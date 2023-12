Les Hôtels Fairmont de l'Est du Canada sont l'un des lauréats de la huitième édition du Prix À part entière





DRUMMONDVILLE, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec félicite les Hôtels Fairmont de l'Est du Canada, lauréat du Prix À part entière 2023 dans la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées ». Les lauréates et lauréats ont été dévoilés au grand public aujourd'hui, dans le cadre d'une cérémonie virtuelle animée par madame Ève-Marie Lortie et webdiffusée en direct. Cette dernière peut maintenant être visionnée en différé dans la section Web présentant les lauréates et lauréats du Prix À part entière sur le site de Québec.ca.

En plus de se voir attribuer une bourse de 5 000 $, l'entreprise a reçu un trophée en bronze pour souligner son engagement à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées.

Citation :

« Je tiens particulièrement à féliciter les Hôtels Fairmont de l'Est du Canada pour leur nomination à titre d'entreprise lauréate soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées. Je crois profondément que nous devons continuer de trouver des moyens de faire appel à tous nos talents, de toutes les régions du Québec. L'engagement social des Hôtels Fairmont est remarquable et vraiment inspirant. Leur initiative est en lien direct avec l'une de mes priorités à titre de ministre de l'Emploi, soit celle d'aider les personnes sous-représentées à intégrer le marché du travail. Merci de travailler à faire avancer les choses dans votre communauté. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Les Hôtels Fairmont de l'Est du Canada : une entreprise qui soutient l'embauche inclusive auprès de personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme

Les Hôtels Fairmont de l'Est du Canada ont lancé un projet pilote en collaboration avec l'école À Pas de Géant Montréal. Cette école est un chef de file mondial de l'éducation et de la formation professionnelle en autisme.

L'objectif était de lancer une initiative d'embauche inclusive. Ils souhaitaient aussi s'engager à améliorer l'expérience client des personnes autistes et de leurs familles. Les Hôtels Fairmont de l'Est du Canada sont les premiers dans la province et au pays à avoir développé un programme de soutien complet ciblant spécifiquement les employés ayant un trouble du spectre de l'autisme.

Lors de la mise en place de ce projet, l'employeur a rapidement réalisé le potentiel et les avantages de l'embauche de personnes autistes dans son industrie. Les Hôtels Fairmont de l'Est du Canada croient avoir la responsabilité de contribuer au progrès social et économique de leur communauté et de créer des voies d'accès à l'emploi.

Bien que le projet en soit encore à ses débuts, il a déjà permis l'embauche de trois personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Trois autres personnes ont aussi intégré un programme de formation professionnelle. Ce programme leur permettra d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires à leur emploi. L'objectif de ce projet pilote est d'étendre cette initiative à d'autres établissements Fairmont au Québec et au Canada.

Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation de l'entreprise lauréate, visitez la section Web des lauréates et lauréats du Prix À part entière sur Québec.ca.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées;

Il s'agit de la huitième édition. Ce prix est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec;

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est le collaborateur de cette édition du Prix À part entière;

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury qui était animé par monsieur Daniel Jean , directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury était composé des personnes suivantes : Monsieur Stéphane Laporte, auteur, producteur et porte-parole du Prix depuis 2012; Madame Andrée Gagnon, citoyenne engagée dans le milieu de la santé mentale; Monsieur Raymond Noël, membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et maire de Saint-Célestin; Madame Corinne Payne , directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ); Monsieur Karl Blackburn , président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec; Madame Sylvie Godbout , membre du conseil d'administration de l'Office.

, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury était composé des personnes suivantes :

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande.

