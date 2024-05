Vattenfall adopte la solution de gestion de données énergétiques de Hansen





Hansen Technologies (ASX:HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications, a le plaisir d'annoncer que Vattenfall, l'un des plus grands producteurs et détaillants d'énergie en Europe, a adopté avec succès Hansen EDM, qui fait partie de la suite Hansen pour l'énergie et les services publics, afin de répondre à ses besoins en matière de gestion de données énergétiques. Vattenfall rejoint ainsi le nombre croissant de grandes entreprises énergétiques qui adoptent cette solution leader sur le marché.

Le secteur commercial de Vattenfall recherchait un partenaire technologique et des solutions qui permettraient à l'entreprise de moderniser l'architecture de son système et de l'harmoniser au sein d'une plateforme centralisée pour toutes les opérations de réconciliation. Le déploiement de Hansen EDM couvrira les opérations de Vattenfall en Suède, au Danemark et en Norvège.

Capable de traiter d'énormes volumes de données énergétiques en temps réel, Hansen EDM améliore l'efficacité des processus commerciaux en combinant les données relatives aux actifs mesurés, aux contrats et aux communications de marché au sein d'une plateforme unique qui automatise de manière transparente toutes les opérations d'équilibrage, de règlement et de facturation. Hansen EDM profite à la chaîne de valeur des services publics en automatisant toutes les données mesurées et contractuelles pour permettre la gestion des positions, en fournissant des calculs de déséquilibre et de règlement pour l'ensemble du portefeuille d'actifs. Outil essentiel pour les BRP opérant sur un marché de l'énergie de plus en plus complexe, Hansen EDM automatise les opérations de manière transparente et est mis en oeuvre en tant que solution sur site ou basée sur le cloud. Les entreprises peuvent gérer leurs opérations en fonction de leur modèle commercial préféré.

David Castree, directeur de la clientèle de Hansen, déclare : « Chez Hansen, nous continuons à être encouragés par l'adoption progressive de Hansen EDM, les fournisseurs d'énergie et de services publics du monde entier cherchant à accélérer leur parcours de transformation numérique et à se positionner sur le marché de demain. Nous félicitons les leaders de l'énergie tels que Vattenfall pour avoir activement évolué vers un marché sans énergie fossile, reconnaissant pleinement que la poursuite des énergies renouvelables est la voie vers une société durable. Nous sommes ravis que Hansen puisse jouer un rôle essentiel en tant que partenaire précieux dans cette entreprise. Grâce à notre expérience dans les secteurs de l'énergie et des services publics et à notre technologie innovante EDM, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de dégager une plus grande valeur pour Vattenfall. »

Pour plus d'informations sur Hansen Technologies, rendez-vous sur www.hansencx.com.

À propos de Hansen

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert des clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.hansencx.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2024 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :