Queclink dévoile le GV500CG : une nouvelle étape dans les solutions de suivi OBD compactes et polyvalentes





SHANGHAI, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Queclink, un important fournisseur mondial de solutions et d'appareils IoT, est fier d'annoncer le lancement de son dernier produit : le GV500CG. Ce nouveau tracker OBD, conçu avec la technologie de pointe LTE Cat 1, est sur le point de révolutionner le marché avec sa taille compacte, ses caractéristiques de sécurité robustes et sa grande adaptabilité.

Le GV500CG est conçu pour une intégration transparente dans un large éventail de véhicules. Sa petite taille ? il est l'un des plus petits appareils de sa catégorie ? permet une installation discrète et facile, une fonctionnalité essentielle pour les applications secrètes de suivi et de sécurité telles que la récupération des véhicules volés et la gestion générale du parc automobile.

L'une des caractéristiques exceptionnelles du GV500CG est sa grande adaptabilité à différents scénarios. Cette flexibilité permet d'utiliser l'appareil dans un large éventail d'applications, du suivi de base aux solutions télématiques complexes lorsqu'il est associé à des accessoires ou des appareils supplémentaires. Avec un deuxième produit de la série GL déployé comme dispositif de secours, la solution peut assurer un suivi robuste même si le véhicule est volé et que le dispositif principal est découvert et détaché.

Le GV500CG est doté de fonctionnalités de géorepérage, permettant aux utilisateurs de définir des frontières pour les déplacements des véhicules et de recevoir des alertes si ces frontières sont franchies. Cette fonctionnalité est inestimable pour les gestionnaires de parcs commerciaux, les entreprises ou les parents qui doivent s'assurer que les véhicules restent dans les zones autorisées. La détection virtuelle du contact, une autre caractéristique innovante, permet au dispositif de détecter le démarrage et l'arrêt du véhicule sans connexion directe avec le système de contact, améliorant ainsi son adaptabilité à différents modèles de véhicules.

Équipé du BLE 5.2, le GV500CG peut communiquer avec d'autres appareils et systèmes compatibles avec le BLE, élargissant ainsi ses scénarios d'utilisation. Le dispositif prend également en charge les mises à jour OTA automatisées du système, en veillant à ce qu'il fonctionne toujours avec le dernier micrologiciel et soit équipé des dernières fonctionnalités.

L'appareil prend en charge la détection des collisions, ce qui permet une réponse immédiate en cas d'accident, et la détection des comportements de conduite difficiles, qui identifie des schémas tels que les freinages brusques et les accélérations rapides. Ces caractéristiques sont essentielles pour améliorer la sécurité routière et peuvent contribuer à réduire les coûts d'assurance en fournissant aux assureurs des évaluations précises des risques.

Le lancement du GV500CG devrait avoir un impact sur la façon dont les entreprises et les particuliers suivent et gèrent les opérations des véhicules, en fournissant une solution fiable et polyvalente. Que ce soit pour les compagnies d'assurance, les fournisseurs de services télématiques, les entreprises de location de voitures ou les utilisateurs individuels, le GV500CG est là pour répondre à divers besoins de manière efficace et rentable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2413353/GV500CG_Queclink_s_New_LTE_Cat_1_Mini_OBD_Tracker.jpg

16 mai 2024 à 11:13

