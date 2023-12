Avis public - Rappel d'un lot de comprimés de 1 mg de JAMP Guanfacine XR en raison de la possibilité que certains flacons contiennent également des comprimés extra-puissants





14 déc. 2023

Résumé

Produit : JAMP Guanfacine XR, comprimés de 1 mg

JAMP Guanfacine XR, comprimés de 1 mg Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Vérifiez que votre flacon, ou celui de votre enfant, ne contient que des comprimés de 1 mg de JAMP Guanfacine XR, qui sont blancs et de forme ronde. S'il contient aussi des comprimés de 4 mg de JAMP Guanfacine XR, qui sont verts et de forme ovale, ou si vous avez des doutes, rapportez le flacon à votre pharmacie. Votre pharmacien le vérifiera et le replacera au besoin. Communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé si vous, ou votre enfant, avez des signes et des symptômes de surdose (décrits ci-dessous).

Produit visé

Produit DIN Numéro de lot Date de péremption JAMP Guanfacine XR, comprimés de 1 mg 02523558 GFO2012 2024-SE

Problème

JAMP Pharma Corporation rappelle un lot de comprimés de 1 mg de guanfacine à libération prolongée (Guanfacine XR) parce que certains flacons peuvent contenir des comprimés de 4 mg de JAMP Guanfacine XR en plus de comprimés de la bonne concentration (1 mg). Les patients qui prennent un comprimé de 4 mg au lieu du comprimé de 1 mg prescrit recevront une dose plus élevée que celle prévue, ce qui peut entraîner une surdose et présenter des risques graves pour la santé.

JAMP Guanfacine XR est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans.

Le comprimé de 1 mg est blanc et rond et porte les lettres « GNF » d'un côté et « 1MG » de l'autre.

Le comprimé de 4 mg est vert et ovale et porte les lettres « GNF » d'un côté et « 4MG » de l'autre.

Les signes et symptômes d'une surdose de guanfacine peuvent être les suivants : hypertension (pression artérielle élevée), hypotension (pression artérielle basse), bradycardie (rythme cardiaque lent) ou rythme cardiaque anormal, léthargie (somnolence ou sentiment de fatigue), dépression respiratoire (ralentissement de la respiration) ou coma (perte de conscience). Les signes et symptômes d'une surdose peuvent mettre jusqu'à 24 heures à se manifester après la prise d'une trop grande quantité du produit. Les patients chez qui l'on soupçonne une surdose doivent consulter immédiatement un professionnel de la santé, car ils peuvent nécessiter une surveillance à l'hôpital.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise, de même que sa mise en oeuvre de toute mesure corrective ou préventive requise pour prévenir la réapparition de ce problème. Le Ministère informera la population si de nouveaux risques pour la santé sont découverts.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez que votre flacon, ou celui de votre enfant, ne contient que des comprimés de 1 mg de JAMP Guanfacine XR, qui sont blancs et de forme ronde. S'il contient aussi des comprimés de 4 mg de JAMP Guanfacine XR, qui sont verts et de forme ovale, ou si vous avez des doutes, rapportez le flacon à votre pharmacie. Votre pharmacien le vérifiera et le replacera au besoin.

Communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé si vous, ou votre enfant, avez des signes et symptômes de surdose.

Communiquez avec le Groupe JAMP Pharma, en appelant sans frais au 1-866-399-9091, poste 501, ou en envoyant un courriel à [email protected] , si vous avez des questions au sujet de ce rappel.

, si vous avez des questions au sujet de ce rappel. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Renseignements additionnels à l'intention des professionnels de la santé

Les professionnels de la santé, comme les pharmaciens, devraient vérifier les flacons de comprimés de 1 mg de guanfacine à libération prolongée (Guanfacine XR) avant leur délivrance et signaler tout flacon inhabituel ou autre problème à l'entreprise de même qu'à Santé Canada .



14 décembre 2023 à 12:50

