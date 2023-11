V-Nova achève l'acquisition de Parallaxter Srl, la société à l'origine de la technologie PresenZ XR





V-Nova, l'un des principaux fournisseurs de solutions de compression de données, annonce l'acquisition complète de Parallaxter Srl, complétant ainsi ses précédents investissements dans la société et l'incorporant dans le groupe V-Nova. Parallaxter est l'expert XR à l'origine de la technologie PresenZ et cette acquisition va considérablement élargir le portefeuille de PI et de technologies de V-Nova dans les domaines de la VR/XR et des jeux vidéo, tout en renforçant sa position dans l'industrie de la compression des données et vidéo.

V-Nova PresenZ, un format récompensé par un Lumiere Award qui associe la technologie PresenZ de Parallaxter à la compression par nuage de points de V-Nova, est destiné à révolutionner la narration dans la VR. Il offre aux utilisateurs un photoréalisme cinématographique et 6DoF pour une navigation en temps réel dans des scènes pré-rendues en s'affranchissant des points de vue statiques et en garantissant une immersion totale. V-Nova PresenZ est distribué à grande échelle, y compris sur des appareils XR autonomes, grâce au flux de pixels amélioré MPEG-5 LCEVC.

Le format s'accorde avec les flux de production standard d'infographie et d'effets spéciaux, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de production de contenu, et il permet également de remasteriser les bibliothèques de ressources existantes. Il permet en outre d'intégrer des ressources photoréalistes pré-rendues avec des éléments interactifs en temps réel et des effets secondaires, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d'immersion interactive.

« Nous sommes ravis d'accueillir notre partenaire Parallaxter et sa technologie PresenZ au sein de la famille V-Nova », déclare Guido Meardi, directeur général de V-Nova. « Ce nouveau format combiné va redéfinir le divertissement numérique en offrant des expériences totalement immersives et réalistes avec six degrés de liberté (6DoF) qui révolutionnent la narration visuelle traditionnelle. En collaborant avec les plus grands studios sur plusieurs productions, nous nous préparons à bientôt présenter cette expérience révolutionnaire aux consommateurs. Notre objectif est de donner vie à l'avenir du divertissement numérique en ouvrant de nouveaux horizons dans la manière dont les histoires sont racontées et vécues. »

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de V-Nova », déclare Tristan Salome, directeur général de Parallaxter. « La technologie de compression de données de V-Nova et la solution unique de Parallaxter pour l'immersion volumétrique sont des technologies complémentaires qui nous permettront de repousser les limites des effets visuels immersifs et d'offrir des expériences numériques de meilleure qualité à grande échelle. Imaginez être immergé dans des images de synthèse de qualité hollywoodienne, avec une parallaxe, des occlusions, des reflets et des textures réalistes, à la fréquence d'image maximale de l'écran. »

Eubelius CVBA a agi en tant que conseiller pour la transaction.

À propos de V-Nova

V-Nova s'engage à offrir des expériences numériques de meilleure qualité à grande échelle. Ses technologies, notamment MPEG-5 LCEVC et VC-6, sont basées sur l'utilisation innovante de l'IA et du traitement parallèle, améliorent la compression des données, de la vidéo, de l'imagerie et des nuages de points, et ont obtenu le statut de norme internationale par MPEG, ISO et SMPTE. L'investissement incessant de V-Nova dans la recherche et le développement a permis de constituer un portefeuille de plus de 900 brevets internationaux, ainsi qu'une gamme de produits et de solutions logicielles. Pour en savoir plus sur V-Nova : www.v-nova.com

À propos de Parallaxter

Parallaxter SRL, fondée en 2014, est une société belge de logiciels XR qui a développé et breveté PresenZ, le format révolutionnaire de nuage de points Volumetric Movie. Il permet au spectateur de bénéficier d'un confort d'immersion sans précédent par rapport aux films à 360 degrés « standard » et d'une fidélité visuelle de ray-tracing hors ligne sans précédent par rapport au rendu en temps réel. Le spectateur a vraiment l'impression d'être à l'intérieur du film, grâce à son approche à six degrés de liberté qui crée un « nuage » de points de données où le spectateur est libre de se déplacer.

