, crucial pour la résistance du béton, représente environ 8 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Mix AItm permet aux entrepreneurs de choisir des mélanges de béton avec moins de ciment, en respectant les spécifications de performance tout en réduisant les émissions de carbone incorporées.

La collaboration de Converge avec Stanley Black & Decker en Amérique du Nord amplifie l'impact des lecteurs Mix AItm. Brad Roberts, président de Construction Technology chez Stanley Black & Decker, a déclaré : « Mix AItm permettra à nos clients de choisir des mélanges efficaces en carbone et de livrer des programmes concrets dans les délais avec excellence. C'est une victoire pour nos clients, pour nous et pour l'environnement. »

En 2022, Converge a levé 15 millions de livres sterling dans le cadre d'un cycle de financement de série A, mené par Climate Investment, pour accélérer la réduction de son impact carbone. Mike Bishop, directeur des investissements chez Climate Investment et membre du conseil d'administration de Converge, a déclaré : « Mix AItm est un produit transformateur pour le béton. Il équilibre les exigences en matière de construction avec les efforts de durabilité, offrant une solution novatrice pour traiter le carbone incorporé, tout en réduisant les coûts et en accélérant les échéanciers des projets. »

Les partenariats stratégiques de Converge couvrent l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord et promettent de décarboner la construction grâce à l'IA.

Pour en savoir plus sur Mix AItm et l'accès anticipé, rendez-vous sur le site www.converge.io/mix-ai

À propos de Converge

Converge, une start-up technologique basée au Royaume-Uni, a levé plus de 20 millions de livres sterling pour optimiser et décarboner la construction en utilisant l'IA et des capteurs. Suivez Converge sur LinkedIn .

