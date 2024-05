Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers





OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, qui se déroule du 6 au 12 mai :

« Aujourd'hui, en ce début de la Semaine nationale des soins infirmiers, je me joins aux Canadiens de partout au pays afin de célébrer nos infirmières et infirmiers, leurs remarquables contributions ainsi que le rôle inestimable qu'ils jouent dans l'amélioration de nos vies.

« Le thème de cette année, "Changer des vies. Façonner demain.", nous invite à réfléchir à l'incidence concrète et durable du personnel infirmier dans notre système de santé et au-delà. Qu'il s'agisse de fournir des soins de santé de calibre mondial, d'aider les patients et leurs familles dans les moments les plus difficiles, ou de former les futures générations de travailleurs de la santé, les infirmières et infirmiers sont un élément irremplaçable du système de santé canadien.

« Dans les dernières années, alors que d'énormes pressions s'exerçaient sur notre système de santé et ses travailleurs, les membres de la profession infirmière se sont constamment mobilisés pour les Canadiens. Ainsi, nous veillons à ce que les infirmières et infirmiers aient ce qu'il leur faut pour réussir. Nous avons conclu des accords sans précédent avec l'ensemble des provinces et des territoires en vue de renforcer notre système de santé public et universel, notamment en soutenant davantage nos infirmières et infirmiers.

« Dans le cadre de notre plan Travailler ensemble, nous rehaussons le soutien offert aux travailleurs de la santé. Pour ce faire, nous comptons notamment aider les provinces et les territoires à embaucher plus de membres de la profession infirmière et de médecins, simplifier la reconnaissance des diplômes étrangers et faciliter la mobilité des infirmières et infirmiers entre les provinces. De cette façon, le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé pourront consacrer plus de temps à leurs patients et moins de temps aux formalités administratives. Dans le Budget 2024, nous avons également annoncé un nouveau financement pour aider les infirmières et infirmiers formés à l'étranger à exercer au Canada et à fournir des soins aux Canadiens.

« Aujourd'hui, nous soulignons également la Journée des infirmières et infirmiers autochtones, qui met en relief le rôle crucial que jouent les membres de la profession infirmière des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans notre système de santé. Leurs efforts soutenus et leur capacité unique de faire le lien entre la guérison traditionnelle et la médecine occidentale contribuent à l'établissement d'un système de soins de santé holistique, respectueux des cultures et plus accessibles pour les peuples autochtones au Canada.

« En ce premier jour de la Semaine nationale des soins infirmiers, nous remercions les infirmières et infirmiers du Canada pour les soins constants qu'ils fournissent, la compassion dont ils font preuve et l'expertise indispensable qu'ils mettent au service de la santé et du bien-être des Canadiens. Le personnel infirmier rend le Canada plus fort, plus sain et plus prospère. Ensemble, nous construirons un système de soins de santé qui soutient nos infirmiers et infirmières autant qu'ils nous soutiennent. »

