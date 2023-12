Parse Biosciences clôture un financement de 50 millions de dollars visant à stimuler la poursuite de sa croissance au niveau mondial





Parse Biosciences, un fournisseur de premier plan de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un financement total de 50 millions de dollars dans le cadre d'une levée de capitaux de série C et la clôture d'une facilité de crédit. Soleus Capital a mené le financement de fonds propres de série C, qui incluait une participation d'investisseurs nouveaux comme actuels, parmi lesquels Bioeconomy Capital, Janus Henderson Investors, Marshall Wace, Sahsen Ventures et Saras Capital. Horizon Technology Finance Corporation (Nasdaq : HRZN) a fourni la facilité de crédit.

Portant la capitalisation totale de la société à plus de 100 millions de dollars, ce financement permettra à Parse d'alimenter son expansion, de se développer davantage afin de répondre à la demande croissante pour sa technologie et de continuer à servir ses clients universitaires, dans les biotechnologies et dans la pharmacie.

Permettant aux chercheurs d'effectuer un séquençage de cellules uniques à une échelle et avec une facilité sans précédent, sans nécessiter d'instruments fabriqués sur mesure, le portefeuille dédié aux cellules uniques de Parse comprend Evercodetm Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Capture, CRISPR Detect et des solutions d'analyse de données.

« La réponse des clients à nos produits a été extraordinaire, des chercheurs du monde entier ayant tiré parti de notre technologie pour réaliser d'importants progrès scientifiques », a déclaré Alex Rosenberg, Ph.D, PDG et cofondateur de Parse. « Le soutien massif des investisseurs servira notre mission de faire des projets dédiés aux cellules uniques évolutifs une routine. Nous sommes particulièrement heureux de continuer à soutenir bon nombre des programmes à grande échelle menés dans le secteur biopharmaceutique. »

« La technologie unique de Parse permet aux chercheurs de mener des recherches de pointe et d'élargir le marché global de la génomique », a déclaré David Canner, associé chez Soleus Capital. « Nous sommes fiers de nous associer à Parse et son équipe de direction alors que la société se développe pour devenir un acteur incontournable dans le domaine de la génomique. »

L'approche novatrice et l'évolutivité inhérente de la technologie de Parse ont conduit à des découvertes cruciales dans un large éventail de domaines de recherche, répondant aux questions des chercheurs de manière plus complète que tout autre produit dédié aux cellules uniques. Dans un laps de temps relativement court, Parse a enrichi sa technologie de base Evercode pour permettre aux chercheurs d'élargir leurs activités à de nouvelles applications comme le profilage immunitaire et le criblage CRISPR groupé.

« La technologie révolutionnaire de Parse ouvre la voie au séquençage de cellules uniques pour innover de manière significative et améliorer la recherche et les traitements pour la santé humaine », a affirmé Gerald A. Michaud, président d'Horizon. « Nous nous réjouissons d'accompagner Parse alors que la société développe de nouvelles solutions génomiques et étend davantage ses activités. »

Depuis le premier lancement en 2021, les produits de Parse ont été largement adoptés par les plus importantes sociétés pharmaceutiques et universités et institutions de recherche au monde. Les produits de la société sont dorénavant disponibles sur un nombre croissant de marchés internationaux clés, dont l'Australie, l'Europe, l'Inde, Israël, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Corée du Sud.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalées, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur la base d'une technologie révolutionnaire inventée à l'Université de Washington, Parse est utilisée par plus de 1 000 laboratoires à travers le monde. Le portefeuille de produits de Parse en pleine croissance comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture et un outil logiciel d'analyse de données.

Parse Biosciences est basée à Seattle, dans le quartier animé de South Lake Union, où elle a récemment inauguré un siège de 34 000 pieds carrés (plus de 3 000 m²) et un laboratoire de pointe.

À propos d'Horizon Technology Finance

Gérée de l'extérieur par Horizon Technology Finance Management LLC, une filiale de Monroe Capital, Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ : HRZN) est une société financière spécialisée de premier plan qui fournit des capitaux sous la forme de prêts garantis à des sociétés financées par du capital-risque dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, des informations et services de santé et du développement durable. L'objectif d'investissement d'Horizon est de maximiser le retour sur investissement de son portefeuille en générant des revenus courants des titres de créance qu'elle a émis et de l'appréciation en capital des bons de souscription qu'elle reçoit lorsqu'elle construit de tels titres de créance. Horizon a son siège social à Farmington, dans le Connecticut, elle dispose d'un bureau régional à Pleasanton, en Californie, et compte des professionnels de l'investissement à travers les États-Unis. Monroe Capital est une société de gestion avec 17 milliards de dollars d'actifs spécialisée dans les marchés du crédit privé, utilisant diverses stratégies, dont le prêt direct, le financement technologique, l'amorçage-investissement, les investissements opportunistes, le crédit structuré, l'immobilier et les actions. Pour en savoir plus, consultez le site horizontechfinance.com.

