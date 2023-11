Ryan nommé au classement Best Workplacestm 2023 pour l'inclusion au Canada pour la troisième fois en quatre ans





Ryan, un chef de file mondial des services et logiciels fiscaux, vient d'être nommé parmi les meilleurs lieux de travail 2023 (Best Workplacestm ) pour l'inclusion au Canada par Great Place to Work®, une distinction obtenue par la société pour la troisième fois en quatre ans. Avec six bureaux au Canada situés en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, le cabinet fait partie des 100 entreprises à avoir obtenu cette reconnaissance.

« C'est un honneur d'être nommé à plusieurs reprises sur cette liste prestigieuse, et cela souligne notre engagement continu à faire de Ryan un excellent milieu de travail pour tous », déclare Garry Round, président des opérations canadiennes, Ryan. « Je suis extrêmement fier de notre équipe qui travaille sans relâche pour que notre environnement professionnel permette à chaque membre de l'équipe de se sentir inclus et accepté. »

Le palmarès The Best Workplaces pour l'inclusion au Canada est basé sur les commentaires directs des employés des centaines d'entreprises sondées par Great Place to Work. Pour être admissibles à cette liste, les entreprises devaient avoir la certification Great Place to Work-Certifiedtm au cours de l'année écoulée, et au moins 90 % des employés doivent convenir qu'ils sont traités équitablement, quelles que soient les caractéristiques personnelles telles que le genre, l'origine ethnique, l'âge ou l'orientation sexuelle. Les entreprises qui ont reçu les meilleures réponses des employés aux déclarations de l'indice de confiance en matière d'inclusion ont été nommées sur la liste de cette année.

La liste complète The Best Workplaces pour l'inclusion au Canada est disponible ici.

À propos de Great Place to Work® :

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en ce qui a trait aux cultures de travail où règne une grande confiance et où la performance est élevée. Grâce à des outils d'évaluation, des services consultatifs et des programmes de certification exclusifs, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, y compris celles publiées par The Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les références, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures exceptionnelles d'environnement de travail.

À propos de Ryan

Ryan, un fournisseur mondial primé pour ses services et logiciels fiscaux, est le plus grand cabinet au monde dédié exclusivement à la fiscalité des entreprises. Le cabinet offre une gamme intégrée multi-juridictionnelle de services fiscaux fédéraux, provinciaux et internationaux, notamment des services de recouvrement d'impôts, de consultation, de défense des intérêts, de conformité et technologiques. Ryan a été récompensé 11 fois avec l'International Service Excellence Award du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement à offrir un service client de classe mondiale. Investie par l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus novateur du secteur des services fiscaux, l'équipe multidisciplinaire de Ryan, qui compte plus de 4 500 professionnels et associés, est au service de plus de 24 000 clients dans plus de 60 pays, notamment un grand nombre des entreprises les plus connues du classement Global 5000. Pour en savoir plus sur Ryan, veuillez consulter le site Web ryan.com/canada.

