La Chambre obtient la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu le niveau argent de la Certification Parité octroyée par La Gouvernance au Féminin. Cette évaluation considère plus de 75 critères quantitatifs et qualitatifs portant sur les nombreuses facettes de la diversité qui ont un impact sur l'avancement professionnel des femmes.

« Je suis fier que la Chambre ait obtenu sa Certification Parité. C'est la reconnaissance d'un travail engagé de longue date pour assurer la parité à tous les niveaux de l'organisation. Depuis 2016, nous nous sommes engagés à être en zone paritaire autant sur notre conseil d'administration qu'au sein de notre comité de gestion. Nous sommes par ailleurs bien conscients que la promotion de la parité et de la diversité est un processus continu, qui doit se refléter dans toutes les activités de la Chambre. La discussion entamée avec La Gouvernance au Féminin renforce notre engagement et nous offre des avenues prometteuses pour continuer de nous améliorer », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin (LGAF) est une organisation fondée en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification Paritétm, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

16 mai 2024 à 11:08

