Cancer du sein du Canada accorde 2,5 millions $ au Groupe McPeak-Sirois pour élargir l'accès à la recherche clinique

Cancer du sein du Canada, un organisme de bienfaisance national voué à sauver des vies grâce à la recherche sur le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat innovant avec le Groupe McPeak-Sirois, l'un des plus grands consortiums de recherche clinique en cancer du sein au Canada, afin d'élargir l'accès à la recherche clinique en cancer du sein partout au Québec. Ce financement constitue le premier investissement majeur de Cancer du sein du Canada dans la recherche au Québec.

L'engagement de 2,5 millions $ envers le Groupe McPeak-Sirois sera accordé au cours des cinq prochaines années et appuiera le Programme Accès-recherche Dr André-Robidoux qui vise à rendre la recherche clinique plus accessible aux patients résidant à l'extérieur des grandes zones urbaines. Ce financement élargira la portée géographique et l'impact du Groupe tout en permettant aux hôpitaux régionaux de proposer davantage d'essais cliniques au bénéfice de leurs patients.

« Nous tenons à remercier Cancer du sein du Canada pour ce partenariat qui représente une étape majeure pour notre Groupe. Le financement de Cancer du sein du Canada va augmenter le nombre d'hôpitaux québécois offrant des essais cliniques en cancer du sein et améliorer l'accès des patients à des traitements innovants », a partagé Dominique Johnson, directrice générale du Groupe. « Notre objectif est de doubler notre portée au Québec en passant de 10 à plus de 20 hôpitaux membres. Ce financement nous permet d'atteindre une base de patients plus large et de rapprocher la recherche clinique des patients en région. »

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer au Groupe McPeak-Sirois », a déclaré Kimberly Carson, PDG de Cancer du sein du Canada. « Ensemble, nous élargissons l'accès aux essais cliniques et atteignons davantage de patientes canadiennes atteintes du cancer du sein. Ce partenariat représente une étape importante dans notre mission visant à améliorer les résultats et à transformer le traitement du cancer du sein pour qu'il soit personnalisé à chaque individu. »

Le partenariat entre Cancer du sein du Canada et le Groupe McPeak-Sirois rassemble l'expertise et les ressources de deux organismes à but non lucratif canadiens reconnus. En tirant parti de leurs forces combinées, l'objectif est de favoriser des progrès concrets afin d'accroître l'accès aux traitements de pointe pour les patients vivant dans toutes les régions du Québec. Depuis le début de ce partenariat, le CISSS de Lanaudière s'est d'ailleurs joint au Consortium à titre de 11e membre.

Susan McPeak, cofondatrice du Groupe McPeak-Sirois, commente : « Ce financement entrainera une croissance substantielle de notre consortium, permettant ainsi l'expansion de l'offre d'essais cliniques à travers la province du Québec. En tant qu'ancienne patiente et participante à un essai clinique, je sais à quel point il est important d'avoir accès à la recherche qui soigne, quel que soit son lieu de résidence ».

Plus tôt cette année, Cancer du sein du Canada a lancé le registre du cancer du sein PROgress. Le Groupe McPeak-Sirois a été l'un des premiers à relayer l'annonce de ce premier registre national de connaissances en son genre qui recueillera les expériences des personnes atteintes d'un cancer du sein au cours des 10 prochaines années. L'intention est d'utiliser les données pour éclairer les politiques et la gestion future du cancer du sein. Cancer du sein du Canada invite désormais les participantes qui ont ou ont eu un cancer du sein, à n'importe quel stade ou étape dans leur parcours, à s'inscrire au registre PROgress, disponible en français et en anglais

À propos de Cancer du sein du canada

Cancer du sein du Canada (anciennement la Société du cancer du sein du Canada) est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à sauver des vies grâce à la recherche sur le cancer du sein. En mettant l'accent sur l'oncologie de précision (soins personnalisés), il s'agit du seul organisme national de lutte contre le cancer du sein au Canada qui a clairement pour mandat de recueillir des fonds pour la recherche. L'organisme ne reçoit aucun financement gouvernemental, ce qui signifie que toute la recherche est financée par la générosité des donateurs. Pour plus d'informations, visitez https://breastcancerprogress.ca/?lang=fr#?.

À propos du Groupe McPeak-Sirois

Le Groupe McPeak-Sirois est un consortium d'hôpitaux de toutes les régions du Québec ayant pour mission d'améliorer la lutte contre le cancer du sein en augmentant l'accès et la participation des patients aux protocoles de recherche clinique. Doté d'un comité scientifique composé de chercheurs reconnus à l'échelle mondiale, le Groupe veille à la sélection des études cliniques offertes aux hôpitaux membres. Cofondé en 2015 par Susan McPeak, survivante d'un cancer du sein, et son conjoint, l'entrepreneur Charles Sirois, le Groupe McPeak-Sirois s'engage à améliorer l'accès à la recherche qui soigne. https://mcpeaksirois.org/en

11 décembre 2023 à 08:10

