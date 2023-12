Syntax dévoile sa solution CxLink Backup élargie lors de l'évènement AWS re:Invent 2023





Le premier fournisseur mondial de solutions présente ses nouveaux produits pour les opérations de sauvegarde et de récupération dans le nuage Oracle et atteint la compétence MSSP de niveau 1 d'AWS

MONTRÉAL, 1er décembre 2023 /CNW/ -- Syntax Systems , un fournisseur mondial de premier plan en matière de solutions technologiques et de services pour la mise en oeuvre et la gestion d'applications en nuage, a annoncé la solution Syntax CxLink Backup pour les bases de données Oracle lors de l'évènement AWS re:Invent 2023. Il s'agit d'une amélioration stratégique apportée à sa suite de solutions, maintenant compatible avec Oracle Recovery Manager (RMAN). CxLink Backup répond à un besoin essentiel des clients d'entreprise qui exploitent des bases de données Oracle, y compris les clients SAP, étant donné que la base de données Oracle sous-tend plus de 60 % des implémentations de SAP ERP Central Component chez les clients et que les options d'intégration RMAN sont limitées.

Les équipes d'entreprise qui gèrent de multiples nuages et entrepôts de données, ayant chacune leur propre routine de stockage, ont maintenant accès à un outil de pointe pour simplifier les processus de sauvegarde et de récupération, ainsi que les stratégies de reprise après sinistre. Grâce à CxLink Backup, les clients ont maintenant accès à plusieurs fonctions percutantes d'Oracle Recovery Manager, ce qui :

évite aux utilisateurs la complexité de la gestion des détails des fichiers de sauvegarde grâce à un module qui simplifie et automatise la sauvegarde et la récupération.

prend en charge divers types de sauvegarde comme les copies complètes, incrémentielles, différentielles et d'images.

améliore l'efficacité de la sauvegarde et minimise la taille grâce à des fonctions telles que la compression, le traitement parallèle et la multisection.

assure la sécurité et la fiabilité des données par la validation, le chiffrement et le catalogage des sauvegardes, ainsi que la capacité de corriger la corruption ou les erreurs.

offre une restauration flexible des données, y compris des options comme le flashback, la récupération à un moment précis et la récupération incomplète, ce qui permet la récupération à n'importe quel moment précis.

« Dans le monde numérique d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, les sauvegardes sont essentielles pour les applications d'entreprise », a affirmé Ricardo Casanovas Ortega, vice-président, Innovation des produits, chez Syntax. « De nombreuses équipes d'entreprise gèrent ces processus à partir de sources et d'outils disparates. Nos dernières fonctionnalités pour CxLink Backup, l'unification et l'automatisation des processus de récupération, donnent aux utilisateurs un outil puissant qui améliore la fiabilité tout en minimisant la complexité. »

En plus de révéler de nouvelles capacités de sa solution CxLink, Syntax a également annoncé avoir atteint la compétence MSSP (Managed Security Service Provider) de niveau 1 d'Amazon Web Services (AWS) et a renouvelé son statut dans le programme de partenaires fournisseurs de services gérés (MSP) d'AWS. Ces désignations reconnaissent et valident les principaux membres du réseau de partenaires AWS (APN) qui offrent des solutions de bout en bout aux clients et qui ont satisfait aux exigences d'AWS en matière de services de sécurité gérés pour protéger et surveiller les ressources AWS essentielles, de jour comme de nuit, connus sous le nom de services de sécurité gérés de niveau 1.

« Syntax est très fière de faire maintenant partie de l'élite des partenaires AWS ayant atteint la compétence MSSP de niveau 1 d'AWS », a affirmé Christian Primeau, chef de la direction mondiale de Syntax. « Notre stratégie comporte trois volets : fonctionner pour protéger, surveiller pour intervenir et développer pour rétablir. Nous nous attachons à assurer l'intégrité des applications exécutées sur AWS et des données qu'elles stockent et traitent. L'obtention de ce titre de compétence AWS est une reconnaissance du travail accompli par l'équipe Syntax et de notre relation croissante avec AWS, ce qui ajoute de la valeur à l'ensemble de notre portefeuille. »

Le portefeuille Syntax offre une vaste gamme de solutions AWS en tant que partenaire de services de premier niveau AWS. Syntax a déjà obtenu les titres suivants : Compétence SAP AWS, Compétence Oracle AWS et Compétence Migration AWS, ainsi que les titres de partenaire MSP AWS et est membre du programme partenaires AWS Well-Architected.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 800 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en oeuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le www.syntax.com .

