Des solutions pour de l'eau propre sont à l'honneur pendant le dévoilement des gagnants du Défi d'innovation d'Ingenium 2024

OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Cette fin de semaine, Ingenium a mis à profit la créativité des jeunes Canadiens dans le but d'encourager les actions en matière de gestion durable de l'eau et des services d'assainissement. La deuxième édition annuelle du Défi d'innovation d'Ingenium a culminé dimanche soir par une cérémonie diffusée en direct de remise des prix pendant laquelle on a reconnu les idées les plus brillantes visant à aborder l'enjeu complexe de l'eau propre et de l'assainissement.

Tenu dans le Labo d'innovation numérique, l'événement de trois jours a réuni de jeunes adultes de 18 ans à 35 ans, en début de carrière, pour construire un produit numérique pouvant permettre aux jeunes Canadiens de 9 ans à 12 ans (de la 4e à la 7e année) de mieux comprendre comment leurs gestes influencent les réseaux d'assainissement et les aider à trouver des façons d'adopter des habitudes de consommation d'eau et d'assainissement durables.

L'équipe gagnante, 'The Pool Boys', a présenté une expérience de réalité augmentée liée aux réseaux d'eau et d'assainissement appelée 'H2Go', qui vise à éduquer, à éliminer la stigmatisation, à sensibiliser et à encourager les carrières dans le domaine de l'eau propre et de l'assainissement pour notre prochaine génération.

L'équipe gagnante, composée des membres Andrew Brien, Logan Ladurantaye, Luke Bowlby, Peter Gao et Simon Yin, a reçu un prix en argent ainsi qu'une subvention, du financement en nature et du mentorat pour le développement de son prototype en produit commercialisable pour le grand public.

La programmation de la fin de semaine a offert aux participants une vaste gamme d'expertises et de connaissances de partout au pays. Ces diverses perspectives, que ce soit celle de la conférencière principale et militante des droits autochtones, Autumn Peltier, ou celles du groupe d'experts des secteurs privé et public animé par Corinne Lynds de Water Canada, ont invité les participants à réfléchir différemment à l'enjeu de l'eau propre et de l'assainissement afin qu'il trouve écho dans la prochaine génération et inspire ces jeunes à agir.

Cet événement a été rendu possible grâce au soutien des partenaires et des collaborateurs suivants : Animikii, Blue Futures Pathways, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, la Fondation Ingenium, Water Canada, ainsi que de nos partenaires universitaires : l'Université d'Ottawa, l'Université Carleton et le Collège Algonquin.

« Je tiens à féliciter chaleureusement tous les participants et l'équipe gagnante de notre Défi d'innovation d'Ingenium annuel. Notre objectif vise à éveiller l'ingéniosité en libérant les esprits curieux et créateurs de cette nation d'innovateurs. Nous espérons que les idées surgissant de ces brillants jeunes adultes se traduiront en actions significatives et sensibiliseront les gens sur les impacts de l'accès à de l'eau propre et à des techniques d'assainissement. La passion, l'ingéniosité et le dynamisme qui circulaient dans ce bâtiment pendant la fin de semaine sont inspirants et j'espère que le travail que nous avons réalisé pendant cet événement nous orientera vers une voie visant l'atténuation des inégalités auxquelles de nombreuses collectivités au Canada font face. »

- Christina Tessier, présidente-directrice générale, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux Canadiens, peu importe leur âge, leur capacité ou leur milieu.

