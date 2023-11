NEOM présente Siranna, son escapade touristique exclusive





NEOM, Royaume d'Arabie Saoudite, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de NEOM a dévoilé Siranna, une escapade touristique exclusive, et la dernière destination annoncée par le développement régional durable dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite.

Siranna est un endroit où l'élégance et l'innovation se rencontrent pour faciliter un mode de vie absolu. Située sur le littoral du Golfe d'Aqaba, cette destination ultra-luxueuse abritera un hôtel de 65 clés, ainsi que 35 résidences exclusives.

La destination offre une vue ininterrompue sur la mer Rouge, et sa conception à plusieurs étages permet d'avoir des points de vue et des perspectives diversifiés. Émergeant du terrain côtier accidenté, les piliers hexagonaux sont distinctifs, tout en étant complémentaires des montagnes et de la flore environnantes. Arrivés par bateau dans la baie isolée, les hôtes traverseront les formations rocheuses naturelles avant d'atteindre l'entrée enchanteresse de la propriété.

En mettant l'accent sur la réflexion originale et la relaxation, Siranna offrira aux visiteurs et aux résidents la possibilité d'échapper au bruit et aux perturbations de la vie quotidienne et de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées, dans un cadre chic et détente.

Un club de plage, des spas et des installations de bien-être ultramodernes permettront aux visiteurs de se détendre. Ceux qui cherchent à se rapprocher du paysage pendant leur séjour apprécieront les sentiers de découverte sinueux, à pied ou à cheval, qui leur permettront d'explorer le point de rencontre entre la mer, la montagne et l'oued. Les options de restauration et de divertissement sophistiquées ont également vocation à satisfaire un large éventail de goûts et d'intérêts parmi les clients.

Le principe directeur qui sous-tend son développement est d'assurer une intervention minimale dans la nature, où des techniques réfléchies et délibérées seront utilisées pour préserver le paysage environnant. L'architecture a pour ambition de rendre hommage au patrimoine de la région et de s'intégrer parfaitement à la montagne et à l'oued voisins.

Siranna est un autre exemple des efforts évidents de NEOM pour créer des espaces dans la nature qui favorisent un mode de vie durable et nourrissent la créativité, tout en offrant l'expérience ultime d'une hospitalité de luxe.

Conformément à l'engagement de NEOM en faveur de la conservation, Siranna complétera son emplacement côtier et sera approvisionnée de manière durable. Cette nouvelle fait suite aux annonces récentes concernant Leyja et Epicon, deux autres destinations touristiques à caractère durables situées dans le Golfe d'Aqaba.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, construite à partir de zéro comme un laboratoire vivant - un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la préservation environnementale.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des salles de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront chercher, concevoir, et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

