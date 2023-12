Le gouvernement du Canada verse 5 millions de dollars apour aider le district d'amélioration no 9 de l'Alberta à construire une nouvelle caserne de pompiers dans la collectivité de Lake Louise, dans le parc national Banff





L'investissement appuiera les interventions d'urgence dans une destination canadienne emblématique.

LAKE LOUISE, AB, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé une contribution de 5 millions de dollars pour aider le district d'amélioration no 9 de l'Alberta à construire une nouvelle caserne de pompiers dans la collectivité de Lake Louise, dans le parc national Banff.

La nouvelle caserne de pompiers permettra au service d'incendie de Lake Louise de disposer d'installations améliorées pour l'administration, la formation, l'exploitation et l'entreposage de l'équipement. Cet investissement permettra d'améliorer la préparation aux situations d'urgence dans une destination touristique clé pour l'Alberta et le Canada. Ces investissements et ces mesures de gestion permettent de s'assurer que les infrastructures essentielles sont bien entretenues et que cette destination touristique clé de l'Alberta demeure un endroit accueillant où vivre, travailler et visiter.

Parcs Canada collabore avec le district d'amélioration 9 pour assurer la sécurité des résidents et des visiteurs du parc national Banff. Les pompiers du service d'incendie de Lake Louise fournissent des services de protection contre les incendies structurels, des services de sauvetage routier et des soins médicaux de première intervention dans le parc national Banff et dans les administrations voisines par le biais d'ententes d'aide mutuelle.

À l'instar de projets similaires dans le parc national Banff, la nouvelle caserne de pompiers fera l'objet d'un processus d'examen obligatoire comprenant une évaluation rigoureuse de l'impact et une évaluation par rapport aux règlements, aux plans directeurs du parc et aux politiques connexes. Ce processus permet de s'assurer que le projet est conforme à la vision et à l'orientation de la collectivité et de l'ensemble du parc national.

Les lieux de Parcs Canada sont des portes d'entrée vers la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre. Investir dans ces endroits contribue à soutenir la santé du patrimoine naturel et bâti, à créer des emplois et des logements dans les collectivités locales et à offrir aux visiteurs des expériences sécuritaires, de grande qualité et enrichissantes partout au pays.

« La sécurité est notre priorité absolue et une responsabilité partagée avec le district d'amélioration 9. Cette contribution permettra d'améliorer la préparation aux situations d'urgence dans une destination touristique clé pour l'Alberta et le Canada. Parcs Canada s'engage à offrir des expériences sécuritaires, de grande qualité et agréables. Les lieux administrés par Parcs Canada sont une partie importante de l'économie locale, contribuant à générer des milliards de dollars chaque année et employant des dizaines de milliers de personnes.

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le district d'amélioration no 9 s'engage à aider les résidents et les visiteurs à découvrir cette destination incroyablement unique grâce à des relations collaboratives avec des partenaires comme Parcs Canada pour donner accès à une grande variété de services économiquement responsables. Cet investissement aidera le district d'amélioration no 9 à offrir des souvenirs sûrs et agréables aux quelque 3 millions de visiteurs qui se rendent chaque année au district d'amélioration. Cette nouvelle caserne de pompiers permettra au service d'incendie de Lake Louise de disposer d'installations améliorées pour l'administration, la formation, les opérations et l'entreposage de l'équipement dans cette destination emblématique.

Dave Schebek

Président, District d'amélioration de l'Alberta no 9

Faits en bref

Le parc national Banff est un symbole du Canada reconnu à l'échelle internationale, une partie intégrante du site du patrimoine mondial de l'UNESCO des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes et un point de convergence pour l'industrie touristique de l' Alberta , recevant plus de 4 millions de visiteurs chaque année. La collectivité de Lake Louise est une destination incontournable à l'intérieur du parc national Banff .

et est directement responsable du sauvetage technique en montagne ainsi que de la réduction des risques d'incendie de forêt et de l'intervention dans l'ensemble du parc national. En 2023, Parcs Canada a également annoncé la mise en place de six baux résidentiels à long terme dans la collectivité de Lake Louise à des locataires commerciaux existants pour l'aménagement de logements abordables pour le personnel. Cela s'est accompagné d'un soutien aux solutions de logement temporaire à la suite de l'incendie de la résidence Charleston en juillet 2023. Cela a permis à la station de ski Lake Louise de se rétablir rapidement et d'aller de l'avant avec l'exploitation complète de la station de ski cet hiver.

