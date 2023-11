Gillette Gaming lance un nouveau concept créatif, Hit Reset with Gillette, pour encourager et inspirer les joueurs et les fans dans le monde entier





Depuis plus de dix ans, Gillettetm, première société de cosmétiques pour hommes au monde, aide les joueurs à se montrer sous leur meilleur jour et à jouer de leur mieux, que ce soit pour jouer ou dans la vie quotidienne. Cette année, Gillette actualise son approche et ouvre une nouvelle ère de jeu avec sa toute dernière campagne, intitulée "Hit Reset with Gillette", qui encourage la communauté des joueurs à "repartir de zéro" ("Hit Reset") après avoir joué toute une nuit, à revenir en étant un meilleur joueur et à avoir fière allure pour la journée après un rasage de près. Appuyer sur le bouton "reset" est un concept universel dans le domaine des jeux qui s'applique parfaitement à la toilette ? invitant les joueurs et les fans à commencer leur journée en se montrant sous leur meilleur jour et en se sentant bien, en donnant le meilleur d'eux-mêmes et en étant plus confiants, que ce soit pour jouer ou quelque activité que ce soit pendant la journée.

Pour inspirer davantage la communauté des joueurs, Gillette mettra à profit sa Gillette Gaming Alliance pour créer du contenu "Hit Reset with Gillette" et présenter des flux personnalisés pour leurs régions spécifiques sur Twitch, YouTube et des plateformes de réseaux sociaux. Une nouveauté cette année, la Gillette Gaming Alliance évolue, passant d'une liste de streaming de vedettes à une communauté mondiale, d'un auditoire passif à une participation active. Des régions dans le monde entier auront des membres de leur équipe représentant leur pays, leur culture et leur langue qui créeront des contenus autour de programmes marketing et de produits spécifiques sur ce marché. Par ailleurs, les joueurs et les fans pourront être impliqués comme jamais auparavant via du contenu généré par les utilisateurs, les réseaux sociaux et des activations lors de certains des plus importants événements de jeu.

Par l'entremise de contenus adaptés à la marque, la Gillette Gaming Alliance ? qui inclut des membres nouveaux ainsi que d'anciens membres comme AJ3 (Royaume-Uni), Elded (Mexique), PizFN (Italie), Xiuder (Italie), Tvander (Espagne) et Idreau (France) ? mettra en évidence comment ils s'approprient leur matinée en partageant leurs propres "routines de remise à zéro" personnelles et invitent leurs publics dans le monde entier à faire de même ? commencer leur routine de rasage et de jeu avec Gillette et penser à la journée qui s'annonce et à la manière de donner le meilleur d'eux-mêmes. Par ailleurs, la Gillette Gaming Alliance continuera de fournir à la communauté des conseils et des contenus éducatifs au sujet de routines utiles de toilettage et de "remise à zéro".

« Gillette aide les joueurs et les créateurs à "repartir de zéro" pour la journée en utilisant leur routine de toilettage pour se montrer sous leur meilleur jour et jouer de leur mieux », a expliqué Daniel Ordonez, directeur de la franchise de la marque mondiale Gillette. « Nous sommes ravis d'étendre notre programme de jeu cette année avec la campagne "Hit Reset with Gillette". Appuyer sur le bouton reset est un concept universel dans le domaine des jeux, qui s'applique parfaitement à la toilette ? invitant les joueurs à commencer leur journée en se montrant sous leur meilleur jour et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit pour jouer ou quelque activité que ce soit pendant la journée. Hit Reset sera également lancée avec notre nouvelle Gillette Gaming Alliance, créant des contenus de jeux et pour la toilette de manière nouvelle et passionnante. Il y aura également des activations lors de certains des plus importants événements au monde pour interagir avec la communauté des joueurs. Ce sera une année passionnante. »

Pour lancer officiellement le programme "Hit Reset with Gillette", Gillette s'associera aux Esports Awards ? l'événement de jeu mondial qui récompense annuellement l'excellence dans les domaines du jeu, des sports électroniques et des créateurs de contenus pour des millions de visiteurs chaque année. À travers ce partenariat, Gillette sera affichée tout au long du programme, notamment via du contenu Reset with Gillette avant la manifestation, des intégrations de produits GilletteLabs et la participation de membres de l'Alliance qui partageront leurs expériences avec Gillette. En outre, les participants et visiteurs seront encouragés à "repartir de zéro" grâce à leur routine de toilettage et de jeu avec l'aide de Gillette.

"Hit Reset with Gillette" est la toute dernière annonce de Gillette Gaming, elle intervient peu de temps après le lancement extrêmement réussi entre Gillette et Razer, la plus importante marque de style de vie au monde pour les joueurs, visant à dévoiler la collaboration ultime en matière de toilette et de jeu. Les marques ? qui ont toutes deux un historique et une tradition riches au sein de la communauté ? se rencontrent à l'intersection du design, de l'innovation et d'une technologie de pointe pour dévoiler le produit GilletteLabs Razer Limited Edition. La toute dernière collaboration présente un ensemble de rasage, composé d'une poignée, de lames de rasoir et d'un support magnétique affichant des codes et motifs de design emblématiques de Razer, comme son logo en forme de serpent à trois têtes.

Apprécié aussi bien par la presse que par les streamers, l'accessoire de toilette indispensable pour tous les joueurs et fans est dorénavant disponible à l'achat sur le site gillette.com/razer. Avec le GilletteLabs Razer Limited Edition, la communauté des joueurs dans le monde entier peut à présent "repartir de zéro" via sa routine de rasage et de jeu et attaquer la journée à venir en toute confiance.

À propos de Gillette :

Gillette fournit depuis plus de 120 ans une technologie de précision et des produits aux performances inégalées, qui améliorent la vie de plus de 800 millions de consommateurs à travers le monde. Du rasage aux soins corporels en passant par les soins de la peau et la protection contre la transpiration, Gillette propose un large éventail de produits, dont des rasoirs, des gels de rasage (gels, mousses et crèmes), des soins pour la peau, des après-rasage, des antisudorifiques, des déodorants et du gel douche. Pour plus d'informations et pour connaître l'actualité de Gillette, consultez le site www.gillette.com. Pour voir notre sélection complète de produits, visitez www.gillette.com. Suivez Gillette sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Procter & Gamble :

P&G sert les consommateurs du monde entier avec l'une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté de P&G regroupe des activités dans environ 70 pays. Veuillez consulter le site http://www.pg.com pour connaître les dernières actualités et obtenir des informations sur P&G et ses marques. Pour d'autres actualités au sujet de P&G, retrouvez-nous sur www.pg.com/news.

Esports Awards

Fondés en 2015, les Esports Awards sont la nuit la plus prestigieuse dans le calendrier des sports électroniques et la seule manifestation mondiale de remise de prix qui ambitionne de distinguer l'excellence dans le domaine des sports électroniques. Les Esports Awards ont pour vocation de mettre en avant les performances et l'innovation de calibre mondial de tous les acteurs de l'industrie, tout au long de l'année, et les récompensent finalement lors de sa cérémonie de fin d'année, considérée comme les Oscars des sports électroniques. Cette cérémonie célèbre tout le monde, des joueurs aux équipes, en passant par les médias, les fournisseurs de matériel, les jeux, les événements et les personnalités qui façonnent l'industrie des sports électroniques.

L'édition 2021 des Esports Awards a enregistré un nombre record de 20 millions de visiteurs tout au long de la campagne et 10 millions de votes ont été comptabilisés. Pour 2023, les Esports Awards reviennent au Resorts World Las Vegas pour la deuxième fois.

29 novembre 2023

