BrainTale accélère son expansion internationale et dévoile ses partenariats de premier plan pour améliorer la santé du cerveau et permettre le déploiement de la neurologie de précision

BrainTale, medtech qui décrypte la substance blanche pour améliorer la santé du cerveau, spin-off de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, dévoile le nom de plusieurs de ses partenariats avec des centres de recherche d'excellence. Pour l'ensemble de ses partenaires, BrainTale propose un dispositif médical logiciel innovant et disponible combinant des solutions pertinentes de quantification standardisée de la substance blanche et d'intelligence artificielle. Objectif : évaluer l'évolution des lésions cérébrales plus efficacement et précisément dans les situations neuroinflammatoires et neurodégénératives en particulier et ce afin de prendre des décisions adaptées, aussi bien dans le quotidien clinique des médecins et patients que lors du développement clinique de médicaments.

Longtemps sous-estimée en neurosciences, la substance blanche, qui représente 60 à 80 % du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Ainsi, depuis sa création en 2018, BrainTale développe des outils de mesure et de prédiction non invasifs, accessibles, exploitables et cliniquement validés pour les patients souffrant de maladies cérébrales.

Avec le Professeur Fanny Mochel, MD, PhD responsable du centre de référence Maladies Neurométaboliques et Leucodystrophies de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (Paris, France), la collaboration se concentre notamment sur les leucodystrophies. Le Professeur Mochel commente : « La mise en oeuvre des biomarqueurs de BrainTale dans notre pratique clinique quotidienne et l'intégration de cette méthode de quantification de la substance blanche dans le développement clinique apportent une valeur significative à notre pratique. Notre centre d'experts a comme objectif de fournir le bon traitement au bon moment : les marqueurs de BrainTale apportent des informations et des avantages sans équivalent pour ce faire ».

Avec les professeurs Ayham Alkhachroum, MD, MSc, professeur agrégé de neurologie et de réanimation et Sebastian Koch, MD, professeur de neurologie clinique à la Miller School of Medicine de l'Université de Miami (Floride, Etats-Unis), la collaboration porte sur l'utilisation des marqueurs de BrainTale dans l'évaluation des patients après hémorragie cérébrale aiguë. Le Professeur Alkhachroum commente : « Il y a réel un besoin clinique, non satisfait, d'améliorer la prise en charge des patients atteints d'hémorragie cérébrale aiguë en sélectionnant les patients pouvant bénéficier d'une intervention chirurgicale. La technologie de BrainTale peut fournir des informations-clés pour faire avancer les décisions visant à améliorer les soins aux patients atteints d'hémorragie cérébrale aiguë ».

Le professeur Rajiv Gupta est professeur agrégé à la Harvard Medical School, directeur médical de MGB Enterprise Neuroradiology, Mass General Brigham, vice-président des opérations cliniques du département de radiologie au Massachusetts General Hospital (Boston, Massachussetts, Etats-Unis). Membre du comité scientifique de BrainTale, il s'intéresse tout particulièrement aux traumatismes crâniens et aux maladies liées au vieillissement. « Travailler avec BrainTale permet à nos recherches de bénéficier de mesures DTI standardisées et calibrées. Cela ouvre la voie à une diffusion généralisée de ces biomarqueurs, tant dans la recherche que dans la pratique clinique », commente le professeur Gupta.

Grâce à ces partenaires internationaux de premier plan, BrainTale veut contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents de plusieurs maladies et affections : les troubles cognitifs et notamment la maladie d'Alzheimer, les maladies démyélinisantes telles que les leucodystrophies et la sclérose en plaques, les affections aiguës comme les traumatismes crâniens ou encore les accidents vasculaires cérébraux.

La quantification non invasive de la substance blanche fournie par BrainTale est un outil innovant, très puissant et décisif pour les soignants et les industriels engagés dans le développement de nouvelles thérapies, offrant une évaluation objective pour affiner les populations de patients, et suivre la réactivité des individus ou des populations de patients aux nouvelles thérapies en développement. En facilitant la détection précoce, l'identification des cibles, la stratification des patients et la surveillance du traitement, les biomarqueurs améliorent l'efficience, l'efficacité et la sécurité des efforts de développement de médicaments dans l'environnement thérapeutique complexe et difficile du système nerveux central. La pertinence des biomarqueurs de BrainTale dans les contextes d'usage envisagées est portée par l'augmentation significative de la littérature scientifique ces dernières années. En pratique, la solution logicielle offre un traitement des données d'IRM de diffusion fiable, standardisée et cliniquement validée tout en ayant un contrôle qualité, ce qui permet une réduction considérable de la variabilité multicentrique tout en étant disponible avec tout IRM dans un environnement clinique standard.

« Notre approche collaborative est aux fondements de la stratégie de BrainTale visant à établir la mesure de la substance blanche comme référence pour, à terme, contribuer à de meilleurs soins du cerveau. Nous sommes heureux de dévoiler ces premières collaborations et comptons élargir notre réseau de partenaires d'excellente dans les mois à venir », commente Vincent Perlbarg, directeur scientifique et cofondateur de BrainTale.

À propos de BrainTale

BrainTale est une société européenne innovante de technologie médicale mesurant le cerveau grâce à la quantification et à la standardisation de la substance blanche, basées sur une solution logicielle dispositif médical disponible. Cette solution propose des rapports cliniques, avec contrôle qualité, non invasifs, fiables et cliniquement validés après le traitement de données d'IRM en tenseur de diffusion (DTI). BrainTale permet aux développeurs de nouvelles thérapies, aux universitaires de premier plan et aux médecins d'améliorer les soins aux patients en comprenant les conditions neuroinflammatoires et neurodégénératives, d'évaluer l'évolution des lésions cérébrales et de prendre les décisions appropriées tant en clinique que pendant le développement de médicaments. BrainTale donne à la communauté scientifique et médicale des mesures objectives pour transformer les soins du cerveau.

Parce que les maladies cérébrales sont devenues l'enjeu médical de notre époque, nous ne pouvons plus attendre. Chez BrainTale, nous croyons fermement qu'en explorant mieux, nous pouvons traiter plus rapidement, ensemble.

