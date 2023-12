Samabriva est en passe de devenir un leader mondial de la bioproduction de précision de molécules complexes suite à l'annonce d'une levée de fonds de 4 millions EUR





La société française de biotechnologie Samabriva a clôturé avec succès un tour de table de série A pour un investissement de près de 4 millions EUR. Son procédé innovant de bioproduction à base de plantes a le potentiel de transformer la production de molécules à haute valeur ajoutée* ? telles que les molécules actives naturelles (métabolites secondaires) et les protéines recombinantes - pour le secteur pharmaceutique et le secteur des produits cosmétiques.

Plusieurs « business angels » travaillant dans le secteur de la biotechnologie se sont joints à ce tour de table. En plus de leur investissement financier, ils apporteront leurs vastes connaissances pour aider à transformer Samabriva en une CDMO (Contract Development Manufacturing Organisation, ou sous-traitant pharmaceutique) de premier plan. Dans l'immédiat, l'accent sera mis sur la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) au moyen de systèmes d'expression confinés et contrôlés à base de plantes.

Maintenant que des investisseurs de premier plan comme Noshaq et Investsud Tech sont de la partie, ce tour de table va pouvoir se traduire par une accélération de la croissance de Samabriva. L'entreprise pourra développer son premier site de production industrielle dans la région de Liège en Belgique, en profitant de l'écosystème biotechnologique exceptionnel qui s'y trouve, tout en maintenant son centre de recherche en France. Ce soutien viendra compléter celui déjà reçu de la part du Service public de Wallonie (SPW) en Belgique et de la Banque publique d'investissement (BPI) en France. Le financement permettra à Samabriva d'accélérer le déploiement de sa technologie et d'assurer la transformation de l'entreprise en une CDMO à part entière.

Marina Guillet, PDG de Samabriva ? « Nous sommes ravis que des investisseurs de premier plan dans le domaine de la biotechnologie aient perçu l'incroyable potentiel de Samabriva. Grâce au soutien qu'ils apportent à notre expansion sur le marché en pleine croissance des IPA, nous allons être idéalement positionnés pour répondre aux besoins du secteur pharmaceutique. »

Eric Brandt, gestionnaire d'investissement chez Noshaq ? « Samabriva est à la pointe de la biotechnologie végétale. Cela fait de l'entreprise une opportunité d'investissement passionnante. Les entreprises biopharmaceutiques ont de plus en plus de mal à résister à la durabilité, la stabilité et l'homogénéité qu'offre la culture de plantes en bioréacteur. Nous sommes ravis d'aider Samabriva à répondre à ce besoin. »

Pascal Lizin, Président de Samabriva ? « La construction de notre premier site de production en Belgique représente un grand pas en avant pour Samabriva. Cet investissement permettra non seulement de transformer notre capacité de production d'IPA, mais également d'accélérer le développement des activités internationales de l'entreprise. Grâce à ce financement, nous allons également pouvoir agrandir notre centre de R&D à Amiens, en France, qui se consacre au développement de nouveaux processus de production pour des produits à haute valeur ajoutée. En nous attaquant à des questions essentielles de santé publique, nous allons contribuer à relever les défis actuels de l'industrie pharmaceutique mondiale. »

À propos de Samabriva

Nous sommes une entreprise de biotechnologie végétale qui a développé avec succès une plateforme de bioproduction exclusive déjà utilisée par l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Pour les entreprises qui ont besoin d'une production abordable de molécules de grande valeur, notre système innovant et souple constitue une solution qui change la donne.

La plateforme de Samabriva combine les avantages des systèmes à base de plantes (peu coûteux, sûrs, exempts de sérum et ne faisant pas appel à des animaux) avec la bioproduction traditionnelle dans des bioréacteurs à grande échelle. Cela permet de fabriquer de façon continue, fiable et respectueuse de l'environnement une large gamme de molécules de grande valeur, tout au long de l'année et depuis n'importe quel endroit.

Il manque actuellement de procédés de production locaux évolutifs et durables pour la fabrication de métabolites secondaires. À l'heure actuelle, les métabolites secondaires sont principalement produits en cultivant des plantes dans des champs. Cependant, l'extraction de ces composés ne permet d'obtenir que de très faibles quantités de chaque plante. Par exemple, pour obtenir un gramme de vinblastine utilisée dans certains traitements de chimiothérapie, une demi-tonne de feuilles sèches de la pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus), ce qui rend le processus coûteux et non durable du point de vue environnemental.

On manque actuellement de procédés de production rentables et exempts de contaminants pour la fabrication de protéines recombinantes. Ces dernières sont généralement produites dans le cadre de cultures de cellules bactériennes (Escherichia coli) ou, plus couramment, de cultures de cellules mammaliennes (généralement des ovaires de hamster de Chine [cellules CHO]). Ces systèmes de bioproduction sont complexes et coûteux. Les cultures de cellules de mammifères utilisent souvent des milieux dérivés d'animaux qui nécessitent une purification poussée du produit final afin d'éviter tout risque de transmission de virus ou de prions.

Du fait de la demande croissante de ces molécules à haute valeur ajoutée*, il est nécessaire de les produire à grande échelle d'une manière plus contrôlée et plus respectueuse de l'environnement.

Pour en savoir plus, consulter le site samabriva.com.

À propos de Noshaq

Noshaq est un fonds d'investissement et un développeur de projets dont le portefeuille compte 450 entreprises. Noshaq est le partenaire financier de référence pour la création et le développement de PME en région liégeoise (Belgique). Au fil des ans, Noshaq a développé une variété de véhicules de financement, en parfaite adéquation avec les besoins et tendances du marché, ainsi qu'avec sa stratégie. Tous les services offerts par Noshaq sont toujours conçus en fonction des besoins et des exigences du client-investisseur. L'objectif est d'avoir un effet de levier sur la croissance des entreprises dans lesquelles nous investissons.

noshaq.be

À propos d'Investsud Tech

Investsud Tech est un fonds de capital-risque spécialisé qui investit dans des startups en phase d'amorçage et de démarrage. Son portefeuille d'entreprises comprend certaines des jeunes entreprises technologiques les plus importantes de Wallonie. Le fonds appartient au groupe INVESTSUD, qui est une société de capital-investissement située en Wallonie (Belgique) et qui se consacre à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises familiales dotées de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

investsud.be

Notes :

*Le marché mondial des médicaments à base de plantes et de dérivés de plantes connaît une croissance rapide (avec un TCAC estimé de 8,58 % entre 2018 et 20261), tandis que le marché des protéines recombinantes devrait connaître une croissance encore plus rapide (avec un TCAC de 11,2 % entre 2021 et 20262).

Global botanical and plant derivative drug market forecast 2018-2026; Marker Research Report https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/recombinant-protein-market

Recombinant protein market - growth, trends, covid-19 impact, and forecasts (2022 - 2027) - Mordor Intelligence.

