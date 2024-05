Solvias construit un centre d'essais pour les produits biologiques et les thérapies cellulaires et géniques au Research Triangle Park





Le fournisseur mondial continue d'élargir ses capacités de services d'analyse pour les entreprises des sciences de la vie qui développent des traitements avancés contre le cancer et les maladies rares

KAISERAUGST, Suisse, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Solvias a annoncé aujourd'hui qu'elle étend son réseau mondial de centres d'essais en laboratoire avec un nouveau site de biotechnologie au Research Triangle Park, N.C. Il s'agit du dernier investissement de la société pour étendre ses services d'essais analytiques soutenant les organisations des sciences de la vie avec le nombre croissant de thérapies cellulaires et géniques (TCG) et de produits biologiques en cours d'utilisation et de développement.

L'installation de 4 600 mètres carrés, qui devrait être achevée en 2025 et apportera plus de 170 emplois dans la région de Raleigh-Durham, servira de plaque tournante nord-américaine de Solvias pour les services d'analyse des grandes molécules. Elle proposera des essais critiques d'activité biologique sur les cellules, des capacités avancées de séquençage nouvelle génération (NGS) et des services d'essais connexes prenant en charge de multiples modalités biologiques. Dès le départ, le nouveau centre d'essai prendra en charge la caractérisation et les tests de libération des TCG et d'autres thérapies avancées, notamment les thérapies géniques par virus adéno-associés (AAV), les thérapies à ARNm et les conjugués anticorps-médicaments.

Notant que le marché mondial des TCG et des produits biologiques avancés devrait maintenir un taux de croissance annuel à deux chiffres au cours des dix prochaines années, Archie Cullen, PDG de Solvias, a déclaré : « Notre nouveau centre complète parfaitement nos sites biologiques et de TCG en Europe et élargit nos capacités d'essais de classe mondiale aux États-Unis. Notre équipe est ravie de l'installation de notre nouveau centre d'excellence au Research Triangle Park, un centre de recherche et de développement de premier plan et un centre en plein essor pour l'industrie des sciences de la vie. Nous continuerons à investir dans l'expansion de nos capacités afin de soutenir nos clients dans leur travail essentiel de développement et de maintien de thérapies qui changent la vie. »

La nouvelle installation de Solvias étend son empreinte mondiale à six centres d'excellence. Il s'agit du deuxième site de l'entreprise aux États-Unis, qui soutient les organisations des sciences de la vie par des essais analytiques. Le nouveau centre comprendra des instruments d'analyse de pointe, une technologie d'automatisation des laboratoires et des systèmes de gestion numérique intégrés.

À propos de Solvias

Solvias est un fournisseur mondial d'analyses de la chimie, de la fabrication et du contrôle (CMC) pour le secteur de la science de la vie. Son équipe de scientifiques combine des années d'expérience avec une compréhension réglementaire dans le domaine des petites molécules, des produits biologiques et des thérapies cellulaires et géniques. L'entreprise propose des solutions complètes, des matières premières aux produits pharmaceutiques en passant par les tests de libération finale, ainsi que le développement et la fabrication d'API pour les petites molécules. Solvias, dont le siège se trouve près de Bâle, en Suisse, exploite cinq centres d'excellence internationaux qui répondent aux normes les plus élevées et qui sont conformes aux réglementations ISO, GMP, GLP et FDA. Pour plus d'informations, consultez le site solvias.com.

