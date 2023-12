Huawei s'associe au Global Peter Drucker Forum pour renforcer les PME européennes





VIENNE, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a participé au 15e Global Peter Drucker Forum qui a pris fin le 1er décembre. À cette occasion, l'entreprise a organisé pour la première fois un atelier annexe pour les startups européennes. La formation s'inscrivait dans les engagements de Huawei à soutenir 10 000 startups dans le monde d'ici 2025 et 1 000 startups en Europe d'ici 2027.

Le Global Peter Drucker Forum est une conférence internationale qui rend hommage à la philosophie de gestion du gourou des affaires Peter Drucker qui est né à Vienne en 1909. Chaque année, il réunit des chefs d'entreprise et des universitaires du monde entier pour discuter des meilleures pratiques de gestion. Cette année, le thème était « Résilience créative ? Diriger à l'ère de la discontinuité ».

Lors de l'événement principal, Radoslaw Kedzia, vice-président de Huawei pour la région européenne, a déclaré : « Je crois que l'innovation technologique, telle que le modèle d'IA Pangu de Huawei Cloud, et l'évolution des pratiques de gestion pour s'adapter à un environnement en constante évolution et à l'établissement de partenariats, y compris avec les PME, sont des étapes clés pour trouver la résilience et rebondir après le chaos. »

Huawei et le Global Peter Drucker Forum ont invité une vingtaine de PME de Vienne et de toute l'Europe afin de leur prodiguer une formation commerciale pratique et de leur offrir une occasion précieuse de nouer des contacts et d'apprendre auprès des meilleurs professionnels. Cet atelier annexe comprenait des masterclasses interactives sur les compétences pratiques en matière de recrutement des bonnes personnes et de pitchs de produits. Parmi les conférenciers figuraient Carla Arellano, partenaire chez Greyhound Capital et le professeur Curt Carlson, éminent cadre en résidence à l'Institut polytechnique de Worcester.

Les participants ont également appris comment Huawei contribue à accélérer la croissance des PME. Zhuang Fen, directeur du développement industriel mondial du service mondial de marketing et de vente de Huawei Cloud, a déclaré : « Nous permettons aux startups de libérer leur potentiel mondial grâce à notre soutien technologique dédié, à notre marketing commun et à nos services cloud. Les startups bénéficient également de crédits cloud personnalisés et d'un accès à notre vaste réseau mondial et à notre écosystème, ce qui favorise leur succès sur le marché concurrentiel. » D'autres intervenants de Huawei ont évoqué les programmes Acceleration4Change et International Startup Scale Up en Italie et en Irlande .

Des dirigeants de jeunes entreprises technologiques qui avaient déjà bénéficié de leur collaboration avec Huawei ont également participé à l'atelier. « Il s'agit d'un parcours collaboratif vers la migration de nos plateformes sur site vers le cloud de Huawei qui offre évolutivité, sécurité et efficacité », a déclaré Jonni Malacarne, directeur général de Blue Tensor . L'entreprise fournit un cadre basé sur l'IA avec des produits prêts à l'emploi tels qu'Eyerus, pour la vision par ordinateur / l'analyse prédictive et Linguanalysis pour la gestion de documents.

Wolfgang Lassl, directeur de la stratégie du Global Peter Drucker Forum, a remercié Huawei pour l'atelier. « Il s'inscrit dans la droite ligne de la vision de Peter Drucker et de la nôtre : nous avons besoin d'une société entrepreneuriale et les PME en sont la force motrice. Elles innovent et créent la base de sa richesse et de l'utilisation productive des ressources. Grâce à leur créativité, elles peuvent nous aider à devenir plus résilients. »

Avant le Global Peter Drucker Forum, les PME ont eu l'occasion de visiter l' ONUDI (l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel) pour en apprendre davantage sur l'AIM-Global ( l'Alliance mondiale sur l'IA pour l'industrie et la fabrication ) et d'autres initiatives de numérisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2291747/image_1.jpg

5 décembre 2023 à 17:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :