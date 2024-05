Wealthica s'associe à BlockSentry pour offrir aux utilisateurs de son tableau de bord des capacités avancées en crypto





MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Wealthica, la meilleure plateforme d'agrégation financière au Canada, et BlockSentry, un chef de file mondial en matière de logiciels de crypto-fiscalité, sont ravis d'annoncer un partenariat. Cette collaboration stratégique permettra aux utilisateurs des deux plateformes d'intégrer de façon transparente leur gestion fiscale des crypto-monnaies au suivi de leur portefeuille financier global.

Avec la suite complète d'outils de Wealthica pour l'agrégation et le suivi des comptes d'investissement, associée aux solutions robustes de gestion fiscale des crypto-monnaies de BlockSentry, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'une approche holistique de la gestion de leurs actifs financiers. Ce partenariat marque une étape importante pour offrir aux utilisateurs une plateforme unifiée pour suivre, gérer et optimiser sans effort leur richesse à travers les investissements traditionnels et les avoirs en crypto-monnaies.

"Nous sommes ravis de nous associer à Wealthica pour offrir à nos utilisateurs une expérience améliorée dans la gestion de leurs portefeuilles financiers", déclare Desmoine West, PDG de BlockSentry. "En intégrant les capacités de gestion fiscale des crypto-monnaies de BlockSentry à la plateforme de suivi de patrimoine de Wealthica, les utilisateurs peuvent désormais accéder à une solution complète pour rationaliser leurs processus de gestion financière."

"L'expertise de BlockSentry en matière d'outils de gestion des taxes sur les crypto-monnaies est un excellent ajout à la suite de fonctionnalités auxquelles les utilisateurs de Wealthica ont accès", a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. Alors que la propriété de crypto-monnaies continue de se développer, la déclaration et la gestion des taxes liées aux crypto-monnaies s'accompagnent d'une certaine complexité. L'extension BlockSentry à Wealthica permet aux utilisateurs de gérer de manière transparente les déclarations d'impôts sur les crypto-monnaies".

Principales caractéristiques de BlockSentry, le nouveau module complémentaire de Wealthica pour les cryptomonnaies fiscales :

Intégration transparente : BlockSentry s'intègre de manière transparente à la plateforme de Wealthica, permettant aux utilisateurs de synchroniser sans effort leurs transactions de crypto-monnaie et leurs données fiscales avec leurs comptes financiers existants.

Gestion complète des taxes sur les crypto-monnaies : BlockSentry offre des solutions complètes de gestion des taxes sur les crypto-monnaies, y compris une analyse fiscale personnalisable, la génération de formulaires et des pistes d'audit vérifiables. Cela permet aux utilisateurs de Wealthica de déclarer avec précision leurs avoirs et transactions en crypto-monnaies à des fins fiscales.

Interface conviviale : L'interface conviviale de BlockSentry permet aux utilisateurs de Wealthica de suivre et de gérer facilement leurs transactions en crypto-monnaies, même s'ils n'ont que peu ou pas d'expérience en matière de déclaration fiscale des crypto-monnaies.

À propos de Wealthica :

Avec plus de 50 000 utilisateurs canadiens et 39 milliards de dollars d'actifs agrégés, Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada, dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Grâce à un solide réseau reliant plus de 150 institutions financières et maisons de courtage, Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

À propos de BlockSentry :

BlockSentry est un fournisseur SaaS de premier plan spécialisé dans les solutions financières, comptables et fiscales pour les crypto-monnaies. Notre technologie propriétaire permet aux échanges, aux portefeuilles, aux CPA et aux utilisateurs individuels de disposer d'outils complets adaptés à leurs besoins spécifiques en matière de fiscalité des crypto-monnaies. Grâce à une approche méticuleuse et multijuridictionnelle de la validation des solutions fiscales, nous garantissons la fiabilité et la conformité dans divers paysages réglementaires. Notre engagement s'étend à la création d'interfaces logicielles conviviales et à l'automatisation des processus de génération de taxes, permettant aux entreprises, aux organisations et aux contribuables de rationaliser le suivi des pertes/gains, la gestion des données de transaction et la production de rapports dans le monde entier. En tant que solution de vérification fiscale des crypto-monnaies par un tiers de confiance, BlockSentry est à l'avant-garde de l'industrie, offrant efficacité et tranquillité d'esprit à notre précieuse clientèle.

