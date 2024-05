Kinaxis annonce que Flo Rida sera la tête d'affiche musicale de Kinexions 2024





Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, a annoncé aujourd'hui que l'artiste hip-hop multiplatine Flo Rida occupera le devant de la scène à Kinexions, la conférence communautaire annuelle de l'entreprise qui se déroulera du 17 au 20 juin 2024 à Miami.

Le musicien né en Floride et connu pour ses tubes « Low », « Right Round » et « My House » incarne l'ambiance énergique de Miami que les participants à la conférence ressentiront lors de l'événement et reflète l'importance accordée par la société à la musique comme moyen de rassembler les gens pour favoriser la créativité et l'innovation. Kinexions a déjà accueilli les Brothers Osborne, Melissa Etheridge, Serena Ryder et d'autres.

« Kinexions a pour but de rassembler notre communauté pour une expérience unique, et l'un des moyens d'y parvenir est la musique live », déclare John Sicard, président-directeur général de Kinaxis. « Flo Rida apporte une énergie incroyable qui résume parfaitement l'esprit et le fun de Miami. Il est un exemple de réussite en Floride et nous sommes ravis de l'accueillir. »

Le thème de cette année est Innovation Brought to Life et l'événement abordera les plus grands défis de la chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui, y compris l'innovation continue, les technologies émergentes, la pénurie de talents et plus encore, à travers des présentations phares, des ateliers interactifs et des sessions en petits groupes animés par des experts et des clients de Kinaxis.

Lisa Bodell, directrice générale de FutureThink et auteur de best-sellers, partagera son approche provocante et pratique qui permet aux dirigeants et à leurs équipes d'éliminer la complexité inutile qui les freine, afin de faire de la « simplicité » leur avantage concurrentiel.

Kinexions existe grâce à ses sponsors platine, dont Accenture, Capgemini et Genpact, et à ses sponsors or, dont 4flow, Cognizant, EY, Google et Microsoft.

Pour vous inscrire et rester informé des nouvelles sessions ainsi que des célébrités et clients invités à mesure qu'ils sont ajoutés au programme, rendez-vous sur Kinexions.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2024 à 12:00

