Le gouvernement du Canada ouvre les portes d'un laboratoire innovant pour le développement de l'énergie propre





Bâtir une infrastructure scientifique de calibre mondial pour faire progresser la science au Canada

MISSISSAUGA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la stratégie Laboratoires Canada, le gouvernement du Canada met à la disposition des scientifiques et des chercheurs du gouvernement fédéral des installations de calibre mondial, durables et propices à la collaboration afin de soutenir les changements transformateurs que la science connaît et connaîtra.

Aujourd'hui, Charles Sousa, député de Mississauga-Lakeshore et secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement a annoncé l'achèvement des travaux d'agrandissement de l'installation de recherche sur les matériaux de pointe de TerraCanada à Mississauga, en Ontario. Achevée en avril 2024, l'installation agrandie est le résultat d'un investissement de 77 millions de dollars dans l'infrastructure scientifique. La construction de cette nouvelle installation a mobilisé jusqu'à 100 travailleurs par jour sur le chantier, ce qui a généré des retombées économiques locales.

L'installation de recherche sur les matériaux de pointe de TerraCanada comporte 2 nouveaux étages qui ajoutent plus de 6 000 mètres carrés de locaux de laboratoire et d'espaces de soutien au bâtiment existant du Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Cette installation réunit des scientifiques du CNRC et de Ressources naturelles Canada (RNCan) qui collaborent avec des scientifiques fédéraux travaillant à l'installation complémentaire de TerraCanada à Hamilton, qui se trouve dans l'édifice CanmetMATÉRIAUX de RNCan, ainsi qu'avec des partenaires d'universités canadiennes et des collaborateurs de l'industrie.

Les installations de TerraCanada à Mississauga et à Hamilton utiliseront des plateformes de découverte accélérée des matériaux (PDAM) pour rendre le processus de découverte et de développement de matériaux plus rapide, efficace, fiable et précis, et pour en réduire les coûts, en tirant parti de l'intelligence artificielle, de la robotique et du calcul de haute performance. Les nouveaux matériaux sont essentiels pour créer les technologies propres dont le Canada a besoin pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions et faire croître ses secteurs manufacturier et de l'énergie propre.

Les travaux de recherche menés dans les installations de Mississauga et de Hamilton contribuent à la réalisation des objectifs du groupe scientifique TerraCanada, notamment :

développer de façon durable le potentiel économique des terres et des ressources du Canada

soutenir la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone

atténuer les répercussions des dangers naturels et d'origine humaine sur la santé et la sécurité des Canadiens

L'installation de Mississauga fournit des laboratoires et des bureaux modernes, durables et accessibles à près de 100 scientifiques, partenaires de recherche et membres du personnel administratif. En investissant dans une infrastructure scientifique de pointe, la stratégie Laboratoires Canada permettra d'attirer et de garder en poste les talents du monde entier et multipliera les possibilités pour les chercheurs et étudiants de divers horizons, renforçant ainsi l'écosystème de recherche canadien pour les générations à venir.

« Il est essentiel que nos scientifiques aient accès à des ressources et à des infrastructures modernes et à la fine pointe de la technologie pour mener les travaux de recherche nécessaires à l'évolution des besoins de la société canadienne. Des installations durables et propices à la collaboration, comme celles de Mississauga et de Hamilton, sont la voie de l'avenir pour les activités scientifiques du gouvernement fédéral. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Pour que le Canada puisse être un chef de file en matière de recherche sur l'énergie propre, il est essentiel que ses scientifiques aient accès au bon équipement et aux bonnes installations. Dans le cadre de la stratégie de Laboratoires Canada, nous réunissons chercheurs gouvernementaux et universitaires, nous dynamisons la collaboration et nous améliorons la compétitivité dans le domaine de la recherche au pays. Les installations comme l'espace TerraCanada, inauguré aujourd'hui, témoignent de l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard de projets de développement durable qui soutiennent la transition du Canada vers une économie sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'achèvement aujourd'hui de la construction de l'installation de TerraCanada à Mississauga marque un moment décisif dans le parcours du Canada en matière d'innovation. En mettant à leur disposition une infrastructure de pointe et des espaces de collaboration, nous donnons à nos scientifiques les moyens d'opérer des changements transformateurs dans le domaine de la recherche sur les matériaux. Cet investissement permet non seulement d'accélérer les découvertes scientifiques, mais aussi de favoriser notre transition vers une économie durable et à faibles émissions de carbone, pour assurer ainsi un avenir plus radieux à tous les Canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'ouverture de ce nouveau laboratoire à Mississauga réaffirme la position du Canada comme chef de file en sciences et en innovation, tout en stimulant l'économie locale. Cette installation moderne, qui offre des possibilités inégalées de collaboration et d'excellence en matière de recherche, contribuera à attirer et à retenir les talents du monde entier dans notre région. »

Charles Sousa

Député de Mississauga-Lakeshore et secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les locaux du laboratoire de TerraCanada situés à Mississauga, dans les installations de recherche sur les matériaux de pointe du Conseil national de recherches du Canada, favorisent les collaborations entre les entreprises, les universités et le gouvernement. Il nous est ainsi possible de saisir les occasions d'exploiter l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la robotique et l'expérimentation à haut débit pour développer des matériaux de prochaine génération pour l'énergie propre. »

Mitch Davies

Président du Conseil national de recherches du Canada

Laboratoires Canada est une stratégie à long terme qui concrétise la vision visant à renforcer la science à l'échelle fédérale au Canada . Cette stratégie prévoit la mise en place de groupes scientifiques partout au pays. Ces groupes réuniront des ministères et des organismes à vocation scientifique afin de faire progresser la recherche dans les domaines scientifiques prioritaires dans des laboratoires et des espaces de collaboration modernes, durables et accessibles, grâce aux technologies de l'information numériques modernes.

. Cette stratégie prévoit la mise en place de groupes scientifiques partout au pays. Ces groupes réuniront des ministères et des organismes à vocation scientifique afin de faire progresser la recherche dans les domaines scientifiques prioritaires dans des laboratoires et des espaces de collaboration modernes, durables et accessibles, grâce aux technologies de l'information numériques modernes. Dans le budget de 2018, on a annoncé un investissement initial de 2,8 milliards de dollars afin de lancer la stratégie, et le budget 2024 a prévu un montant supplémentaire de 900 millions de dollars, ce qui porte l'investissement total à ce jour à 3,7 milliards de dollars, pour appuyer le travail important que font les scientifiques fédéraux pour le Canada .

. Les installations de Mississauga et de Hamilton permettront la collaboration en vue du développement de matériaux de pointe grâce à des PDAM robotisés innovants, une nouvelle approche de l'optimisation des matériaux et des processus. Ces matériaux de pointe sont essentiels au développement des technologies propres dont le Canada a besoin pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions et faire croître ses secteurs manufacturier et de l'énergie propre.

permettront la collaboration en vue du développement de matériaux de pointe grâce à des PDAM robotisés innovants, une nouvelle approche de l'optimisation des matériaux et des processus. Ces matériaux de pointe sont essentiels au développement des technologies propres dont le a besoin pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions et faire croître ses secteurs manufacturier et de l'énergie propre. L'installation agrandie à Mississauga témoigne de l'engagement du gouvernement à l'égard de l'environnement et de la résilience climatique, puisque le bâtiment a atteint la neutralité carbone et obtenu une certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Or plus. L'installation comporte également des mesures écologiques, notamment des ports de recharge pour véhicules électriques, un éclairage à diode électroluminescente (DEL) et de l'énergie renouvelable produite sur place grâce à une installation de pompe à chaleur géothermique et à des cellules solaires.

