Le groupe ACHETER-LOUER.FR est sélectionné pour réaliser la digitalisation en 2D des plans de la Cité des Sciences et de l'Industrie





PARIS, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR (ISIN FR001400JAP8 - ALALO) spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce que sa filiale TRIDISPHERE.FR , spécialiste de l'imagerie 2D et 3D, a été sélectionnée par Iron Mountain et ActivBold pour réaliser la digitalisation en 2D de plusieurs milliers de plans de la Cité des Sciences et de l'Industrie dans le cadre d'un appel d'offres lancé par UNIVERSCIENCE en octobre 2023.

Cet appel d'offres a été conduit et remporté par Iron Mountain, leader des services de stockage et de gestion de l'information, en partenariat avec la société ActivBold, spécialiste de services de traitement documentaire en ligne et TRIDISPHERE.FR spécialiste de l'imagerie 2D et 3D.

Ce marché, d'une durée maximale de quatre ans, a pour objet l'inventaire et la numérisation des archives patrimoniales, plans et documentations techniques des bâtiments de la Cité des Sciences et de l'Industrie.

La parfaite complémentarité des activités et expertises des trois sociétés va permettre de numériser et sécuriser l'ensemble des plans des installations de ce lieu pédagogique culte dédié aux sciences et à l'industrie.

Dans le cadre de cette mission, le groupe ACHETER-LOUER.FR via sa filiale TRIDISPHERE.FR aura en charge la conversion digitale en 2D de l'ensemble des plans papier d'architectes de la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui auront été préalablement triés, numérisés et stockés par Iron Mountain.

Activbold assurera le pilotage des flux documentaires, le contrôle qualité et fournit la plateforme technologique de conversion numérique de la documentation.

A travers sa filiale TRIDISPHERE.FR, le groupe ACHETER-LOUER.FR est désormais reconnu et référencé dans le secteur de l'imagerie 2D/3D et va pouvoir accélérer son développement dans ce domaine, notamment en participant à d'autres appels d'offres.

Sa filiale, lancée il y a maintenant un an, connaît un beau développement de son activité puisqu'elle dispose déjà d'un portefeuille d'une trentaine de clients récurrents dans l'immobilier tertiaire (bureaux) et résidentiel.

Fort de ce nouveau contrat, le groupe ACHETER-LOUER.FR va poursuivre sa stratégie de développement avec pour ambition de devenir un des leaders des solutions digitales, de l'imageries 2D-3D et de la Data dans l'immobilier et l'habitat.

À propos d'Iron Mountain

Depuis plus de 70 ans, Iron Mountain est le partenaire stratégique pour prendre soin des informations et actifs. Leader mondial des services de stockage et de gestion de l'information, faisant confiance à plus de 225 000 organisations dans le monde entier, dont plus de 90% des entreprises du Fortune 1000 et plus du 50% du CAC 40, Iron Mountain aide ses clients à réduire les coûts de stockage, à se conformer aux réglementations en vigueur, à gérer les risques et à tirer profit de leurs informations pour développer leurs activités. Nos solutions incluent la conservation des documents physiques, le stockage dans le cloud, ainsi que la gestion des données archivées, la destruction des dossiers papier et l'élimination, recyclage ou recommercialisation des équipements informatiques.

Contact Iron Mountain : 01 69 74 89 10 [email protected]

À propos d'ActivBold

ActivBold propose une plateforme de solutions permettant d'extraire, vérifier et enrichir les informations provenant de documents complexes. La plateforme permet aux organisations (ETI/Grandes Entreprises, administrations, éditeurs et prestataires de services du document) de procéder à la numérisation de leur flux documentaires en changeant la donne coût/qualité/délai.

Contact ActivBold : 01 83 43 95 00 [email protected]

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 [email protected]

16 mai 2024 à 12:00

