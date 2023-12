ReNAgade Therapeutics nomme Paul Perreault au conseil d'administration





ReNAgade Therapeutics, une société exploitant le potentiel illimité des médicaments à base d'ARN, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul Perreault à son conseil d'administration, à compter du 5 décembre 2023. M. Perreault a récemment occupé le poste de directeur général de CSL et apporte plus de 40 ans d'expérience en matière de leadership dans l'industrie des biotechnologies.

« Paul est un cadre distingué de l'industrie, reconnu pour sa vaste expérience en matière de développement de médicaments, et il a joué un rôle essentiel dans la croissance de CSL, qui est devenu un leader international dans ce domaine. Son leadership et sa connaissance approfondie de l'industrie biotechnologique seront des atouts précieux pour notre entreprise, tandis que nous continuons à développer notre portefeuille de nouveaux médicaments à base d'ARN », déclare Amit D. Munshi, directeur général de ReNAgade. « Nous sommes heureux d'accueillir Paul au sein de l'équipe de ReNAgade et nous nous réjouissons de sa contribution. »

« Je suis ravi de rejoindre ReNAgade en cette période passionnante pour l'entreprise », déclare M. Perreault. « ReNAgade est dirigée par une équipe de cadres de classe mondiale et ses technologies innovantes ont le potentiel de faire progresser le domaine des médicaments à base d'ARN à une échelle sans précédent dans les années à venir. »

M. Perreault apporte plus de 40 ans d'expérience dans les industries biotechnologiques et pharmaceutiques mondiales, plus récemment en tant que président-directeur général de CSL. Au cours de ses 25 années de carrière chez CSL, il a été responsable des opérations dans plus de 40 pays, y compris d'importants sites de fabrication aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne et en Australie, ainsi qu'un vaste réseau de centres de collecte de plasma à travers l'Amérique du Nord et l'Allemagne. Auparavant, il a occupé des postes de direction dans diverses entreprises du secteur, notamment Wyeth, Centeon, Aventis Bioservices et Aventis Behring, et a siégé au conseil d'administration de la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). En 2019, M. Perreault a été inclus dans la liste des 100 PDG de la Harvard Business Review et reconnu comme l'un des PDG les plus performants au monde. Il est titulaire d'une licence en psychologie de l'Université de Floride centrale et a suivi une formation avancée en gestion d'entreprise à la Kellogg School of Management et à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

À propos de ReNAgade Therapeutics

La raison d'être de ReNAgade est de libérer le potentiel des médicaments basés sur l'ARN pour traiter les maladies où que ce soit dans le corps. Nous associons nos nouvelles plateformes d'administration de l'ARN avec une plateforme complète de l'ARN permettant un système tout ARN pour le codage, l'édition et l'insertion de gènes afin de développer de nouveaux médicaments.

Nous avons assemblé une équipe possédant une solide expertise dans le domaine de l'ARN et de l'administration pour accélérer l'avenir de la médecine et développer des médicaments à ARN révolutionnaires.

5 décembre 2023 à 21:35

