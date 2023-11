Franklin Templeton Canada lance un nouveau fonds d'actions à impact social





Une stratégie novatrice permet aux investisseurs canadiens d'avoir accès à des investissements axés sur des enjeux sociaux contribuant à la réalisation de sept des principaux objectifs de développement durable des Nations Unies

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds pour l'amélioration de la société Franklin Martin Currie, qui donne aux investisseurs canadiens accès à des investissements axés sur des enjeux sociaux qui ont un potentiel de croissance du capital à long terme.

« Fonds pour l'amélioration de la société Franklin Martin Currie Ce fonds offre aux investisseurs canadiens une stratégie distincte qui investit activement dans des entreprises dont les produits et services ont une incidence mesurable sur l'accroissement du bien-être, l'amélioration de l'inclusion ou le soutien d'une transition équitable vers une économie durable, a déclaré Andrew Ashton, chef de la distribution pour les Amériques (hors États-Unis) et président du conseil d'administration de Franklin Templeton Canada. Martin Currie, notre gestionnaire de placements spécialisé à l'interne, intègre la gérance et la durabilité dans ses processus d'investissement depuis 2009, il est donc naturel de lancer cette nouvelle stratégie novatrice qui combine un impact social positif et une performance financière. »

Le fonds est géré par une équipe spécialisée d'investissement en actions à impact qui comprend Lauran Halpin, gestionnaire de portefeuille, responsable des actions à impact et John Gilmore, gestionnaire de portefeuille, Martin Currie. Ils comptent 16 et 19 ans d'expérience dans l'industrie, respectivement.

Mme Halpin a ajouté : « Ce nouveau fonds investit dans des entreprises qui, selon nous, créent des produits novateurs et percutants qui répondent aux besoins sociétaux non satisfaits des consommateurs, des entreprises et des gouvernements. Nous croyons que l'impact et le rendement financier sont interreliés. Notre objectif est de maximiser les rendements à long terme en trouvant des entreprises qui offrent des possibilités de croissance attrayantes et génèrent à la fois un résultat financier positif et un impact social intentionnel et mesurable. »

Un fonds diversifié qui investit dans trois piliers d'impact

Fonds pour l'amélioration de la société Franklin Martin Currie C'est un portefeuille concentré, de grande conviction et à long terme, qui investit dans environ 20 à 35 sociétés cotées en bourse dont les produits ou services contribuent à l'un des trois piliers d'impact suivants :

Favoriser le bien-être : Aider les gens à prendre un bon départ dans la vie - les nécessités de base essentielles pour que les gens se sentent en sécurité et en assez bonne santé pour penser aux possibilités qui s'offrent à eux. Nous y trouvons des entreprises qui, selon nous, contribuent à la santé mentale et physique et au bien-être, en plus de répondre à des besoins humains fondamentaux comme l'eau potable, des installations sanitaires fiables et un accès sécuritaire aux aliments.

Améliorer l'inclusion : L'objectif est de fournir à chacun les outils et les ressources nécessaires pour tirer le meilleur parti de leurs possibilités - éducation, amélioration de l'égalité financière et accès aux ressources qui améliorent la situation économique. Nous croyons que la réduction des inégalités en matière de finance, d'éducation et d'accès modernes stimule la croissance économique, crée des emplois et aide à briser le cercle vicieux de l'exclusion et de la pauvreté.·

Soutenir une transition juste : Veiller à ce que la transition vers une économie à faibles émissions de carbone se fasse de façon équitable, sans laisser personne pour compte. À notre avis, les entreprises de ce pilier aident la société à s'adapter pour devenir plus résiliente, physiquement et économiquement, face à l'incertitude qui nous attend en réformant les compétences des travailleurs, en augmentant l'efficacité de l'utilisation des ressources et en améliorant la sécurité et la résilience climatique des collectivités.

À propos de Martin Currie

Martin Currie est un spécialiste actif mondial des actions au sein de Franklin Templeton, dont le siège social se trouve à Édimbourg, avec des actifs sous gestion d'environ 21 milliards de dollars américains (environ 28 milliards de dollars canadiens) au 30 septembre 2023. Axées sur la création de portefeuilles concentrés et de meilleures idées qui conservent leur conviction dans des marchés en évolution rapide, leurs équipes talentueuses s'appuient sur une culture de placement unique et autonome. L'intendance est au coeur de l'entreprise, offrant une pensée originale centrée sur les clients et les générations futures.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 300 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars américains (plus de 1 800 milliards de dollars canadiens) au 31 octobre 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2023. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

29 novembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :