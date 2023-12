L'école secondaire Chanoine-Beaudet est l'une des lauréates de la huitième édition du Prix À part entière





DRUMMONDVILLE, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec félicite l'école secondaire Chanoine-Beaudet, lauréate du Prix À part entière 2023 dans la catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative ». Les lauréates et lauréats ont été dévoilés au grand public aujourd'hui, dans le cadre d'une cérémonie virtuelle animée par madame Ève-Marie Lortie et webdiffusée en direct. Cette dernière peut maintenant être visionnée en différé dans la section Web présentant les lauréates et lauréats du Prix À part entière sur le site de Québec.ca.

En plus de se voir attribuer une bourse de 5 000 $, l'établissement a reçu un trophée en bronze pour souligner son engagement à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées.

L'école secondaire Chanoine-Beaudet : un établissement d'enseignement avec de grandes valeurs d'inclusion

Pour l'école secondaire Chanoine-Beaudet, il est important que ses élèves en adaptation scolaire se mêlent aux autres et participent à la vie étudiante. C'est la raison pour laquelle l'école a créé La Fabrique ESCB. Il s'agit d'un plateau de stage axé sur la cuisine qui gère plus d'une quinzaine d'élèves.

Ce sont principalement les élèves handicapés qui s'impliquent dans le fonctionnement de ce service. Toutefois, c'est l'ensemble des élèves et des membres du personnel qui bénéficient de cette nouveauté. Toutes les personnes qui fréquentent l'école peuvent s'acheter un petit déjeuner au Bistro de l'école.

La Fabrique ESCB est une réussite sur tous les angles. Les élèves sont nombreux à manger un repas avant les classes. Quant aux apprentis cuisiniers, ils apprennent et développent leurs habiletés dans de réelles situations d'apprentissage. Les élèves participent aux décisions et aux solutions. Au fil des mois, ils développent une meilleure autonomie.

Un nouveau volet a également été ajouté au projet. Considérant qu'une quantité importante de nourriture était jetée, les élèves ont créé des bacs de jardin à partir de palettes de bois recyclées. Ces derniers seront remplis de compost produit à partir des restes alimentaires. Les citoyennes et citoyens auront ensuite la possibilité d'acheter un bac à prix modique.

Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation de l'établissement lauréat, visitez la section Web des lauréates et lauréats du Prix À part entière sur Québec.ca.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées;

Il s'agit de la huitième édition. Ce prix est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec;

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est le collaborateur de cette édition du Prix À part entière;

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury qui était animé par monsieur Daniel Jean , directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury était composé des personnes suivantes : Monsieur Stéphane Laporte, auteur, producteur et porte-parole du Prix depuis 2012; Madame Andrée Gagnon, citoyenne engagée dans le milieu de la santé mentale; Monsieur Raymond Noël, membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et maire de Saint-Célestin; Madame Corinne Payne , directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ); Monsieur Karl Blackburn , président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec; Madame Sylvie Godbout , membre du conseil d'administration de l'Office.

