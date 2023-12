Bynder nomme Dominique LeBlond au poste de directeur des produits





Bynder, leader mondial de la gestion des contenus numériques (DAM), a le plaisir d'annoncer la nomination de Dominique LeBlond au poste de directeur des produits.

Dominique occupait auparavant le poste de directeur des produits et de la technologie chez Beerwulf®, la plateforme e-commerce de Heineken. Dominique est un chef de produit hautement qualifié qui possède une connaissance approfondie de l'expérience numérique et de l'écosystème du contenu. Il a occupé des postes de direction dans le domaine des produits au sein d'industries logicielles basées sur l'Internet et possède une expérience impressionnante dans la fourniture de produits innovants et de solutions technologiques pour des entreprises du classement Fortune 1000.

Alors que de plus en plus de marques adoptent la technologie de l'IA dans leurs opérations de contenu, Dominique veillera à ce que la feuille de route des produits de Bynder réponde aux besoins des clients. Il dirigera l'organisation produit de Bynder pour développer et encourager la création de nouvelles fonctionnalités innovantes qui invitent les marques à prospérer grâce à des expériences de contenu exceptionnelles.

Dominique déclare : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe aussi talentueuse qui a su créer le leader pure-player mondial de la gestion des contenus numériques. Bynder est déjà à la pointe du développement de produits dans ce domaine, en particulier dans les opérations d'IA et de contenu, et je me réjouis à la perspective de diriger l'équipe et d'inaugurer la prochaine étape de solutions innovantes pour nos clients et nos utilisateurs. »

Bob Hickey, PDG de Bynder, déclare : « Je suis ravi d'accueillir Dominique au sein de notre équipe internationale de 500 Byndies. Les exigences et les déploiements de nos clients sont de plus en plus complexes. La connaissance approfondie de Dominique en matière de flux de travail et d'utilisation des contenus font de lui le candidat idéal pour notre équipe de direction de haut niveau. L'expertise de Dominique dans l'exploitation des données client et leur traduction en capacités de produits qui apportent une valeur ajoutée réelle permettra de façonner et d'améliorer l'expérience client. Dominique sera un partenaire exceptionnel pour nos clients et leur permettra d'offrir des expériences de contenu exceptionnelles dans leurs propres écosystèmes, alors que de plus en plus de marques utilisent le contenu comme avantage stratégique. »

La nomination de Dominique fait suite à une période impressionnante de 12 mois pour Bynder, qui a bénéficié d'un investissement majoritaire de Thomas H. Lee Partners (THL) en décembre 2022, a célébré ses dix ans d'activité en janvier 2023 et a enregistré une croissance de 185 % dans la livraison d'actifs sur une période de six mois. Par ailleurs, le nombre total d'actifs sur la plateforme de Bynder a augmenté de plus de 100 % sur une période de 12 mois et les intégrations ont augmenté de plus de 20 %, soulignant la demande de contenu à travers un certain nombre de points de contact.

Pour plus d'informations sur les solutions d'IA de Bynder, veuillez consulter : https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/

À propos de Bynder

Bynder va bien au-delà de la gestion des contenus numériques. Afin de prospérer, sa plateforme de gestion des actifs numériques permet aux équipes de mettre fin au chaos engendré par la prolifération des contenus ainsi que par la multiplication d'interlocuteurs et de points de contact. Grâce à une solution puissante et intuitive qui tient compte de la façon dont les gens veulent travailler et à un écosystème richement intégré, Bynder est le partenaire des marques qui unifie et transforme la création et le partage des contenus, en inspirant les équipes, en satisfaisant les clients et en développant les entreprises.

Le personnel de Bynder, composé de plus de 550 employés, connus sous le nom de « Byndies », constitue le plus grand pôle d'expertise en gestion de contenus numériques au monde. Bynder autorise l'accès à la plateforme à plus de 1,7 million d'utilisateurs dans environ 4 000 organisations, dont Spotify, Puma, Five Guys et Icelandair. Fondée en 2013, Bynder compte huit bureaux dans le monde, notamment aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie et aux Émirats Arabes Unis.

14 décembre 2023 à 12:20

