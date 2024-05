Brightcove est nommée Leader dans le rapport « The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2024 » pour la troisième année consécutive





Brightcove (Nasdaq : BCOV), société de technologie de diffusion la plus fiable au monde, a été nommée « Leader » par Aragon Research, Inc. dans le rapport « The Aragon Research Globetm for Enterprise Video, 2024 » pour la troisième année consécutive. La société a été identifiée comme Leader en raison de ses solutions de marché et de ses offres de diffusion vidéo à la pointe de l'industrie.

« Brightcove satisfait les besoins vidéo de certaines des plus grandes marques au monde, ce qui est le résultat de notre engagement à fournir une technologie de diffusion en continu innovante et une plateforme à architecture ouverte capable de s'adapter à l'échelle mondiale », déclare Marc DeBevoise, directeur général de Brightcove. « C'est un honneur d'être reconnu par Aragon Research comme Leader du secteur. Nous pensons que notre position dans ce rapport est une solide validation des produits, services et solutions de pointe que nous offrons à nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. »

La plateforme de Brightcove vise à aider les entreprises à créer, éditer, héberger, gérer et distribuer du contenu vidéo sur plusieurs canaux, notamment en direct, sur le Web, sur les médias sociaux, en OTT, etc. La stratégie d'architecture ouverte de Brightcove permet à sa plateforme de prendre en charge de manière transparente diverses intégrations marketing, notamment les plateformes de commerce électronique, solutions d'analyse, CMS, MAP et DAM afin d'offrir la flexibilité nécessaire à l'évolution de la vidéo dans l'écosystème martech.

Aragon Research définit la position de Leader comme celle d'entreprises ayant des stratégies globales alignées sur l'orientation de l'industrie et la demande du marché, et réalisant des performances efficaces par rapport à ces stratégies. En mettant l'accent sur l'innovation pour répondre aux cas d'utilisation les plus urgents, Brightcove est bien positionnée pour l'avenir en élargissant continuellement les capacités de ses produits et en trouvant de nouvelles façons pour les entreprises d'augmenter les ventes, de renforcer la notoriété de la marque, de stimuler l'engagement des clients et d'améliorer l'expérience des employés par le biais de la vidéo.

« Nous pensons que la vidéo est un élément essentiel de l'expérience des employés et des clients. Brightcove continue de se différencier dans le domaine de la vidéo d'entreprise et investit dans le développement de ses produits pour soutenir l'avenir de ce marché », déclare Jim Lundy, fondateur et directeur général d'Aragon Research. « La plateforme de Brightcove et ses intégrations marketing lui permettent d'être compétitive dans le secteur des plateformes vidéo d'entreprise et renforcent son engagement dans la croissance de ce marché. »

Le dixième rapport annuel, « The Aragon Research Globetm for Enterprise Video, 2024 », a examiné 14 fournisseurs sur un marché où la demande de vidéo par les utilisateurs et les clients incite les entreprises à revoir leur approche des expériences visuelles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos d'Aragon Research

Aragon Research est un cabinet de recherche et de conseil indépendant qui fournit aux dirigeants d'entreprise et aux responsables informatiques les informations exploitables dont ils ont besoin pour gérer l'impact en constante évolution de la technologie sur l'entreprise. Basé à Morgan Hill, en Californie, Aragon Research travaille avec des dirigeants à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les secteurs d'activité afin de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées en matière de technologie et de stratégie. Aragon fournit des services de conseil, de recherche et de consultation à fort impact et dispose d'une équipe d'analystes chevronnés qui a fait ses preuves. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aragonresearch.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l'innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2024 à 12:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :