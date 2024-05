Mobilité durable - Offre bonifiée pour les trottinettes électriques en libre-service à Laval





LAVAL, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Déjà bien connues et appréciées des Lavalloises et des Lavallois, les trottinettes électriques en libre-service sont de retour cette saison. La flotte sera d'ailleurs bonifiée et pourrait atteindre jusqu'à 400 trottinettes. Rappelons que cette initiative émane d'un projet pilote initié en 2023, qui souligne l'engagement de la Ville en faveur d'une mobilité durable.

Les appareils seront déployés progressivement sur le territoire au cours des prochaines semaines. Le nombre de trottinettes disponibles pourrait être doublé comparativement à l'an dernier. Conçues pour s'adapter au nombre croissant d'appareils, les 33 stations réparties dans une zone d'environ 20 km², soit le quadrilatère formé par les boulevards Curé-Labelle et des Laurentides, l'autoroute 440 et la rivière des Prairies, accueilleront la quantité supplémentaire de trottinettes. En 2023, près de 7 169 déplacements ont été enregistrés, avec une distance moyenne parcourue de 3,4 km.

« L'accès aux trottinettes tôt en saison permettra de tester le service sur une saison complète, et il est fort probable que cela entraînera des résultats encore plus positifs. Notre ville se distingue par son offre en mobilité, mettant de l'avant une variété d'options pour encourager des déplacements actifs et durables. Le retour du projet pilote est un geste significatif dans cette direction, et nous sommes fiers d'offrir à la communauté cette alternative de transport pratique et respectueuse de l'environnement. »

-- Vasilios Karidogiannis, conseiller municipal de L'Abord-à-Plouffe et responsable des dossiers liés à la mobilité

Pour utiliser les appareils de dernière génération exploitée par les entreprises Bird Canada et Lime, les utilisateurs doivent télécharger l'application de l'un ou l'autre des fournisseurs, disponibles sur l'App Store (iPhone) et Google Play (Android). L'utilisation des trottinettes demeure également encadrée par des règles d'utilisation, dont le port du casque obligatoire (fourni), un âge minimum de 14 ans, et une utilisation restreinte aux voies cyclables et aux voies de circulation de 50 km/h et moins. Les trottinettes sont aussi équipées d'un système GPS permettant de les localiser précisément en tout temps, permettant d'assurer un retour dans l'une des 33 zones délimitées, en position verticale.

À propos du projet pilote

Rappelons que le projet pilote relatif aux appareils de transport personnel motorisés du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), dans le cadre duquel s'inscrit le projet de la Ville de Laval, est en vigueur depuis le 20 juillet 2023 pour une durée prévue de trois ans. L'objectif est d'évaluer l'intégration des trottinettes électriques et de certains autres appareils de transport personnel motorisés à la circulation routière.

À propos du Plan climatique de Laval

Adopté en mars 2023, le Plan climatique - Horizon 2035 vise notamment à réduire de 33 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et à augmenter la résilience de Laval face aux aléas climatiques. Il se déploie en neuf orientations, dont la protection des milieux naturels, l'augmentation de la résilience des infrastructures, le développement de la mobilité durable, la transition énergétique du cadre bâti et la protection de la population lors d'événements climatiques. Son premier plan d'action, qui sera revu tous les cinq ans, totalise 374 actions qui seront réalisées d'ici 2025 grâce à des investissements totalisant 276 M$.

Des rabais offerts aux Lavalloises et Lavallois

Pour célébrer le début de cette nouvelle saison : Lime offre une réduction de 15 % sur un trajet par utilisateur à partir de maintenant et jusqu'au 31 mai. Pour en bénéficier, ajoutez le code « Laval24 » dans la section « Promotions » de l'application avant votre trajet. Bird offre 25% de rabais sur les trois premiers trajets de l'année. Pour ce faire, il suffit d'utiliser le code « Laval25 ».



16 mai 2024 à 11:00

