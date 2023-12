Lutte contre l'itinérance - Un financement supplémentaire de plus de 200?000 $ pour le Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, un financement supplémentaire totalisant 205?465 $ est octroyé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Cet argent servira à consolider et à rehausser l'offre d'hébergement d'urgence en collaboration avec les acteurs du milieu.

L'annonce en a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Eric Lefebvre, ainsi que le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Ce financement permettra d'améliorer les services et d'augmenter l'offre d'hébergement d'urgence sur le territoire du CIUSSS MCQ. Il vise particulièrement à consolider et à bonifier la capacité d'accueil de l'organisme Ensoleilvent qui offre de l'hébergement d'urgence, du dépannage et du soutien aux personnes en situation de vulnérabilité dans les localités de Drummond et de Victoriaville.

Cette annonce découle de l'engagement pris par le ministre Carmant, lors du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'accorder un financement supplémentaire de 15,5 millions $, s'ajoutant à la somme de 4,5 millions $ prévue dans le budget 2023-2024, pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance au Québec.

«?À l'approche de la saison hivernale, cet autre investissement en matière d'itinérance vise à éviter que des personnes se retrouvent à la rue en périodes de grands froids. Les services qui s'ajoutent seront disponibles 24/7 car je crois fermement que les personnes en situation d'itinérance doivent pouvoir compter sur un accès en tout temps à des services. Je tiens à saluer la collaboration étroite des différents partenaires de la région du Centre-du-Québec afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables. Nous devons continuer d'unir nos forces et de travailler ensemble, notamment sur les questions de la prévention, de l'hébergement de transition et de l'accès au logement.?»

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ici comme ailleurs, malheureusement, le nombre de personnes en situation d'itinérance est en augmentation. Ce financement supplémentaire servant à lutter contre l'itinérance dans la région du Centre-du-Québec est donc une très bonne nouvelle. Cette aide nous permet de nous assurer que les personnes touchées des régions de Drummondville et de Victoriaville aient un meilleur accès aux services nécessaires. Je remercie l'équipe et les intervenants de l'Ensoleilvent ainsi que leur apport essentiel à nos communautés.?»

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'octroi de ce financement supplémentaire servant à lutter contre l'itinérance au Centre-du-Québec est une bonne nouvelle. Ce sont des investissements importants qui vont nous permettre de soutenir les organismes de notre région qui offrent des refuges et des solutions d'urgence pour les personnes vulnérables de notre territoire. Je profite de l'occasion pour remercier plus particulièrement l'équipe de l'Ensoleilvent de Victoriaville qui accomplit un travail colossal au quotidien. La situation de l'itinérance reste préoccupante, mais je me réjouis de chaque pas que nous posons dans la bonne direction. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

«?La lutte contre l'itinérance est un travail qui nécessite la collaboration d'un grand nombre de partenaires. Grâce à ce financement, nous permettons à nos organismes de continuer à travailler au bien-être des personnes vulnérables. Je tiens à souligner le travail colossal des équipes terrain et à remercier ceux et celles qui nous accompagnent quotidiennement dans ces efforts.?»

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, président de la Commission de l'aménagement du territoire

Il est à noter que pour les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance, les refuges d'urgence constituent un milieu sécuritaire où peuvent se créer des liens avec les intervenantes et les intervenants afin de favoriser l'accès à un service d'accompagnement psychosocial.

Rappelons que ces financements s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII), lancé en octobre 2021. Celui-ci propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.

Pour plus d'information, consulter le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026.

